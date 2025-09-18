डूसू चुनाव 2025: मतगणना कल सुबह 8:30 बजे से होगी शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
उम्मीदवारों को मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी, ताकि स्थिति तनावपूर्ण न हो.
Published : September 18, 2025 at 6:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025-26 की मतगणना शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. मतगणना विश्वविद्यालय के मल्टीपरपज हॉल में होगी, जहां ईवीएम मशीनों को पहले से स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है. यह स्ट्रांग रूम सीसीटीवी कैमरों और अर्ध सैनिक बल की निगरानी में है. शुक्रवार सुबह स्ट्रांग रूम से मशीनें सीधे मतगणना स्थल पर लाई जाएंगी और सभी उम्मीदवारों, चुनाव अधिकारियों, पुलिस बल और मीडिया की मौजूदगी में सील तोड़ी जाएगी. इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी.
डूसू चुनाव समिति ने कहा कि पूरी प्रक्रिया कैमरों के सामने होगी, ताकि पारदर्शिता पर कोई सवाल न उठे. मतगणना दोपहर 2 बजे तक पूरी करने की कोशिश रहेगी. इसके बाद विजयी उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी. सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैसला किया है कि उम्मीदवारों को मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी.
मतगणना के लिए 12 टेबल लगाई गई: डूसू चुनाव समिति के चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि मतगणना के लिए 12 टेबल लगाई गई हैं, जिन पर अलग-अलग राउंड्स में वोटों की गिनती होगी. विश्वविद्यालय की ओर से 100 लोगों की विशेष टीम को मतगणना में शामिल किया गया है. इसके अलावा, उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि भी वोटों की गिनती के दौरान मौजूद रहेंगे और हर टेबल पर निकलने वाले नतीजों को देख और नोट कर सकेंगे. मीडिया के लिए भी हॉल के अंदर विशेष जगह बनाई गई है, जिससे वह पूरे मतगणना की रिपोर्टिंग कर सकेंगे. वहीं उम्मीदवारों और समर्थकों को निष्पक्षता का भरोसा दिलाने के लिए पुलिस बल और विश्वविद्यालय अधिकारी भी हर समय हॉल में मौजूद रहेंगे.
मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं: प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि उम्मीदवारों को मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं हैं. नतीजे तुरंत बाहर जाने पर भीड़ और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को पहले अंदर ही रिजल्ट देखने और समझने का मौका दिया जाएगा. उसके बाद ही वह बाहर जाकर अपने समर्थकों से बता पाएंगे. उन्होंने बताया कि यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले वर्षों में कई बार नतीजों की घोषणा के दौरान विश्वविद्यालय कैंपस में माहौल तनावपूर्ण हो गया था. उम्मीदवारों को अंदर परिणाम दिखाने और फिर बाहर भेजने की रणनीति से स्थिति को नियंत्रण रखा जा सकता है.
चार प्रमुख पदों पर हुआ है मुकाबला: डूसू चुनाव में इस बार चार प्रमुख पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए मुकाबला हुआ है. एनएसयूआई, एबीवीपी और अन्य छात्र संगठनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शुक्रवार को किस संगठन के उम्मीदवार जीत का ताज पहनेंगे. शुक्रवार दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र राजनीति में कौन सा संगठन आने वाले वर्ष के लिए बाजी मार पाता है.
