बुराई पर अच्छाई की जीत, धमतरी में दशहरे की रौनक

प्रभु राम ने रावण के नाभि चक्र में तीर चलाया जिसके बाद 40 फीट के रावण का दहन हुआ.

धमतरी दशहरा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 11:24 PM IST

2 Min Read
धमतरी: रामलीला मैदान में इस बार दशहरे की रौनक देखने को मिली. बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया. इस बार 40 फीट के रावण का दहन हुआ. उससे पहले रामलीला मंचन ने समा बांध रखा. इस दौरान जनप्रतिनिधि समेत गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही और वे रावण दहन के साक्षी बने.

40 फीट के रावण का दहन: देशभर में विजयादशमी पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया. धमतरी नगर निगम द्वारा विंध्यवासिनी मंदिर के पीछे रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस बार का रावण दहन खास रहा. 40 फीट के रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम ने अपना बाण चलाया जो सीधे रावण के नाभि में वार लगा. जैसे ही नाभि चक्र में वार हुआ वैसे ही रावण के मुंह से आग निकालना प्रारंभ हो गया और इसी प्रकार से रावण का अंत हो गया.

बुराई पर अच्छाई की जीत (ETV Bharat Chhattisgarh)

रामलीला मंचन: बता दें कि रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अछोटा की भूले बिसरे रामलीला मंडली के द्वारा भव्य प्रस्तुति दी गई. 2 साल बाद इस मंडली ने फिर से धमतरी वासियों का मन मोह लिया और शानदार रामलीला मंचन का आनंद शहरवासियों ने उठाया.

धमतरी में दशहरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

दशहरे की रौनक हर साल की तरह इस बार भी लोगों को आकर्षित किया. रावण दहन के तुरंत बाद भव्य आतिशबाजी का नजारा लोगों ने देखा. आतिशबाजी की बात करें तो अलग-अलग प्रकार के आतिशबाजी ने छटा बिखेरा. जिसमे पांच सितारा चक्कर, बिन बादल बरसात, नवरंग चक्कर, सूरजमुखी, गोल्डन सेहरा, झाड़ू झरना, झूला चक्र, कैलाश मंडल, नूरानी सेहरा, नीली बरसात जैसे आतिशबाजी इस वर्ष की दशहरा को खास बना दिया.

रामलीला मैदान में दशहरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बता दें की धमतरी नगर निगम द्वारा इस बार एक दिव्यांग व्यक्ति को रावण बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी. दिव्यांग प्रह्लाद कुम्भकार द्वारा रावण बनाया गया था. जिसकी चर्चा चारो तरफ हुई.

रघुनाथ पैलेस की कचहरी में बैठे रियासत के महाराजा टीएस सिंहदेव
भारी बारिश के बीच किसी तरह हुआ भीगे हुए रावण का दहन



