'छात्रों के हितों को दी जाएगी प्राथमिकता'...,NSUI अध्यक्ष पद की प्रत्याशी जोसलीन नंदिता चौधरी ने डूसू चुनाव को लेकर क्या-क्या कहा ?

महिला नेतृत्व को मज़बूती: 2008 के बाद से डूसू अध्यक्ष पद पर किसी महिला ने जगह नहीं बनाई है. एनएसयूआई की जोसलीन नंदिता चौधरी ने कहा; ''मैं गर्व हैं कि मैं एनएसयूआई का हिस्सा हूं, जहां हमेशा से महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, चाहे वह किसी भी पद पर हों. इस बार एनएसयूआई ने मुझे प्रेसिडेंट की सीट के लिए चुना. इसके लिए मैं संगठन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. मेरी मेहनत और समर्पण को देखते हुए यह भरोसा जताया गया है. मैं इसे पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाने का वादा करती हूं.''

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई (NSUI) ने 17 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है. संगठन ने जोसलीन नंदिता चौधरी को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया. एनएसयूआई का यह कदम छात्र राजनीति में महिला नेतृत्व को मजबूत करने और डूसू चुनावों में नई सोच को बढ़ावा देने की कोशिश माना जा रहा है.

जोसलिन की यात्रा: जोसलीन नंदिता चौधरी ने बताया; ''मैं 2019 से दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं. जब मैं यहां पहली बार आई थी, तब मैंने देखा कि एनएसयूआई की कॉलेज यूनिट छात्र-छात्राओं की हर संभव मदद कर रही थी. मेरे कॉलेज के सीनियर्स के जरिए मैं एनएसयूआई से जुड़ी और धीरे-धीरे एक सक्रिय कार्यकर्ता बनी. इस यात्रा ने मुझे न सिर्फ़ मज़बूत किया, बल्कि यह भी सिखाया कि मेहनत और लगन से हर मंज़िल हासिल की जा सकती है. मेरा यहां खड़ा होना सिर्फ़ एक साल के लिए नहीं है, मैं एनएसयूआई और कांग्रेस को जीवन भर अपना योगदान देना चाहती हूं. मेरा मानना है कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में खासकर राजनीति में बहुत ज़रूरी है और इसे और बढ़ाना चाहिए.''

डूसू चुनाव में NSUI ने 17 साल बाद महिला नेतृत्व को आगे लाते हुए अध्यक्ष पद के लिए जोसलीन नंदिता चौधरी को मैदान में उतारा. (ETV Bharat)

प्राथमिकताएं और मेनिफेस्टो: जोसलीन नंदिता चौधरी ने बताया; ''पहली प्राथमिकता एनएसयूआई के मेनिफेस्टो को पूरा करना है, जिसमें छात्र हितों से जुड़े हर मुद्दे शामिल हैं. चाहे वह बुनियादी सुविधाओं की बात हो, जैसे हॉस्टल की व्यवस्थाएं, महिलाओं के लिए 12 दिन मेंस्ट्रुअल लीव आदि. ये वो मुद्दे हैं, जिनके लिए एनएसयूआई पूरी ताकत से लड़ रहे हैं. डूसू (DUSU) चुनाव में यही लक्ष्य है कि छात्र-छात्राओं के हितों को प्राथमिकता दी जाए. एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जहां हर छात्र को बराबर अवसर मिले, उनकी समस्याएं सुनी जाए और उनका समाधान हो.''

NSUI ने कहा- छात्रों के हितों को दी जाएगी प्राथमिकता, हर छात्र को मिलेगा समान अवसर (ETV Bharat)

एनएसयूआई का संदेश: एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि जोसलीन नंदिता चौधरी का नामांकन छात्र-छात्राओं को समान अवसर देने और राजनीति में महिला भागीदारी बढ़ाने का स्पष्ट संदेश है. चुनावी मैदान पर उतरते ही नंदिता चौधरी ने कहा कि उनका लक्ष्य विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं को प्राथमिकता देना और एक समावेशी छात्र संघ की स्थापना करना है. बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) के चुनाव 18 सितंबर को होंगे.

