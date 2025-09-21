फरीदाबाद में लीजिए कश्मीर के स्नोफॉल का मज़ा, एंट्री बिलकुल फ्री, झटपट चले आइए इस जगह
फरीदाबाद में 22 सितंबर से विशाल दशहरा मेला लगने जा रहा है जहां पर आप कश्मीर के स्नोफॉल का मज़ा भी ले सकते हैं.
Published : September 21, 2025 at 8:24 PM IST|
Updated : September 21, 2025 at 8:46 PM IST
फरीदाबाद : अगर आप भी इन दिनों कहीं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो चले आईये फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद में लगने जा रहा है भव्य मेला जहां पर आप कश्मीर के स्नोफॉल का भी लुत्फ उठा सकते हैं.
फरीदाबाद में दशहरा मेला : फरीदाबाद के एनआईटी स्थित दशहरा ग्राउंड में दशहरा के मौके पर 22 तारीख से एक बड़ा मेला लगने जा रहा है जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है. 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में कई ऐसे झूले फरीदाबाद आए हैं, जो जिले में पहली बार लगने जा रहे हैं.
स्नोफॉल का लीजिए मज़ा : इसके अलावा मेले में कश्मीर को लेकर एक वंडर ऑफ़ कश्मीर के नाम से कश्मीर वैली बनाई गई है, जिसमें लोगों को कश्मीर की फील आएगी यानी वहां पर स्नोफॉल भी होगा. आपको लगेगा कि आप कश्मीर में आ गए हैं. इसके अलावा खाने-पीने के लिए भी कई वैरायटी मेले में रहने वाली है और मेले की एंट्री निशुल्क है.
कश्मीर जैसी फीलिंग आएगी : ईटीवी भारत से बातचीत में मेला प्रबंधक विजय शुक्ला ने बताया कि "फरीदाबाद में इससे पहले इस तरह का मेला कभी नहीं लगा था क्योंकि इस मेले में कुछ ऐसी चीज हैं जो पहली बार आई है जैसे कश्मीर वैली जिसमें एंट्री करते ही आपको लगेगा कि आप कश्मीर में आ गये. जिस तरह कश्मीर में स्नोफॉल होती है, ठंडी लगती है, इसे उसी तर्ज पर बनाया गया है. इसके अलावा मेले में सुनामी, टावर, रेंजर, स्केटिंग कार जैसे झूले आए हैं जो पहली बार आपको यहां देखने को मिलेंगे."
मौत का कुआं : उन्होंने कहा कि "इसके अलावा मेले में अक्सर जो मौत का कुआं होता है उसमें गाड़ियां चलती है और बाइक चलती है. हमारे इस मौत के कुएं में पहली बार फरीदाबाद के अंदर दो बुलेट और दो गाड़ी एक साथ चलेगी और यही वजह है कि ये मेला सब मेलों से अलग है."
मेले में नहीं उड़ेगी धूल : विजय शुक्ला ने बताया कि "हालांकि जब मेले का नाम आता है तो वहां पर गंदगी भीड़-भाड़ जैसी तमाम चीजें लोगों के दिमाग में आती है लेकिन ये मेला बहुत ही खूबसूरती के साथ लगाया जा रहा है. यहां पर किसी भी तरह से कोई गंदगी नहीं होगी. इसके अलावा यहां पर पारिवारिक माहौल रहने वाला है. वहीं विशेष तौर पर मेले ग्राउंड में पूरी तरह से कारपेट बिछाया गया है ताकि धूल-मिट्टी ना उड़े."
मेले में एंट्री बिलकुल फ्री : उन्होंने कहा कि "मेले में खाने-पीने के बेहतर इंतज़ाम किए गए हैं जिसमें आप चाइनीज़, साउथ इंडियन के अलावा तमाम तरह के व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं. वहीं इस मेले में शॉपिंग के लिए भी स्टॉल खुली है जिसमें आप सस्ती दरों पर शॉपिंग कर सकते हैं. मेले में एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई है."
22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक मेला : विजय शुक्ला ने बताया कि "इसके अलावा अगर आप झूला झूलते हैं, खाना पीना करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं तो आपको उसके लिए मामूली रकम चुकानी पड़ेगी. हालांकि मेले में मनोरंजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जिसमें एक स्टेज लगाया गया है जिस पर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे". ऐसे में आप इस मौके को मिस मत करिए और 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले दशहरा मेले को एन्जॉय करिए.
