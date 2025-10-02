भिवानी में प्रदूषण रहित होगा रावण दहन, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले भी होंगे आग के हवाले, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
भिवानी में 100 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
Published : October 2, 2025 at 4:33 PM IST
भिवानी: हरियाणा के भिवानी में रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी है. सेठ किरोड़ीमल पार्क मैदान में दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. गुरुवार शाम को रावण, कुंभकरण व मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा. श्री रामलीला का मंचन एवं भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम भी कमेटी द्वारा रखा गया है. 100-100 फीट के पुतले बनाए गए हैं. थोड़ी देर में पुतला दहन कार्यक्रम शुरू होने वाला है. तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.
100 फीट ऊंचे रावण पुतले का होगा दहन: इस अवसर पर रामलीला कमेटी के प्रधान विजय बंसल ने कहा कि सेठ किरोड़ीमल पार्क में तीन विराट पुतले बनाए गए हैं. जिसमें 100 फीट ऊंचा रावण, कुंभकरण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जायेगा. इससे पहले बाहर से आए प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा रामलीला मंचन किया जायेगा. उसके बाद रावण दहन किया जाएगा.
20 दिनों में बना पुतला: उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. इससे प्रदूषण ना के बराबर होता है. जो हमारे स्वास्थ्य व समाज के लिए भी अच्छा है. उन्होंने बताया कि पुतले बनाने के लिए 20-25 कारीगर गाजियाबाद से बुलाए हैं. वहीं, पिछले करीब 20 दिन से पुतले बनाने में लगे हुए हैं.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: वहीं, रामलीला कमेटी के सदस्य अभिषेक बंसल ने बताया कि रामलीला का उद्देश्य समाज में नशे को दूर करना भी है. रामलीला में मनोरंजन के साथ-साथ दर्शकों को अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम के बारे में जागरूक करना भी है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. ताकि सुरक्षा में कोई किसी प्रकार की कोई चूक न हो.
