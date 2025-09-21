DU छात्रसंघ चुनाव : जैसलमेर के शाहनवाज बने सेंट्रल काउंसलर, समाज में खुशी की लहर
राजस्थान के जैसलमेर के शाहनवाज DU के सेंट्रल काउंसलर बन गए हैं. चैतन्य राज सिंह ने दी बधाई. परिवार-समाज में उत्साह का माहौल.
Published : September 21, 2025 at 1:31 PM IST
जैसलमेर: दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में जैसलमेर निवासी शाहनवाज खान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सेंट्रल काउंसलर पद पर 756 मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. उनकी सफलता से परिवार और पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई. शाहनवाज ने अपनी जीत का श्रेय दादा मरहूम मूसे खान को देते हुए कहा कि यह उपलब्धि सभी युवाओं की है. राजपरिवार और समाज के लोगों ने भी उन्हें बधाई दी. संगीत घराने से जुड़े शाहनवाज वर्तमान में BA (पॉलिटिकल साइंस) सेकंड ईयर के छात्र हैं. उनकी जीत सीमावर्ती अंचल की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम करेगी.
परिवार में खुशी का माहौल : शाहनवाज की जीत की खबर मिलते ही जैसलमेर स्थित उनके घर में बधाइयों का तांता लग गया. परिवार के सदस्य बेहद भावुक नजर आए. शाहनवाज के पिता और बड़े पापा ने बताया कि यह जीत उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. उन्होंने कहा कि जिस समाज के बेटे को कभी पंचायत स्तर पर पार्षद की टिकट तक नसीब नहीं होती थी, उसी समाज का बेटा आज दिल्ली विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी जीत दर्ज कर रहा है. यह हम सभी के लिए ऐतिहासिक पल है. परिवार का कहना है कि शाहनवाज की जीत सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे समाज और जिले के लिए प्रेरणा है. उनकी मेहनत और संघर्ष ने यह साबित किया है कि अगर नीयत और इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है.
दादा का मिला मार्गदर्शन : शाहनवाज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा मरहूम मूसे खान को दिया. उन्होंने कहा कि बचपन से ही दादा ने उन्हें समाज और सर्वसमाज की सेवा करने का मार्ग दिखाया. यह जीत मेरी नहीं, बल्कि हर उस युवा की है जो सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है. मैं आने वाले समय में भी छात्रों के अधिकार और न्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ता रहूंग.
पूर्व राजपरिवार से भी मिली शुभकामनाएं : शाहनवाज की इस सफलता पर जैसलमेर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य चैतन्य राज सिंह ने भी बधाई दी. उन्होंने ‘X’ पर पोस्ट कर लिखा- देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में सरहदी अंचल की प्रतिभाओं का निरंतर बढ़ता प्रतिनिधित्व हम सभी के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है. उन्होंने शाहनवाज और उनके परिवार को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी.
जैसलमेर राजघराने के राजदरबारी आलमखाना (संगीत घराना) परिवार के प्रतिभाशाली युवा श्री शाहनवाज खान ने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में सेंट्रल काउंसलर पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त की है। उन्हें इस विजयश्री की हार्दिक बधाई एवं… pic.twitter.com/DcBO3OgVOm— Chaitanya Raj Singh (@crsinghbhati) September 19, 2025
संगीत घराने से जुड़ा परिवार : शाहनवाज का परिवार जैसलमेर के राजदरबारी आलमखाना (संगीत घराना) से ताल्लुक रखता है. यह घराना पीढ़ियों से कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है. ऐसे में शाहनवाज की यह उपलब्धि न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि पारंपरिक समाज की सोच को भी नया आयाम देती है.
छात्रों के अधिकारों की लड़ाई का संकल्प : शाहनवाज ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति में बड़ी ऊंचाइयों का सपना नहीं देखा. उनका मकसद हमेशा यही रहा है कि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो. मैं छात्रों की आवाज बनकर उनके हक और अधिकारों की लड़ाई पूरी ईमानदारी और मजबूती से लड़ूंगा. जहां भी जरूरत पड़ेगी, मैं छात्रों के साथ खड़ा रहूंगा.
शिक्षा और भविष्य की राह : 19 वर्षीय शाहनवाज फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में BA (आर्ट्स) सेकंड ईयर के छात्र हैं. वे पॉलिटिकल साइंस विषय से अध्ययन कर रहे हैं. उन्होंने जैसलमेर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वर्ष 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था.
समाज में बढ़ा गौरव : शाहनवाज की इस जीत ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे मांगणियार समाज को गर्व से भर दिया है. उनके बड़े पापा ने कहा- हमारे समाज का बेटा दिल्ली विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी जीत दर्ज करेगा, यह कभी सोचा भी नहीं था. हम जैसलमेर की जनता का दिल से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमेशा हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की दुआ और हौसला दिया.