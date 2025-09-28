भिवानी में दशहरा पर्व की तैयारी, रावण, कुंभकरण व मेघनाथ के 100-100 फीट पुतले तैयार, सुरक्षा के भी इंतजाम
भिवानी में दशहरा पर्व की तैयारी धूमधाम से की जा रही है. प्रदूषण रहित व्यवस्था और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
भिवानी: देशभर में 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा. दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. हरियाणा के भिवानी में श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा बड़ी धूमधाम से दशहरा पर्व मनाया जाएगा. दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत वाला पर्व है और इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है. इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण का दहन कर विजय पाई थी. इसलिए इसे विजयदशमी पर्व भी कहा जाता है. जिसके चलते इस पर्व की धूम देश के हर कोने में देखने को मिलती है.
प्रदूषण रहित होगा दशहरा पर्व: बता दें कि भिवानी में कुंभकरण व मेघनाथ के 100-100 फीट के आदमकद पुतले तैयार किए जा रहे हैं. 2 अक्टूबर को पुतलों का दहन किया जाएगा. इन पुतलों का निर्माण करने के लिए गाजियाबाद से कलाकार पहुंचे हैं. वहीं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण रहित यानी कोल्ड आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है. पुतलों पर रेडियम की पॉलिश की जा रही है. जिससे पुतले रात को भी चमकेंगे.
कोल्ड आतिशबाजी का इंतजाम: व्यवस्थाओं को लेकर श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के प्रधान विजय कुमार बंसल उर्फ टैणी ने बताया कि "पिछले कई वर्षों से सेठ किरोड़ीमल पार्क में रामलीला व रावण दहन का आयोजन किया जाता है. गाजियाबाद से पहुंचे 20-25 कलाकारों द्वारा रावण, मेघनाथ व कुंभकरण के पुतले बनाए जा रहे हैं. जो अंतिम चरण में है. इनकी सजावट का कार्य चल रहा है. पहली बार कोल्ड आतिशबाजी का इन पुतलों में इंतजाम किया गया है. इसके लिए बेहतरीन लाइटें लगाई गई हैं. जयपुर से निष्ठा अग्रवाल रावण दहन वाले दिन नृत्य करेंगी. साथ ही हरियाणवी कलाकार भी रामलीला की शोभा बढ़ाएंगे."
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: टैणी ने बताया कि "कमेटी के सदस्य अभिषेक बंसल ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई. अभी भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. सुरक्षा के चलते सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. करीब 150 कर्मचारी 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मौजूद रहेंगे. ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना हो, इसका प्रयास किया जाएगा. प्रदूषण रहित हमने पटाखे मंगाए हैं, जिसे कोल्ड आतिशबाजी कहते हैं. इससे प्रदूषण ना के बराबर होता है. जो हमारे स्वास्थ्य व समाज के लिए भी अच्छा है."
