फरीदाबाद में लीजिए कश्मीर के स्नोफॉल का मज़ा, एंट्री बिलकुल फ्री, झटपट चले आइए इस जगह

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 21, 2025 at 8:24 PM IST | Updated : September 21, 2025 at 8:46 PM IST 4 Min Read

फरीदाबाद : अगर आप भी इन दिनों कहीं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो चले आईये फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद में लगने जा रहा है भव्य मेला जहां पर आप कश्मीर के स्नोफॉल का भी लुत्फ उठा सकते हैं. फरीदाबाद में दशहरा मेला : फरीदाबाद के एनआईटी स्थित दशहरा ग्राउंड में दशहरा के मौके पर 22 तारीख से एक बड़ा मेला लगने जा रहा है जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है. 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में कई ऐसे झूले फरीदाबाद आए हैं, जो जिले में पहली बार लगने जा रहे हैं. फरीदाबाद में लीजिए कश्मीर के स्नोफॉल का मज़ा (Etv Bharat) स्नोफॉल का लीजिए मज़ा : इसके अलावा मेले में कश्मीर को लेकर एक वंडर ऑफ़ कश्मीर के नाम से कश्मीर वैली बनाई गई है, जिसमें लोगों को कश्मीर की फील आएगी यानी वहां पर स्नोफॉल भी होगा. आपको लगेगा कि आप कश्मीर में आ गए हैं. इसके अलावा खाने-पीने के लिए भी कई वैरायटी मेले में रहने वाली है और मेले की एंट्री निशुल्क है. कश्मीर जैसी फीलिंग आएगी (Etv Bharat) कश्मीर जैसी फीलिंग आएगी : ईटीवी भारत से बातचीत में मेला प्रबंधक विजय शुक्ला ने बताया कि "फरीदाबाद में इससे पहले इस तरह का मेला कभी नहीं लगा था क्योंकि इस मेले में कुछ ऐसी चीज हैं जो पहली बार आई है जैसे कश्मीर वैली जिसमें एंट्री करते ही आपको लगेगा कि आप कश्मीर में आ गये. जिस तरह कश्मीर में स्नोफॉल होती है, ठंडी लगती है, इसे उसी तर्ज पर बनाया गया है. इसके अलावा मेले में सुनामी, टावर, रेंजर, स्केटिंग कार जैसे झूले आए हैं जो पहली बार आपको यहां देखने को मिलेंगे."

