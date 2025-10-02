ETV Bharat / state

चंडीगढ़-पंचकूला में दशहरा पर्व की धूम, सबसे बड़े पुतले का दहन देखने उमड़ेगी भीड़, जानें पुलिस प्रशासन के इतंजाम

चंडीगढ़ और पंचकूला में दशहरा पर्व की धूम है. यहां रावण के सबसे बड़े पुतलों का दहन देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे हैं.

चंडीगढ़-पंचकूला में दशहरा पर्व
चंडीगढ़-पंचकूला में दशहरा पर्व (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2025 at 11:15 AM IST

Updated : October 2, 2025 at 12:02 PM IST

पंचकूला: आज, गुरुवार को पूरे देश में दशहरा पर्व की धूम है. आज रावण का दहन जगह-जगह किया जाएगा. ऐसे में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और जिला पंचकूला में सबसे बड़े पुतलों का दहन हजारों लोग देखेंगे. दशहरा पर्व के मद्देनजर पुलिस ने ट्रैफिक रूट डायवर्ट किए हैं. वाहन पार्किंग के लिए भी जगह सुनिश्चित की गई है. ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए यातायात पुलिस, विभिन्न थाना पुलिस और कंट्रोल रूम के पुलिसकर्मी उच्च पदस्थ अधिकारियों के निर्देशों पर हर गतिविधि व सूचना पर नजर बनाए हुए हैं.

पंचकूला और चंडीगढ़ में रावण दहन: पंचकूला सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में इस बार ट्राइसिटी का सबसे ऊंचा 180 फीट रावण के पुतले का दहन होगा. पहली बार रावण के साथ-साथ 100-100 फीट ऊंचे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी आग के हवाले किए जाएंगे. यह पुतले यूपी के मुस्लिम कारीगरों द्वारा तैयार किए गए हैं. तीनों पुतलों में कुल 5 हजार इको-फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल होगा, जिनमें 3 हजार पटाखे रावण और 1-1 हजार मेघनाद व कुंभकरण में लगाए जाएंगे. इस भव्य आयोजन पर करीब 50 लाख रुपये खर्च आएगा. इस बार दशहरा उत्सव में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों का दहन रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा है.

चंडीगढ़ में रावण दहन और अशोक वाटिका: चंडीगढ़ सेक्टर-46 में रावण का सबसे बड़ा पुतला 101 फीट ऊंचा है. इसके अलावा, मेघनाद 90 और कुंभकर्ण का पुतला 85 फीट का है. चंडीगढ़ में भी तीनों पुतलों को इको-फ्रेंडली आतिशबाजी से जलाया जाएगा. यहां लोगों के आकर्षण का केंद्र अशोक वाटिका भी रहेगी. चंडीगढ़ सेक्टर 46 में दशहरा के आयोजक एवं पूर्व पार्षद जतिंदर भाटिया ने बताया कि "आयोजन को भव्य रूप दिया गया है. सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं".

बाजारों में रौनक: पंचकूला और चंडीगढ़ में दशहरा आयोजन स्थल लाइटों से पूरी तरह जगमगा रहे हैं. यहां विभिन्न प्रकार के स्टॉल, दुकानें और खानपान के स्टॉल भी लगाए गए हैं. इसके अलावा, शहरों के बाजार भी पूरी तरह जगमगा रहे हैं. दोनों शहरों के बाजारों में खरीदारों की भी काफी भीड़ है. पहले के मुकाबले बाजार भी देर तक खुल रहे हैं.

पंचकूला में ट्रैफिक एडवाइजरी: पंचकूला में दशहरा पर्व के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा 2 अक्टूबर को सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में आयोजित होने वाले मेले और रावण दहन कार्यक्रम के दौरान डीसीपी ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. जारी एडवाइजरी के अनुसार, दशहरा कार्यक्रम के दौरान भीड़ के चलते वाहन चालकों को मेजर संदीप सांखला चौक से गीता गोपाल चौक तक के मार्ग का इस्तेमाल करने से बचने को कहा गया है.

पंचकूला और चंडीगढ़ में रावण दहन की तैयारी (Etv Bharat)

रूट डायवर्ट: चंडीगढ़ आने-जाने वाले वाहन चालकों को टैंक चौक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है. पंचकूला की ओर आने वाले वाहन चालक तवा चौक वाले रास्ते का प्रयोग करें.गीता गोपाल चौक से सेक्टर 8/9 लाइटों तक स्लिप रोड केवल पैदल यात्रियों के लिए खुला रहेगा और वाहन चालक इस मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इसी प्रकार राजहंस सिनेमा कट से नाइट फूड मार्केट होते हुए सेक्टर-6 हॉस्पिटल तक का रास्ता आमजन के लिए बंद रहेगा.

पार्किंग व्यवस्था: दशहरा मेले में पहुंचने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सेक्टर 8, 9, 10 के शोरूम की पार्किंग और सेक्टर-5 स्थित धरना स्थल पर की गई है. ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सहयोग करते हुए केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और सुरक्षित व व्यवस्थित यातायात बनाए रखने में प्रशासन का साथ दें.

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत: पंचकूला पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने आज, सेक्टर-5 दशहरा ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. एसीपी दिनेश कुमार, एसीपी विक्रम नेहरा, सिटी मैजिस्ट्रेट जागृति भी साथ मौजूद रहे. डीसीपी ने बताया कि "सुरक्षा के मद्देनजर पंचकूला पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. शहरभर में कुल 715 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो दशहरा पर्व पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे. इन पुलिसकर्मियों को अलग-अलग मुख्य स्थानों पर तैनात किया गया है, जिनमें दशहरा ग्राउंड, सभी एंट्री-एग्जिट नाके, होटल, बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान शामिल हैं. पीसीआर व बाइक राइडर टीमें भी दशहरा ग्राउंड और आसपास गश्त करेंगी, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो".

चंडीगढ़ में रावण दहन का आयोजन: चंडीगढ़ सेक्टर 46, सेक्टर 17 और सेक्टर 34 के ग्राउंड में दशहरा आयोजित किया जा रहा है. इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस द्वारा तीनों ग्राउंड को लगता मुख्य मार्गों समेत पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं. सेक्टर 46 ग्राउंड आयोजन स्थल के लिए सेक्टर 45/46 लाइट प्वाइंट से सेक्टर 46 तक की रोड शाम 5:30 से 7 बजे तक आमजन के लिए बंद की गई है. वाहन सेक्टर 46 मार्केट की पार्किंग और सेक्टर 46/डी बूथ मार्केट में पार्क होंगे. इसी तरह सेक्टर 17 और सेक्टर 34 के दशहरा ग्राउंड के आसपास लगते मार्गों में बदलाव और पार्किंग व्यवस्था की गई है.

