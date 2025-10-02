ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में पहली बार बनाई गई रावण की लंका, 65 फीट ऊंचे दशानन का 'हनुमान जी' रिमोट कंट्रोल से करेंगे दहन

रिमोट से होगा रावण दहन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 2, 2025 at 1:53 PM IST 4 Min Read