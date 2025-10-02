ETV Bharat / state

चंडीगढ़-पंचकूला में दशहरा पर्व की धूम, सबसे बड़े पुतले का दहन देखने उमड़ेगी भीड़, जानें पुलिस प्रशासन के इतंजाम

चंडीगढ़-पंचकूला में दशहरा पर्व ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 2, 2025 at 11:15 AM IST | Updated : October 2, 2025 at 12:02 PM IST 5 Min Read

पंचकूला: आज, गुरुवार को पूरे देश में दशहरा पर्व की धूम है. आज रावण का दहन जगह-जगह किया जाएगा. ऐसे में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और जिला पंचकूला में सबसे बड़े पुतलों का दहन हजारों लोग देखेंगे. दशहरा पर्व के मद्देनजर पुलिस ने ट्रैफिक रूट डायवर्ट किए हैं. वाहन पार्किंग के लिए भी जगह सुनिश्चित की गई है. ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए यातायात पुलिस, विभिन्न थाना पुलिस और कंट्रोल रूम के पुलिसकर्मी उच्च पदस्थ अधिकारियों के निर्देशों पर हर गतिविधि व सूचना पर नजर बनाए हुए हैं. पंचकूला और चंडीगढ़ में रावण दहन: पंचकूला सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में इस बार ट्राइसिटी का सबसे ऊंचा 180 फीट रावण के पुतले का दहन होगा. पहली बार रावण के साथ-साथ 100-100 फीट ऊंचे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी आग के हवाले किए जाएंगे. यह पुतले यूपी के मुस्लिम कारीगरों द्वारा तैयार किए गए हैं. तीनों पुतलों में कुल 5 हजार इको-फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल होगा, जिनमें 3 हजार पटाखे रावण और 1-1 हजार मेघनाद व कुंभकरण में लगाए जाएंगे. इस भव्य आयोजन पर करीब 50 लाख रुपये खर्च आएगा. इस बार दशहरा उत्सव में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों का दहन रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा है. चंडीगढ़ में रावण दहन और अशोक वाटिका: चंडीगढ़ सेक्टर-46 में रावण का सबसे बड़ा पुतला 101 फीट ऊंचा है. इसके अलावा, मेघनाद 90 और कुंभकर्ण का पुतला 85 फीट का है. चंडीगढ़ में भी तीनों पुतलों को इको-फ्रेंडली आतिशबाजी से जलाया जाएगा. यहां लोगों के आकर्षण का केंद्र अशोक वाटिका भी रहेगी. चंडीगढ़ सेक्टर 46 में दशहरा के आयोजक एवं पूर्व पार्षद जतिंदर भाटिया ने बताया कि "आयोजन को भव्य रूप दिया गया है. सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं". बाजारों में रौनक: पंचकूला और चंडीगढ़ में दशहरा आयोजन स्थल लाइटों से पूरी तरह जगमगा रहे हैं. यहां विभिन्न प्रकार के स्टॉल, दुकानें और खानपान के स्टॉल भी लगाए गए हैं. इसके अलावा, शहरों के बाजार भी पूरी तरह जगमगा रहे हैं. दोनों शहरों के बाजारों में खरीदारों की भी काफी भीड़ है. पहले के मुकाबले बाजार भी देर तक खुल रहे हैं. पंचकूला में ट्रैफिक एडवाइजरी: पंचकूला में दशहरा पर्व के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा 2 अक्टूबर को सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में आयोजित होने वाले मेले और रावण दहन कार्यक्रम के दौरान डीसीपी ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. जारी एडवाइजरी के अनुसार, दशहरा कार्यक्रम के दौरान भीड़ के चलते वाहन चालकों को मेजर संदीप सांखला चौक से गीता गोपाल चौक तक के मार्ग का इस्तेमाल करने से बचने को कहा गया है. पंचकूला और चंडीगढ़ में रावण दहन की तैयारी (Etv Bharat)

Last Updated : October 2, 2025 at 12:02 PM IST