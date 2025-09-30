ETV Bharat / state

कोरबा में दशहरा उत्सव: बनारस की रामलीला मंडली कर रही रामायण मंचन

बनारस की रामलीला मंडली ने बांधा समा: महापौर संजू देवी राजपूत ने कहा कि कोरबा में पहली बार भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन नगर पालिक निगम द्वारा किया जा रहा है, जो 5 दिनों तक चलेगा. इस दौरान लेजर शो भी होगा रावण दहन कभी कार्यक्रम रखा गया है. रामलीला में बच्चों को लेकर आएं, राम भगवान को तो सभी जानते हैं. लेकिन उनके जीवन में क्या-क्या हुआ, राम ने ऐसे कौन से कार्य किये. इससे भी बच्चों को अवगत कराना बेहद जरूरी है. इसलिए लोगों को बड़ी तादात में आना चाहिए और लोगों का काफी अच्छा प्रतिसाद मिला भी रहा है.

कोरबा: जिले में भव्य रामलीला और दशहरा मेले का आयोजन किया जा रहा है. शहर के हृदय स्थल घंटाघर ओपन थिएटर में 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक यह आयोजन प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 10.30 बजे तक होगा. जिसमें बनारस की प्रसिद्ध रामलीला मंडली देव शक्ति एंटरटेनमेंट्स द्वारा रामलीला का मंचन, भव्य लेजर शो से रामायण प्रदर्शन, आकर्षक आतिशबाजी और रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है. नगर निगम कोरबा की ओर से स्थल पर भव्य डोम स्थापित कर आयोजन की तैयारियां की गई हैं. महापौर संजूदेवी राजपूत और आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने रामलीला स्थल अपने निगरानी में तैयार करवाया है. आयोजन को सफल बनाने के लिए निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है.

28 से शुरु हुआ आयोजन 2 अक्टूबर तक चलेगा: भव्य रामलीला एवं दशहरा मेला का आयोजन 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 सितम्बर को पुष्पवाटिका प्रसंग, धनुष यज्ञ, लक्ष्मण परशुराम संवाद, रामतिलक प्रसंग, मंथरा कैकेई संवाद का आयोजन किया गया, 29 सितम्बर को रामबन गमन, केंवट प्रसंग, दशरथ देवलोक गमन, भरत मिलाप का आयोजन किया गया. आज 30 सितम्बर को पंचवटी प्रसंग, सीताहरण, राम हनुमान मिलन, राम सुग्रीव मैत्री, बाली वध, अशोक वाटिका प्रसंग एवं लंका दहन का प्रसंग होगा. 1 अक्टूबर को सेतुबंध, अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, मेघनाथ रावण वध व राज्याभिषेक का प्रसंग होगा. अंतिम दिवस 2 अक्टूबर को लेजर शो में रामायण प्रदर्शन, आतिशबाजी एवं रावण दहन के कार्यक्रम रखे गए हैं.

'राम के जीवन को जाना है जरूरी'': नगर निगम के आयुक्त आशुतोष पांडे ने कहा कि किसी भी नगरीय निकाय द्वारा पहली बार अपने बूते इस तरह के रामलीला का आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है. प्रदेश सरकार रामलला दर्शन योजना के तहत लोगों को अयोध्या के दर्शन करवा रही है. अब तक ₹25000 लोग दर्शन कर चुके हैं. जो लोग अयोध्या दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं. उनके लिए कोरबा के नगर निगम में खास रामलीला का आयोजन रंगमंच के माध्यम से हो रहा है. यह राष्ट्रीय स्तर की रामलीला है. इसमें उज्जैनी और काशी से खास कलाकार आए हुए हैं. पांच दिवस तक के आयोजन चलेगा.

काशी बनारस से कोरबा पहुंचे रामलीला के डायरेक्टर रंजीत सिंह ने कहा कि फिलहाल हमारे ग्रुप में यहां 60 लोग पहुंचे हुए हैं. काफी भव्य तरीके से हम इसका मंचन करते हैं. यह आधुनिक आयोजन है. हम विदेशों में भी प्रस्तुति दे चुके हैं, ढाई सौ से ज्यादा शो कर चुके हैं. रामायण को लेकर लोगों में तरह-तरह की बातें हैं. लेकिन रामायण का क्रेज कभी भी कम नहीं होता. फिर चाहे वह दूरदर्शन के दौर पर टीवी में देखना हो या हमारा आधुनिक मंचन. लाइटिंग और आधुनिक तकनीक साथ हम बेहद आकर्षक तरीके से इसका मंचन करते हैं.

