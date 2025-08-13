नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2025-26 को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधिकारिक घोषणा कर दी है. कुलसचिव कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगी. अधिसूचना के अनुसार, 18 सितंबर को मतदान होगा और 19 सितंबर को मतगणना होगी. अधिसूचना जारी होने के बाद छात्र संगठनों की तैयारियां तेज कर दी है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा. परिसर और आसपास की दीवारों पर पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक रहेगी. सभी प्रचार डिजिटल माध्यम, पर्चे, पर्सन-टू-पर्सन कैंपेनिंग और निर्धारित स्थानों पर पोस्टर चिपकाने तक सीमित रहेगा. चुनाव में हिंसा, तोड़फोड़ या आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. छात्र संघ चुनावों के माध्यम से चार पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर चुनाव होंगे.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि नामांकन पत्र मुख्य चुनाव अधिकारी, डूसू चुनाव 2025-26 के कार्यालय (कॉन्फ्रेंस सेंटर, वनस्पति विज्ञान विभाग के सामने, गेट संख्या 4, उत्तरी परिसर) में रखे सीलबंद बॉक्स में किसी भी कार्यदिवस को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जा सकते हैं. केंद्रीय परिषद की सदस्यता के लिए नामांकन पत्र संबंधित महाविद्यालयों, विभागों और संस्थानों से मिलेंगे. साथ ही सभी नामांकन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि चुनाव आचार संहिता, डूसू का संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के संबंधित आदेशों के तहत ही कराए जाएंगे.

महत्वपूर्ण तिथियां:

नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 10 सितंबर 2025, दोपहर 3 बजे तक

10 सितंबर 2025, दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच: 10 सितंबर 2025, दोपहर 3:15 बजे

10 सितंबर 2025, दोपहर 3:15 बजे नामांकित उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन: 10 सितंबर 2025, शाम 6 बजे तक

10 सितंबर 2025, शाम 6 बजे तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: 11 सितंबर 2025, दोपहर 12 बजे तक

11 सितंबर 2025, दोपहर 12 बजे तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन: 11 सितंबर 2025, शाम 5 बजे तक

11 सितंबर 2025, शाम 5 बजे तक चुनाव की तिथि: 18 सितंबर 2025

18 सितंबर 2025 मतगणना: 19 सितंबर, 2025

