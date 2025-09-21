ETV Bharat / state

DU छात्रसंघ चुनाव : जैसलमेर के शाहनवाज बने सेंट्रल काउंसलर, समाज में खुशी की लहर

शाहनवाज और उनका परिवार ( ETV Bharat Jaisalmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 21, 2025 at 1:31 PM IST 4 Min Read

जैसलमेर: दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में जैसलमेर निवासी शाहनवाज खान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सेंट्रल काउंसलर पद पर 756 मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. उनकी सफलता से परिवार और पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई. शाहनवाज ने अपनी जीत का श्रेय दादा मरहूम मूसे खान को देते हुए कहा कि यह उपलब्धि सभी युवाओं की है. राजपरिवार और समाज के लोगों ने भी उन्हें बधाई दी. संगीत घराने से जुड़े शाहनवाज वर्तमान में BA (पॉलिटिकल साइंस) सेकंड ईयर के छात्र हैं. उनकी जीत सीमावर्ती अंचल की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम करेगी. परिवार में खुशी का माहौल : शाहनवाज की जीत की खबर मिलते ही जैसलमेर स्थित उनके घर में बधाइयों का तांता लग गया. परिवार के सदस्य बेहद भावुक नजर आए. शाहनवाज के पिता और बड़े पापा ने बताया कि यह जीत उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. उन्होंने कहा कि जिस समाज के बेटे को कभी पंचायत स्तर पर पार्षद की टिकट तक नसीब नहीं होती थी, उसी समाज का बेटा आज दिल्ली विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी जीत दर्ज कर रहा है. यह हम सभी के लिए ऐतिहासिक पल है. परिवार का कहना है कि शाहनवाज की जीत सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे समाज और जिले के लिए प्रेरणा है. उनकी मेहनत और संघर्ष ने यह साबित किया है कि अगर नीयत और इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है. शाहनवाज के परिवारवालों ने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Jaisalmer) दादा का मिला मार्गदर्शन : शाहनवाज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा मरहूम मूसे खान को दिया. उन्होंने कहा कि बचपन से ही दादा ने उन्हें समाज और सर्वसमाज की सेवा करने का मार्ग दिखाया. यह जीत मेरी नहीं, बल्कि हर उस युवा की है जो सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है. मैं आने वाले समय में भी छात्रों के अधिकार और न्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ता रहूंग. पढ़ें : राजेंद्र राठौड़ का कांग्रेस पर हमला, कहा-छात्रसंघ चुनाव, स्मार्ट मीटर और बेरोजगारी के मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस नेता