अखाड़े के पहलवानों ने रौंदा रावण का 'अहंकार', सालों से चली आ रही अनोखी परंपरा

यह परंपरा कोई और नहीं जेठी समाज निभा रहा है. इन्होंने नांता और किशोरपुरा में कई जगह पर मिट्टी के रावण को बनाया और उसको रौंद भी दिया. इस दौरान मंदिर में पहले लिम्ब्जा माता की पूजा की गई और उसके बाद रणभेरी और ढोल नगाड़ों के नाद के साथ युद्ध जैसा माहौल बन गया. देखते ही देखते मिट्टी के रावण को पैरों से रौंद दिया गया. मंदिर के पुजारी सोहन जेठी का कहना है कि यह उनके समाज के लोग कोटा रियासत के समय यहां पर आए थे, जिन्हें राजा महाराजाओं ने ही अखाड़े बनाकर दिए थे. यह मल्लयुद्ध में काफी पारंगत थे. इसी को देखते हुए उन्होंने अपनी लिम्ब्जा माता के मंदिर भी इन्हीं अखाड़े में बनाए, जहां पर पूरी सिक्योरिटी भी रहती थी.

कोटा : विजयादशमी को पूरे देश भर में असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है. कोटा में भी खास रूप से आयोजन होता है. इस बार कोटा में 221 फीट का रावण खड़ा किया गया है. इसका दहन देर शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की उपस्थिति में होगा, जिसमें कोटा के पूर्व महाराव इज्यराज सिंह शाही सवारी के साथ पहुंचेंगे और उसके बाद दहन करेंगे. दूसरी तरफ कोटा में 150 साल से भी ज्यादा समय से एक अनोखी परंपरा चली आ रहा है, जहां अखाड़े के पहलवान मिट्टी के रावण को अपने पैरों से रौंद देते हैं और चंद मिनटों में ही उसे खत्म कर दिया जाता है. इस रावण को नवरात्र के पहले ही तैयार कर लिया जाता है.

मंदिर में नहीं मिलता 9 दिन तक किसी को प्रवेश : मंदिर के पुजारी सोहन जेठी का कहना है कि समाज की परंपरा के अनुसार लिम्ब्जा माता के अखाड़े में ही श्राद पक्ष से ही रावण बनाना शुरू कर दिया जाता है. रावण को अखाड़े की मिट्टी से ही तैयार किया जाता है, जिसमें घी, तेल, शहद, दूध व मुंह पर गेहूं के ज्वारे उगा दिए जाते हैं. इसके बाद 9 दिन तक लिम्ब्जा माता की नवरात्रि में पूजा होती है. इस दौरान मंदिर में केवल पुजारी को ही प्रवेश दिया जाता है. श्रद्धालु और समाज के लोग केवल खिड़की से ही दर्शन करते हैं. मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं करते हैं. दशहरे के दिन इस रावण को कुचलकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया जाता है. उनका कहना है कि समाज के लोग जयकारे लगाते हुए पैरों से रौंद कर रावण के अहंकार को मिट्टी में मिला देते हैं. नवरात्रि के 9 दिनों तक इस अखाड़े परिसर में गरबे का आयोजन होता है.

काफी सॉफ्ट रहती है या मिट्टी : इस मिट्टी को जेठी समाज के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक भी लोग लेकर आते हैं. इस मिट्टी में दूध, चक्कर, तेल, घी व शहर भी डाला जाता है और यह मिट्टी सॉफ्ट रहने से कुश्ती के दंगल के पहलवान चोटिल न हो, यह ध्यान रखा जाता है. पहले तो विजयदशमी के दिनभर दंगल भी आयोजित किए जाते थे, लेकिन अब ज्यादातर पहलवान दूसरे कार्यों में व्यस्त रहने लग गए. परिवारों ने कार्य भी बदल लिया है, इसीलिए दंगल कुछ समय के लिए आयोजित होता है, लेकिन रावण को कुचलने की परंपरा आज भी कायम है. सोहन जेठी का कहना है कि पहले राज परिवार की तरफ से उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाता था, लेकिन लोकतंत्र आ गया है, जिसमें यह प्रक्रिया बंद हो गई. ऐसे में उनके समाज के लोग दूसरे कार्य में जुट गए हैं.

मंदिर और अखाड़े सभी जगह एक जैसे : जेठी समाज के लोगों का कहना है कि उनका मूल स्थान कच्छ में है. यहां से बहुत लोग 150 साल पहले कोटा आए थे. वे गुजराती ब्राह्मण हैं. उनका पेशा भी पहलवानी का ही था. कच्छ की राजकुमारी का विवाह कोटा में हुआ था. उनकी सुरक्षा के लिए गुजरात से यहां पर कुछ लोगों को भेजा था. यहां कुश्ती के आयोजन के दौरान विदेशी पहलवान को हमारी टीम ने हरा दिया था, जिसके बाद हमें यहां पर रुकने का आग्रह किया गया. पूरी व्यवस्था की गई और लगातार हमारे परिवार की पीढियां यहां बढ़ गई है. वर्तमान में उनके समाज से जुड़े 150 परिवार कोटा में हैं. साथ ही मंदिरों की सेवा पूजा के अलावा यह लोग दूसरे कार्यों में भी जुड़ गए हैं.