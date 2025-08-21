ETV Bharat / state

फरीदाबाद में बांस काटने की रस्म के साथ दशहरे की तैयारियां शुरू, जानें क्या-क्या होगा इस बार खास - FARIDABAD DUSSEHRA RITUAL

फरीदाबाद में रावण, मेघनाथ, कुंभकरण और लंका निर्माण के लिए बांस काट कर दशहरे की तैयारियां शुरू कर दी गई है.

Dussehra Preparations started in Faridabad with ritual of cutting bamboo
बांस काटने की रस्म के साथ हुई दशहरे की तैयारियां शुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read

फरीदाबाद: इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है. यही कारण है कि लोग एक त्योहार के खत्म होते ही दूसरे त्योहार की तैयारियां शुरू कर देते हैं. इस बीच फरीदाबाद के सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई है. यहां दशहरा पर्व को लेकर अभी से ही रावण, मेघनाथ, कुंभकरण के पुतलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है.

पुतला बनाने का काम शुरू: फरीदाबाद के सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में पुतलों के निर्माण को लेकर विधिवत रूप से मंदिर के प्रधान ने बांस को काटकर, पुतलों को बनाने का काम शुरू कर दिया है. इस मौके पर मंदिर के प्रधान राजेश भाटिया ने बांस कटाई की रस्म के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और क्षेत्र के विधायक दिनेश अदलखा का धन्यवाद किया.

फरीदाबाद में बांस काटने की रस्म के साथ हुई दशहरे की तैयारियां शुरू (ETV Bharat)

45 दिन पहले होती है शुरुआत: मंदिर के प्रधान राजेश भाटिया ने कहा कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले दशहरे का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. लंका दहन के लिए लंका का डिजाइन भी बनकर आ चुका है. त्योहार के मौके पर बैंड पार्टियों और ढोल नगाड़ों की पार्टियां विशेष रूप से शामिल रहेगी. त्योहार से ठीक 45 दिन पहले मुहूर्त के माध्यम से शुरुआत हो जाती है. इसमें देवी-देवताओं के स्वरूप बनने वाले कलाकार आज से ही व्रत रखना शुरू कर देंगे. इस तैयारी में पंजाबी सभा विशेष रूप से अपना योगदान देती है.

लोगों में खासा उत्साह:वहीं, फरीदाबाद के स्थानीय नागरिक कैलाश गुगलानी ने कहा कि इस बार दशहरे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा. तैयारियां शुरू हो चुकी है. दशहरा पर्व की तैयारियों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है.

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में बीच सड़क पर महिला की दबंगई, बेसबॉल के बल्ले से ट्रक पर ताबड़तोड़ वार, वीडियो बनाते रहे लोग

फरीदाबाद: इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है. यही कारण है कि लोग एक त्योहार के खत्म होते ही दूसरे त्योहार की तैयारियां शुरू कर देते हैं. इस बीच फरीदाबाद के सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई है. यहां दशहरा पर्व को लेकर अभी से ही रावण, मेघनाथ, कुंभकरण के पुतलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है.

पुतला बनाने का काम शुरू: फरीदाबाद के सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में पुतलों के निर्माण को लेकर विधिवत रूप से मंदिर के प्रधान ने बांस को काटकर, पुतलों को बनाने का काम शुरू कर दिया है. इस मौके पर मंदिर के प्रधान राजेश भाटिया ने बांस कटाई की रस्म के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और क्षेत्र के विधायक दिनेश अदलखा का धन्यवाद किया.

फरीदाबाद में बांस काटने की रस्म के साथ हुई दशहरे की तैयारियां शुरू (ETV Bharat)

45 दिन पहले होती है शुरुआत: मंदिर के प्रधान राजेश भाटिया ने कहा कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले दशहरे का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. लंका दहन के लिए लंका का डिजाइन भी बनकर आ चुका है. त्योहार के मौके पर बैंड पार्टियों और ढोल नगाड़ों की पार्टियां विशेष रूप से शामिल रहेगी. त्योहार से ठीक 45 दिन पहले मुहूर्त के माध्यम से शुरुआत हो जाती है. इसमें देवी-देवताओं के स्वरूप बनने वाले कलाकार आज से ही व्रत रखना शुरू कर देंगे. इस तैयारी में पंजाबी सभा विशेष रूप से अपना योगदान देती है.

लोगों में खासा उत्साह:वहीं, फरीदाबाद के स्थानीय नागरिक कैलाश गुगलानी ने कहा कि इस बार दशहरे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा. तैयारियां शुरू हो चुकी है. दशहरा पर्व की तैयारियों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है.

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में बीच सड़क पर महिला की दबंगई, बेसबॉल के बल्ले से ट्रक पर ताबड़तोड़ वार, वीडियो बनाते रहे लोग

For All Latest Updates

TAGGED:

DUSSEHRA 2025दशहरा 2025फरीदाबाद में दशहरे की तैयारियांFARIDABAD DUSSEHRA RITUAL STARTFARIDABAD DUSSEHRA RITUAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.