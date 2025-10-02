ETV Bharat / state

आज जोधपुर में रावण के वंशज मनाएंगे शोक, नहीं देखते हैं दहन, जानिए कैसे शुरू हुई प्रथा

रावण के वंशज मनाएंगे शोक ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : देश भर में आज के दिन भगवान राम की ओर से रावण वध के अवसर पर दशहरा मनाया जाता है. जोधपुर में भी रावण के पुतलों का दहन होगा, लेकिन जब जोधपुर में दहन होगा तो रावण के चबूतरे से करीब पांच किमी दूर चांदपोल के पास कुछ लोग शोक मना रहे होंगे. यह लोग हैं श्रीमाली ब्राह्मण के दवे गोधा ब्राह्मण, यही गोत्र रावण का है. यह रावण के वंशज के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए वे दशहरे के दिन शोक रखते हैं. किला रोड पर रावण का मंदिर बना है. दशहरे के दिन रावण के मंदिर में पूजा-अर्चना भी होती है. इस मंदिर में रावण और मंदोदरी की मूर्ति लगी है. इस मंदिर का निर्माण भी गोधा गौत्र के श्रीमाली ब्राह्मणों की ओर से करवाया गया है. दहन के बाद स्नान कर अपनी अपनी जनेऊ भी बदलते हैं. पंडित कमलेश कुमार बताते हैं कि हम रावण के वंशज दवे गौधा गोत्र के लोग कभी उनका दहन नहीं देखते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं. अश्वनी मास की दशमी को श्री राम ने रावण का वध किया था. इस दिन हम शोक रखते हैं. कोरोना काल में दहन नहीं हुआ था तब भी शोक का क्रम जारी था. हम रावण के गुणों की पूजा करते हैं, रावण बहुत ज्ञानी और कई कलाओं में निपुण और महान शिव भक्त था, इसलिए इनके दर्शन से व्यक्ति की बुद्धि में तीव्रता आती है. रावण का मंदिर (ETV Bharat Jodhpur)