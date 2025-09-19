ETV Bharat / state

DUSU Election Results 2025: किस छात्र संगठन को मिलेगी डूसू की कमान, 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का मतगणना आज सुबह आठ बजे से शुरू हो गई है.

DUSU चुनाव 2025 मतगणना
DUSU चुनाव 2025 मतगणना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 7:22 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 7:39 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 की मतगणना शुरू हो गई है. पहले राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद शुरुआती रुझानों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) 2025 चुनाव में सेंट्रल पैनल के चार पदों के लिए गुरुवार को वोटिंग संपन्न हो गया.अब शुक्रवार को चार पदों पर कौन काबिज होगा इसका फैसला होगा. इन चार पदों के लिए कुल 20 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई. मुख्य मुकाबला NSUI और ABVP के बीच ही माना जा रहा है. गुरुवार देर शाम तक 42% से ज्यादा मतदान हुआ. इस चुनाव में कुल 52 मतदान केन्द्रों पर बने 195 पोलिंग बूथों पर विद्यार्थियों ने वोट डाले.

दोपहर की शिफ्ट का मतदान देर शाम आठ बजे तक चला. कई बूथों पर तो अंतिम समय में अधिक संख्या में विद्यार्थियों के पहुंचने के कारण नौ बजे तक मतदान चला. मॉर्निंग के 36 कॉलेजों और विभागों के सात मतदान केन्द्रों तथा दक्षिणी परिसर में बने मतदान केंद्र पर सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर बाद एक बजे तक वोट डाले गए, जबकि शाम के आठ कॉलेजों में दोपहर बाद तीन बजे से मतदान शुरू हुआ.

डूसू चुनाव के मुख्य अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा. सभी मतदान केंद्रों पर ऑब्जर्वर लगातार निरीक्षण करते रहे. मतदान के पश्चात ईवीएम को विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित मल्टीपर्पज हाल में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरा सहित सभी तरह की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर ली गई हैं. मतगणना के लिए मल्टीपर्पज हॉल के बेसमेंट में पूरी तैयारी कर ली गई है.

डूसू चुनाव का मतगणना आज

उन्होंने बताया कि मतगणना शुक्रवार को सुबह आठ बजे से शुरू होगी. इस वर्ष कुल वोट 155000 से अधिक थे. शाम 5:45 तक 43 पोलिंग स्टेशनों से ईवीएम पहुंच चुकी थीं. बाकी नौ पोलिंग स्टेशनों से ईवीएम देर रात डीयू के नॉर्थ कैंपस पहुंचीं. इन सभी पोलिंग बूथों के कुल वोट 133412 थे जिनमें से 52635 वोटों के मतदान का आंकड़ा शाम तक 5.45 बजे तक प्राप्त हुआ था. शाम 5.45 बजे तक कुल 39.45 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया था. उसके बाद मतदान में करीब दो प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई. हालांकि, डीयू की ओर से मतदान की समाप्ति के बाद वोटिंग परसेंटेज का अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया है.

छात्र संघ चुनाव का मतगणना आज
छात्र संघ चुनाव का मतगणना आज (ETV Bharat)

पिछले साल से इस बार किस तरह अलग रहा डूसू चुनाव

डूसू चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राजकिशोर शर्मा ने बताया कि इस बार का डूसू चुनाव प्रत्याशियों द्वारा ज्यादा पम्पलेट और बैनर पोस्टर न लगाए जाने से साफ सुथरा रहा. हर साल डूसू के चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा जो पोस्टर और बैनर लगाकर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की दीवारों को गंदा कर दिया जाता था, वो नहीं किया गया. संभावित प्रत्याशियों और बाद में प्रत्याशी घोषित हुए सभी स्टूडेंट ने वाल ऑफ डेमोक्रेसी (बैनर पोस्टर के लिए निर्धारित स्थान) पर ही बैनर पोस्टर लगाए. इस वजह से इस बार मतगणना भी वोटिंग के अगले दिन ही संपन्न होने जा रही है. जबकि पिछले साल मतगणना के लिए करीब एक महीने इंतजार करना पड़ा था. इस बार के चुनाव को रोकने के लिए कोर्ट में कोई खास तरह की ऐसे याचिका भी नहीं डाली गई जिसमें कोई ज्यादा दम हो और कोर्ट उस पर संज्ञान ले. मतदान वाले दिन भी प्रत्याशियों ने कॉलेज और मतदान केंद्रों के आसपास बेतहाशा पर्चे भी नहीं उड़ाए. साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान भी ज्यादा हुड़दंग नहीं किया.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : September 19, 2025 at 7:39 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DUSU ELECTION 2025 VOTES COUNTINGडूसू चुनाव 2025 का मतगणनाDUSU ELECTION RESULTS 2025DUSU ELECTION 2025DUSU ELECTION RESULTS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.