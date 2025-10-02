ETV Bharat / state

यूपी के इन मंदिरों में रावण की पूजा; कानपुर में साल में सिर्फ दशहरे पर खुलते हैं कपाट

कानपुर/मथुरा : विजयादशमी पर्व की पूरे देश में धूम है. आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई का अंत किया था. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पूजन घर-घर में किया जाता है. लेकिन कानपुर में एक ऐसा मंदिर है, जो साल में एक बार खुलता है और यहां रावण की पूजा की जाती है. जबकि मथुरा में विजयादशमी के दिन दशानन की पूजा कर आरती की जाती है. रावण की पूजा के पीछे क्या है मान्यता, जानिए.

कानपुर में रावण का मंदिर. (Video Credit; ETV BHARAT)

कानपुर में साल में सिर्फ एक दिन खुलते हैं मंदिर के कपाट: शहर के शिवाला स्थित इस मंदिर के पट केवल दशहरे पर ही खुलते हैं. एक ओर जहां पूरे देश में रावण का पुतला फूंका जाता है और लोग एक-दूसरे को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं देते हैं, वहीं इस मंदिर में दशहरा पर्व पर रावण की पूजा होती है. कानपुर व आसपास अन्य शहरों से भक्त आकर रावण की पूजा करते हैं. इस मंदिर के पट खुलते ही धुलाई के बाद पूरे विधि-विधान से पुजारी पूजा अर्चना करते हैं. जो भक्त यहां दर्शन करने आते हैं, वे रावण की मूर्ति के समक्ष दीये जलाते हैं. फूल अर्पित करते हैं. साथ ही मान्यता है कि इस दिन मंदिर में दर्शन करने के साथ ही जो मन्नत मांगी जाती है, वह भी पूरी होती है.

रावण के विद्वान होने की पूजा, जलता उसका अहंकार: शिवाला स्थित रावण के मंदिर को लेकर पुजारी राम बाजपेई ने बताया मंदिर में रावण की पूजा उसके विद्वान व महाज्ञानी होने के लिए की जाती है. रावण शिवभक्त था. जबकि रावण का पुतला फूंकने पर हम उसके अहंकार को जलाते हैं. कहा कि पिछले कई सालों से रावण के मंदिर में पूजा का सिलसिला चल रहा है. यहां भक्त सुबह से लेकर रात तक दर्शन करने आते हैं और विश्व कल्याण की कामना करते हैं.