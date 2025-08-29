ETV Bharat / state

DUSU चुनाव लड़ने के लिए एक लाख का बांड भरने की जरुरत नहीं, केवल देना होगा हलफनामा-दिल्ली विश्वविद्यालय

27 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब तलब किया था.

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय (SOURCE: ETV Bharat)
Published : August 29, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि जो भी छात्र दिल्ली विश्वविद्याल छात्र संघ (डूसू) का चुनाव लड़ना चाहता है, उसे केवल एक साधारण सा हलफनामा देना है, इसके लिए उसे एक लाख रुपये उस वक्त जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है.

दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये बातें दिल्ली हाईकोर्ट से कही. उसके बाद जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने याचिका का निस्तारण कर दिया. बता दें कि 27 अगस्त को हाईकोर्ट ने डूसू का चुनाव लड़ने के लिए एक लाख रुपये के बांड भरने की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया था.

याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अंजलि और अभिषेक कुमार ने दायर की थी. दोनों याचिकाकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का आगामी चुनाव लड़ना चाहते हैं. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए एक लाख का बांड भरने की शर्त उन छात्रों को चुनाव लड़ने से रोकेगा जो ये बांड की रकम नहीं भर सकते हैं. ऐसा करना मनमाना है और साधारण पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ नाइंसाफी है. इन नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद केवल वे ही छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ पाएंगे जिनके पास भारी भरकम पूंजी और संसाधन है.

याचिका में कहा गया था कि नोटिफिकेशन के पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन भले ये कहता हो कि ये प्रावधान शहर में पोस्टर लगाने और दीवारों को विरुपित करने से रोकने के लिए किया गया है लेकिन यह लोकतांत्रिक भावना के अनुरुप नहीं है. ये नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आम छात्रों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने की साजिश है. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का ये नोटिफिकेशन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन करता है.

