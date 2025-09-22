ETV Bharat / state

जयपुर का दशहरा: मुस्लिम परिवार बनाता है रावण, पांच पीढ़ियों से निभा रहा है परंपरा

जयपुर में तैयार हो रहे हैं रावण के पुतले ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 22, 2025 at 6:33 AM IST 4 Min Read