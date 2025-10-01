ETV Bharat / state

दशहरा और आरएसएस का बस्ती कार्यक्रम एक ही दिन, पुलिस ने किए कड़े सुरक्षा इंतजाम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बस्ती कार्यक्रम 2 अक्टूबर को आयोजित होगा. इस दौरान पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं.

Police commissioner Office
पुलिस आयुक्तालय (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 6:08 PM IST

जयपुर: 2 अक्टूबर को शहर में दशहरा पर्व मनाया जाएगा. इस मौके पर सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बस्ती कार्यक्रम भी होगा. जिसमें स्वयंसेवक बस्तियों में जाकर मीटिंग करेंगे. वहीं, शाम को शहर में कई जगह रावण के पुतले का दहन होगा. इसे देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं. सभी जिलों में पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा. वहीं, सीसीटीवी कैमरों के जरिए अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से भी निगरानी रखी जाएगी. इसके साथ ही जेबतराशी और स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिए सादा वर्दी में पुलिस के जवान निगरानी करेंगे.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ रामेश्वर सिंह ने बताया कि 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा. इस दिन सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बस्ती कार्यक्रम है. स्वयंसेवक बस्तियों में मीटिंग करेंगे. इसके तहत सभी डीसीपी और थानाधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं.

दशहरे पर ऐसी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था (ETV Bharat Jaipur)

चप्पे-चप्पे पर होंगे पुलिस-आरएसी के जवान: वहीं, शाम को रावण दहन के कार्यक्रम होंगे. जयपुर शहर के सभी जिलों में करीब 500 कांस्टेबल-हेड कांस्टेबल का जाब्ता तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि 16 एडिशनल डीसीपी, 27 एसीपी, आरएसी की चार कंपनियां भी तैनात की गई हैं. पुलिस मुख्यालय से 150 होमगार्ड भी दशहरा पर्व के मौके पर मुहैया करवाए गए हैं. सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग दशहरा पर्व उत्साह के साथ मना सकें.

असामाजिक तत्वों पर रखी जाएगी नजर: उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि कहीं भी कोई अवांछित गतिविधि नहीं हो. असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी. कहीं भी ऐसी घटना सामने आने पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी. उन्होंने बताया कि सभी जिलों में सादा वस्त्रों में निगरानी के लिए डीएसटी और सीएसटी के जवान तैनात किए गए हैं. उनका फोकस इसी पर रहेगा कि किसी तरह की जेबतराशी, चैन स्नैचिंग जैसी वारदातें नहीं हो.

