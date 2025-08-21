फरीदाबाद: इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है. यही कारण है कि लोग एक त्योहार के खत्म होते ही दूसरे त्योहार की तैयारियां शुरू कर देते हैं. इस बीच फरीदाबाद के सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई है. यहां दशहरा पर्व को लेकर अभी से ही रावण, मेघनाथ, कुंभकरण के पुतलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है.

पुतला बनाने का काम शुरू: फरीदाबाद के सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में पुतलों के निर्माण को लेकर विधिवत रूप से मंदिर के प्रधान ने बांस को काटकर, पुतलों को बनाने का काम शुरू कर दिया है. इस मौके पर मंदिर के प्रधान राजेश भाटिया ने बांस कटाई की रस्म के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और क्षेत्र के विधायक दिनेश अदलखा का धन्यवाद किया.

फरीदाबाद में बांस काटने की रस्म के साथ हुई दशहरे की तैयारियां शुरू (ETV Bharat)

45 दिन पहले होती है शुरुआत: मंदिर के प्रधान राजेश भाटिया ने कहा कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले दशहरे का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. लंका दहन के लिए लंका का डिजाइन भी बनकर आ चुका है. त्योहार के मौके पर बैंड पार्टियों और ढोल नगाड़ों की पार्टियां विशेष रूप से शामिल रहेगी. त्योहार से ठीक 45 दिन पहले मुहूर्त के माध्यम से शुरुआत हो जाती है. इसमें देवी-देवताओं के स्वरूप बनने वाले कलाकार आज से ही व्रत रखना शुरू कर देंगे. इस तैयारी में पंजाबी सभा विशेष रूप से अपना योगदान देती है.

लोगों में खासा उत्साह:वहीं, फरीदाबाद के स्थानीय नागरिक कैलाश गुगलानी ने कहा कि इस बार दशहरे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा. तैयारियां शुरू हो चुकी है. दशहरा पर्व की तैयारियों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है.

