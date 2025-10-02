बरसते पानी के बीच बलौदाबाजार में दशहरा उत्सव, रावण दहन में आई बड़ी दिक्कत
बलौदाबाजार में बरसते बारिश के बीच दशहरा उत्सव संपन्न हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 11:20 PM IST
बलौदाबाजार: विजयादशमी का पर्व इस साल बलौदाबाजार शहर के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में यादगार बन गया. जैसे ही रामलीला मंचन शुरू होने वाला था, आसमान से अचानक तेज बारिश होने लगी. बारिश इतनी तेज थी कि विशाल रावण पुतला पूरी तरह भीग गया और उसका सिर झुक गया. इसके बावजूद मैदान में जमा हजारों की भीड़ डटी रही. हल्की बूंदाबांदी के बीच मंच पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और "जय श्रीराम" के नारों से वातावरण गूंज उठा.
नेताओं और अधिकारियों की मौजूदगी: इस ऐतिहासिक आयोजन में छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा, कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता सहित जिले के गणमान्य लोग मौजूद रहे. बारिश के बावजूद दशहरा मैदान में रौनक कम नहीं हुई.
रावण दहन में अड़चन: कार्यक्रम का सबसे अहम क्षण, यानी रावण दहन, इस बार चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. लगातार हो रही बारिश से पुतला गीला हो गया था. नतीजा यह रहा कि मशाल से आग लगाने की कोशिशें नाकाम होती रहीं। करीब आधे घंटे तक पुतला जलाने के प्रयास असफल होते रहे। इस दौरान दर्शक भी बेसब्री से इंतजार करते रहे.
मंत्री टंकराम वर्मा भी मंच से उतरकर शहर भ्रमण के लिए निकल गए. आखिरकार मशाल और पेट्रोल की मदद से पुतले को आग पकड़ाई गई. जैसे ही विशाल रावण धधककर जलने लगा, मैदान में मौजूद हजारों लोग उत्साह से झूम उठे. आसमान में गूंजे "जय श्रीराम" के नारों ने माहौल को रोमांचक बना दिया.
प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था: जिले के सबसे बड़े आयोजन में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा. पुलिस बल मैदान के हर कोने में तैनात रहा, वहीं सादे वेश में भी जवानों को भीड़ पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी. कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी भावना गुप्ता खुद पूरे कार्यक्रम के दौरान मैदान में मौजूद रहे और व्यवस्था का जायजा लेते रहे.
बारिश में भी डटे रहे दर्शक: बारिश ने भले ही आयोजन में बाधा डाली हो, लेकिन दर्शकों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ.लोग भीगते हुए भी मैदान में डटे रहे. जब रावण का पुतला आखिरकार धधककर जला, तो दर्शक काफी उत्साहित नजर आए.
हम सब बारिश में भीगते रहे, लेकिन मजा कम नहीं हुआ. हर साल रावण दहन देखने आते हैं, इस बार का अनुभव और भी खास रहा-दामिनी यादव, दर्शक
बारिश से थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जैसे ही रावण का पुतला धधककर जला, दर्शकों की तालियां और जयकारे देख कर सारी मेहनत सफल हो गई-त्रिलोक तिवारी, रावण की भूमिका निभाने वाले कलाकार
दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है. बारिश जैसी चुनौती के बीच भी लोगों का उत्साह देखना अद्भुत रहा. यह बलौदाबाजार की आस्था और एकता का प्रतीक है-प्रमोद शर्मा, भाजपा प्रवक्ता
प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां की गई थीं.बारिश के बावजूद आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. सुरक्षा और व्यवस्था दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया. हल्की बारिश में भी रामलीला देखने आए थे हज़ारों लोग. मैं ETV भारत के माध्यम से सभी देश वासियों को विजय दशमी की बधाई देता हूं- दीपक सोनी, कलेक्टर बलौदाबाजार
बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया दशहरा जैसे बड़े आयोजन में कानून-व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता होती है. बलौदाबाजार में दशहरा बड़ी धूम धाम से मनाया गया. जिसमे बलौदाबाजार शहर में मेला भी लगा था. काजी ज्यादा संख्या में लोग देखने आए थे. इस बीच पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा और सौभाग्य से किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई.