जयपुर का दशहरा: मुस्लिम परिवार बनाता है रावण, पांच पीढ़ियों से निभा रहा है परंपरा

जयपुर के आदर्श नगर दशहरा मैदान का रावण मुस्लिम परिवार बनाता है. पांच पीढ़ियों से जारी यह परंपरा गंगा-जमुनी तहजीब का उदाहरण है.

जयपुर में तैयार हो रहे हैं रावण के पुतले
जयपुर में तैयार हो रहे हैं रावण के पुतले (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 6:33 AM IST

4 Min Read
जयपुर: राजधानी का दशहरा केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भर नहीं है, बल्कि यह भारत की गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत उदाहरण भी है. आदर्श नगर के दशहरा मैदान में हर साल जलने वाला विशाल रावण और कुम्भकर्ण के पुतले मथुरा से आए एक मुस्लिम परिवार द्वारा बनाए जाते हैं. यह परंपरा एक-दो साल की नहीं, बल्कि पांच पीढ़ियों से चली आ रही है.

राम मंदिर परिसर बना परंपरा का गवाह: जन्माष्टमी के अगले दिन से ही यह परिवार जयपुर पहुंचकर आदर्श नगर स्थित श्री राम मंदिर परिसर में डेरा डाल देता है. यहां डेढ़ महीने तक बांस, कपड़ा, कागज़ और रंगों से रावण व कुम्भकर्ण के पुतले तैयार किए जाते हैं. खास बात यह है कि इस दौरान पूरा परिवार मंदिर परिसर में रहते हुए शाकाहारी जीवन अपनाता है. धार्मिक अनुशासन और आस्था के साथ वे इस कार्य को निभाते हैं. संयोजक राजीव मनचंदा बताते हैं कि श्री राम मंदिर प्रन्यास आदर्श नगर में 1956 से दशहरा मेले का आयोजन हो रहा है. शुरुआत में केवल 7 से 8 फीट का रावण बनता था, लेकिन धीरे-धीरे यह परंपरा जयपुर का सबसे बड़ा आयोजन बन गई.

जयपुर के आदर्श नगर दशहरा मैदान का रावण मुस्लिम परिवार बनाता है (ETV Bharat Jaipur)

पांच पीढ़ियों की आस्था और परंपरा: मथुरा निवासी चांद बाबू अपने दादा-परदादा की परंपरा को गर्व से याद करते हैं. वे बताते हैं कि उनके परिवार ने पहली बार 20 फीट का रावण बनाया था. आज यह परंपरा बढ़कर 105 फीट ऊंचे रावण और 90 फीट ऊंचे कुम्भकर्ण तक पहुंच चुकी है. परिवार का मुख्य व्यवसाय कपड़े की सिलाई और चांदी की पाजेब बनाने का है, लेकिन हर साल सबकुछ छोड़कर वे जयपुर आते हैं. उनके लिए यह केवल काम नहीं, बल्कि आस्था और समाज से जुड़ने का एक माध्यम है.

जयपुर का दशहरा
जयपुर का दशहरा (ETV Bharat GFX)

गंगा-जमुनी तहजीब का संदेश: जयपुर का यह आयोजन हिंदू और मुस्लिम समाज के मिलन का अद्भुत उदाहरण है. एक ओर राम मंदिर और दशहरा की परंपरा है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम परिवार की निष्ठा और योगदान. कारीगर राजा खान कहते हैं, "यह रावण केवल बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं, बल्कि जाति और धर्म की खाई पाटने वाला प्रतीक है." यही वजह है कि दशकों से यह आयोजन जयपुर की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है.

जयपुर का दशहरा
मंदिर परिसर में ही रहता है मुस्लिम परिवार (ETV Bharat Jaipur)

गधे का सिर वाला रावण: आदर्श नगर का रावण अपने स्वरूप से भी अनोखा है. यहां रावण के दस सिरों में से नौ सिर मानव रूप में और एक सिर गधे का होता है. यह परंपरा मंदसौर से ली गई है, जो यह संदेश देती है कि अहंकार मनुष्य को मूर्खता की ओर ले जाता है. यहां केवल रावण दहन ही आकर्षण नहीं है. दशहरा से पहले नव विवाहित जोड़े और नवजात शिशु इस रावण से आशीर्वाद लेने आते हैं. मान्यता है कि इससे दांपत्य जीवन और संतान का भविष्य शुभ होता है.

जयपुर का दशहरा
1 महीने पहले ही परिवार मथुरा से जयपुर आ जाता है (ETV Bharat Jaipur)

तकनीक से होगा भव्य दहन: दशहरा मैदान का रावण 105 फीट और कुम्भकर्ण 90 फीट का होता है. रावण दहन की प्रक्रिया अब डिजिटल कंट्रोल से होती है, जिससे सुरक्षा के साथ-साथ रोमांच भी बढ़ जाता है. भारत की असली ताकत इसकी विविधता में छिपी एकता है. जयपुर का दशहरा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां मथुरा से आए मुस्लिम परिवार का मंदिर परिसर में रहकर रावण बनाना समाज को यह संदेश देता है कि धर्म और मजहब मिलकर जोड़ सकते हैं, तोड़ नहीं सकते.

जयपुर का दशहरा
रावण का पुतला तैयार करते हुए (ETV Bharat Jaipur)

JAIPUR RAVANA DAHANआदर्श नगर दशहराGANGA JAMUNI TEHZEEBDUSSEHRA 2025JAIPUR DUSSEHRA

