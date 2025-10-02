ETV Bharat / state

यूपी के इन मंदिरों में रावण की पूजा; कानपुर में साल में सिर्फ दशहरे पर खुलते हैं कपाट

मथुरा में विजयादशमी के दिन रावण की उतारी जाती है आरती, ये है मान्यता.

कानपुर में रावण का मंदिर.
कानपुर में रावण का मंदिर. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 2:57 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 3:57 PM IST

कानपुर/मथुरा : विजयादशमी पर्व की पूरे देश में धूम है. आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई का अंत किया था. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पूजन घर-घर में किया जाता है. लेकिन कानपुर में एक ऐसा मंदिर है, जो साल में एक बार खुलता है और यहां रावण की पूजा की जाती है. जबकि मथुरा में विजयादशमी के दिन दशानन की पूजा कर आरती की जाती है. रावण की पूजा के पीछे क्या है मान्यता, जानिए.

कानपुर में रावण का मंदिर. (Video Credit; ETV BHARAT)

कानपुर में साल में सिर्फ एक दिन खुलते हैं मंदिर के कपाट: शहर के शिवाला स्थित इस मंदिर के पट केवल दशहरे पर ही खुलते हैं. एक ओर जहां पूरे देश में रावण का पुतला फूंका जाता है और लोग एक-दूसरे को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं देते हैं, वहीं इस मंदिर में दशहरा पर्व पर रावण की पूजा होती है. कानपुर व आसपास अन्य शहरों से भक्त आकर रावण की पूजा करते हैं. इस मंदिर के पट खुलते ही धुलाई के बाद पूरे विधि-विधान से पुजारी पूजा अर्चना करते हैं. जो भक्त यहां दर्शन करने आते हैं, वे रावण की मूर्ति के समक्ष दीये जलाते हैं. फूल अर्पित करते हैं. साथ ही मान्यता है कि इस दिन मंदिर में दर्शन करने के साथ ही जो मन्नत मांगी जाती है, वह भी पूरी होती है.

रावण के विद्वान होने की पूजा, जलता उसका अहंकार: शिवाला स्थित रावण के मंदिर को लेकर पुजारी राम बाजपेई ने बताया मंदिर में रावण की पूजा उसके विद्वान व महाज्ञानी होने के लिए की जाती है. रावण शिवभक्त था. जबकि रावण का पुतला फूंकने पर हम उसके अहंकार को जलाते हैं. कहा कि पिछले कई सालों से रावण के मंदिर में पूजा का सिलसिला चल रहा है. यहां भक्त सुबह से लेकर रात तक दर्शन करने आते हैं और विश्व कल्याण की कामना करते हैं.

मथुरा में रावण की पूजा. (Video Credit; ETV BHARAT)

नीलकंठ के भी होते दर्शन: शिवाला स्थित रावण के मंदिर के बगल में ही भक्त नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर पुण्य अर्जित करते हैं. देश के तमाम ज्योतिषविदों का कहना है, दशहरा पर नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बहुत शुभ होता है. दर्शन के बाद पूरे वर्ष भर भक्तों के कष्ट मिट जाते हैं.

मथुरा में रावण की आरती.
मथुरा में रावण की आरती. (Photo Credit; ETV BHARAT)

मथुरा में रावण की पूजा, महाआरती

भगवान श्री कृष्ण की नगरी में लंकेश दशानन रावण की पूजा विधि-विधान से कर आरती उतारी गई. लंकेश भक्त मंडल समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी प्राचीन मंदिर में लंकापति रावण की पूजा की गई. मंदिर परिसर में भजन कीर्तन के साथ भोजन वितरण किया गया. मान्यता है कि रावण का मथुरा से पुराना नाता था. क्योंकि मथुरा का पुराना नाम मधुपुर है. रावण की दो बहनें सूर्पनखा और कुम्भानी थी कुम्भानी का विवाह मधु राक्षस के साथ मधुपुर में हुआ था. रावण अपनी बहन से मिलने के लिए यहां आया करता था. लंकेश भक्त मंडल समिति अध्यक्ष ओमवीर सारस्वत कहते हैं कि, रावण चारों वेदों का ज्ञाता था. उनकी विद्वता सर्वोपरि थी, इसलिए रावण की पूजा करते हैं.

Last Updated : October 2, 2025 at 3:57 PM IST

DUSSEHRA KANPUR RAVANA TEMPLEMATHURA RAVANA WORSHIPVIJAYADASHAMI RAVANA DAHANयूपी में रावण की पूजाDUSSEHRA 2025

