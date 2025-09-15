ETV Bharat / state

DUSU चुनाव 2025: पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान के लिए तैयार दिल्ली विश्वविद्यालय

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सोमवार को कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्राचार्य, पुलिस अधिकारी और चुनाव से जुड़े अधिकारी शामिल हुए. बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ और व्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित करना रहा. इस बार कॉलेज में चुनाव पारंपरिक तरीके से मतपत्र (Ballot Paper) के जरिए कराया जाएगा, जबकि DUSU पदाधिकारियों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से होगा. यह व्यवस्था पारदर्शिता बनाए रखने के लिए की गई है.

विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस दोनों ने एक साथ यह जिम्मेदारी ली है कि मतदान प्रक्रिया सुचारू ढंग से पूरी हो और परिणाम समय पर घोषित किए जाएं. इस बार खास ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि छात्र राजनीति में अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखे. किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चुनाव प्रक्रिया में किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप को सख्ती से अस्वीकार किया जाएगा. उन्होंने सभी कॉलेज प्राचार्यों से अपील की कि वे अपने परिसरों में मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और पेंटर नियुक्त करें, ताकि दीवारों पर अगर कोई पोस्टर या नारे लिखे जाते हैं तो उन्हें साफ किया जा सके, जिससे विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र स्वच्छ और व्यवस्थित बने रहें.

तैनात रहेगी पुलिस बल: चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया. बैठक में मौजूद उत्तरी जिला के डीसीपी राजा बंथा ने कहा कि चुनाव के दौरान सुरक्षा पुख्ता होगी. पुलिस बल विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में लगातार तैनात रहेगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या अव्यवस्था न हो और छात्र निडर होकर मतदान कर सकें.

नहीं होगी सूचना की कमी: मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को जरूरी मोबाइल नंबर और दिशा-निर्देश पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं. उन्होंने कॉलेज प्राचार्यों, विभागाध्यक्षों और डीन को सलाह दी कि वे समय-समय पर डूसू की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचनाओं को देखें और उनका पालन करें, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी को सूचना की कमी नहीं होगी. बैठक में डीन ऑफ कॉलेज प्रो. बलराम पाणी, साउथ कैंपस की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता, प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार, मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. राजेश सिंह, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, प्रोवोस्ट और छात्रावासों के वार्डन शामिल रहे.