DUSU चुनाव 2025: प्रचार के आखिरी दिन छात्र संगठनों ने झोंकी पूरी ताकत; कॉलेजों में जाकर मांगा समर्थन

NSUI ने निकाला रोड शो: NSUI ने अपनी रणनीति के तहत छात्रों के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है. राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) की ओर से सचिन पायलट, देवेंद्र यादव छात्रों के बीच जाकर संवाद कर रहे है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को किरोड़ीमल कॉलेज में छात्र संवाद के लिए आना था. मगर तनाव बढ़ने की वजह से वह नहीं पहुंच सके.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) का चुनाव प्रचार मंगलवार को आखिरी दिन रहा. इस दौरान छात्र संगठनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी. डीयू के नॉर्थ और साउथ कैंपस में विभिन्न छात्र संगठनों के उम्मीदवार कॉलेजों में जाकर छात्रों से समर्थन मांगा है.

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में रोड शो किया. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एनएसयूआई पैनल डूसू चुनावों में भारी जीत हासिल करेगा. उन्होंने आरएसएस-भाजपा की विभाजनकारी राजनीति की आलोचना करते हुए देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने ये भी कहा कि एनएसयूआई प्रेम और एकता का संदेश फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है. दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में एक बार फिर 'मोहब्बत की दुकान' खोलेंगे. उन्होंने डीयू के सभी छात्रों से अपील करते हुए कहा इस बार बदलाव के लिए वोट करें और साथ मिलकर एकता, प्रगति और विकास पर आधारित एक परिसर का निर्माण करें.

DUSU चुनाव 2025: प्रचार के आखिरी दिन छात्र संगठनों ने झोंकी पूरी ताकत (ETV Bharat)

ABVP क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पहुंच रहा: दूसरी ओर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है. ABVP की दिल्ली इकाई ने रामजस कॉलेज में पिछले तीन दिनों से क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. यह कार्यक्रम छात्रों को एकजुट करने और संगठन के प्रति समर्थन जुटाने का एक प्रयास है. इन कार्यक्रमों में हरियाणा विद्यार्थी मिलन समारोह "अपना हरियाणा कुण्वा 2025", राजस्थान विद्यार्थी मिलन समारोह "मरुकांतार स्पंदन 3.0" और पूर्वांचल विद्यार्थी मिलन समारोह "पूर्वांचल स्पंदन" शामिल हैं.

DUSU चुनाव 2025: प्रचार के आखिरी दिन छात्र संगठनों ने झोंकी पूरी ताकत (ETV Bharat)

छात्रसंघ चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी: दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. परिसर में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. यह कदम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. बुधवार सुबह 8 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद हो जाएगा, जिसके बाद कोई भी प्रचार गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी. इसके बाद शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जो छात्रसंघ के नए नेतृत्व का चयन करेगा.

