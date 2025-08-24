ETV Bharat / state

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तैयारियां तेज, इस बार प्रचार के लिए अपनाया जा रहा नया तरीका - DUSU ELECTION CAMPAIGN

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में परिसर के अंदर और आसपास पोस्टर-बैनर लगाने पर प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए होगा प्रचार.

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में प्रचार का नया फार्मूला
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में प्रचार का नया फार्मूला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 24, 2025 at 7:55 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 8:12 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में छात्रसंघ चुनाव (DUSU) की तैयारियां जोरों पर हैं. यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा परिसर के अंदर और आसपास पोस्टर-बैनर लगाने पर प्रतिबंध के निर्देशों के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DUSU) ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (JNUSU) की तर्ज पर पर्यावरण-अनुकूल और रचनात्मक प्रचार अभियान शुरू करने का फैसला किया है.

इस नए फैसले के तहत, छात्र संगठन हाथ से बने पोस्टर और पैंपलेट का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें नारे, प्रमुख मुद्दे और उम्मीदवारों के वादे लिखे जा रहे हैं. खास बात यह है कि प्रचार के लिए पेड़ों के सूखे पत्तों पर कलात्मक तरीके से संदेश लिखकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी दिखाई जा रही है.

ये है प्रचार की रणनीति: DUSU ने सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कक्षाओं, मेस और कैंटीन में प्रचार अभियान चलाने की योजना बनाई है. इस दौरान उम्मीदवार और उनके समर्थक छात्रों से सीधा संवाद करेंगे, ताकि उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके. इसके अलावा, प्रचार केवल परिसर तक सीमित नहीं रहेगा. छात्र संगठन सोशल मीडिया का भी सहारा लेंगे, जहां शिक्षा, फीस वृद्धि, हॉस्टल सुविधाएं, महिला सुरक्षा और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी.

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में प्रचार की रणनीति बदली (ETV Bharat)

चुनाव का कार्यक्रम: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DUSU) का चुनाव 18 सितंबर 2025 को होगा, जबकि मतगणना 19 सितंबर 2025 को की जाएगी. सभी छात्र संगठन अधिक से अधिक वोट हासिल करने के लिए छात्रों के बीच जाकर अपने प्रचार अभियान को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया समर्थन : अभाविप दिल्ली प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दिल्ली के इस वर्ष के क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस की दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की मुहिम का समर्थन करता है. साथ ही अपने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के चुनाव प्रचार अभियान में हैंडमेड पोस्टर्स, सोशल मीडिया कैंपेन, सूखे हुए पत्तों के माध्यम से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना चुनावी कैंपेन सभी कॉलेजेस में शुरू कर दिया है.

एक लाख रुपये के बॉन्ड का विद्यार्थी परिषद कर रही विरोध
एक लाख रुपये के बॉन्ड का विद्यार्थी परिषद कर रही विरोध (ETV Bharat)
लोकतंत्र की दीवार पर कर सकेंगे प्रचार
लोकतंत्र की दीवार पर कर सकेंगे प्रचार (ETV Bharat)

एक लाख रुपये के बॉन्ड का विद्यार्थी परिषद कर रही विरोध : माय डीयू, माय मैनिफेस्टो के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी कैंपसेस में स्टूडेंट्स के बीच जाकर उनसे सजेशन लेकर अपने मैनिफेस्टो को तैयार कर रहा है. साथ ही सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिफेंस गाइडलाइंस का स्वागत करते हैं. पर एक लाख रुपये की बॉन्ड जो कि अनैतिक और अनडेमोक्रेटिक है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस एक लाख रुपये के बॉन्ड की पुरजोर विरोध करता है और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से इस अनैतिक बॉन्ड को वापस लेने की भी मांग करता है.

पर्यावरण और रचनात्मक का रखा जा रहा ध्यान
पर्यावरण और रचनात्मक का रखा जा रहा ध्यान (ETV Bharat)

लोकतंत्र की दीवार पर करेंंगे प्रचार: कुलसचिव विकास गुप्ता ने जारी किए गए दिशा निर्देश में बताया कि डूसू चुनाव में प्रचार केवल लोकतंत्र की दीवार और वैध इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सीमित रहेगा. पोस्टर, रैलियां, रोड शो, लाउडस्पीकर और वाहनों के जरिए प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध होंगे. यदि कोई उम्मीदवार या उनके समर्थक दीवारों पर अवैध रूप से पोस्टर लगाते हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर हटाना और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी होगी. अगर उम्मीदवार ऐसा नहीं करता है तो 25,000 रुपए जुर्माना, निलंबन, निष्कासन या चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में प्रचार के लिए नई तैयारियां
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में प्रचार के लिए नई तैयारियां (ETV Bharat)

प्रचार के लिए दो ‘लोकतंत्र की दीवार’ बनाई जाएंगी : चुनावी प्रचार के लिए प्रत्येक कॉलेज में दो ‘लोकतंत्र की दीवार’ बनाई जाएगी, जहां उम्मीदवार पोस्टर या प्रचार सामग्री लगा सकेंगे. इसके अलावा एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां छात्र दीवार पर गंदगी या हानि पहुंचाने से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेंगे. डूसू चुनाव में भाग लेने वाले हर उम्मीदवार को नामांकन के समय एक लाख रुपए का बांड जमा करना होगा, जो नियम तोड़ने पर जब्त किया जा सकता है.

