DUSU Election Results 2025: किस छात्र संगठन को मिलेगी डूसू की कमान, 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज

Published : September 19, 2025 at 7:22 AM IST | Updated : September 19, 2025 at 7:39 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 की मतगणना शुरू हो गई है. पहले राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद शुरुआती रुझानों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) 2025 चुनाव में सेंट्रल पैनल के चार पदों के लिए गुरुवार को वोटिंग संपन्न हो गया.अब शुक्रवार को चार पदों पर कौन काबिज होगा इसका फैसला होगा. इन चार पदों के लिए कुल 20 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई. मुख्य मुकाबला NSUI और ABVP के बीच ही माना जा रहा है. गुरुवार देर शाम तक 42% से ज्यादा मतदान हुआ. इस चुनाव में कुल 52 मतदान केन्द्रों पर बने 195 पोलिंग बूथों पर विद्यार्थियों ने वोट डाले. दोपहर की शिफ्ट का मतदान देर शाम आठ बजे तक चला. कई बूथों पर तो अंतिम समय में अधिक संख्या में विद्यार्थियों के पहुंचने के कारण नौ बजे तक मतदान चला. मॉर्निंग के 36 कॉलेजों और विभागों के सात मतदान केन्द्रों तथा दक्षिणी परिसर में बने मतदान केंद्र पर सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर बाद एक बजे तक वोट डाले गए, जबकि शाम के आठ कॉलेजों में दोपहर बाद तीन बजे से मतदान शुरू हुआ. डूसू चुनाव के मुख्य अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा. सभी मतदान केंद्रों पर ऑब्जर्वर लगातार निरीक्षण करते रहे. मतदान के पश्चात ईवीएम को विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित मल्टीपर्पज हाल में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरा सहित सभी तरह की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर ली गई हैं. मतगणना के लिए मल्टीपर्पज हॉल के बेसमेंट में पूरी तैयारी कर ली गई है.

