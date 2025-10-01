ETV Bharat / state

हनुमान जी के सामने जलेगा रावण, मुस्लिम कारीगरों की तीसरी पीढ़ी दे रही भाईचारे का संदेश

करीब 22 लोगों की टीम शिमला के जाखू सहित सुन्नी, जुंगा, संकट मोचन और शोघी तक 12 से अधिक पुतले तैयार कर रही है. इनमें से जाखू मंदिर का रावण सबसे ऊंचा होगा. 45 फीट तक की ऊंचाई में खड़ा साथ ही कुंभकरण भी 45 फीट और मेघनाद भी 45 फीट का होगा. पुतला बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि इस बार रावण का पुतला कुछ हटकर बनाया गया है. साथ ही रावण के पुतले में काले रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, जिससे देखने वाले को एक अलग अनुभव मिलेगा.

शिमला: पहाड़ों की रानी के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में इस बार दशहरा उत्सव पहले से भी भव्य और खास होने जा रहा है. हनुमान जी के आंगन में रावण, मेघनाद और कुंभकरण के विशाल पुतलों का दहन होगा. खास बात यह है कि इन पुतलों को बनाने का जिम्मा उत्तर प्रदेश से आए मुस्लिम कारीगरों की टीम ने उठाया है, जिनकी तीन पीढ़ियां करीब 18 सालों से यहां आकर सेवा कर रही है.

'यहां आकर भक्ति के रंग में रंग जाते हैं'

पुतला बनाने वाले मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आरफीन और मोहम्मद असलम बताते हैं कि, "हमारी पुश्तें यही काम करती आ रही है. परदादा, दादा और पिता के बाद अब हम यह जिम्मा निभा रहे हैं. शिमला की ऊंची पहाड़ियों में आकर रावण का पुतला बनाना अपने आप में भक्ति का अनुभव है. सुबह-शाम हम मंदिर में प्रसाद लेते हैं. हाथ धोकर और जूते उतारकर सभी की तरह मंदिर में जाते हैं. उसके बाद ही काम शुरू करते हैं. यहां आकर लगता है जैसे हम भी रामभक्ति में रंग गए हैं.

पुतला बनाने वाले मोहम्मद आदिल कहते हैं कि, "राम जी ने दिखाया कि बुराई पर अच्छाई की जीत तय है. बचपन से हम रामायण देखते आए हैं, इसलिए इस काम को दिल से करते हैं. यह पर्व हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, त्योहार सभी का साझा होता है. बस हम यह जानते हैं कि और बचपन से देखते आ रहे हैं कि असत्य पर सत्य की जीत का यह महापर्व है."

20-22 दिन से दिन-रात जुटे हैं कारीगर

पुतला बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि, वे करीब 20–22 दिनों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं. लकड़ी, बांस और कपड़े से ढांचे को तैयार करने में काफी मेहनत लगती है. पहाड़ी इलाके में जगह की कमी और पेड़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुतलों की ऊंचाई कुछ सीमित रखी जाती है, लेकिन डिजाइन और कलाकारी हर साल नई दिखाई जाती है.

भाईचारे का संदेश

वहीं, कारीगर शाहनवाज कहते हैं कि, "आज के समय में सबसे जरूरी है कि समाज में हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का संदेश जाए. राजनीति के नाम पर लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यही है कि त्योहार सबके होते हैं और हम सब मिलकर इन्हें सजाते-संवारते हैं."

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

जाखू मंदिर के पुजारी ने बताया कि, "दशहरे के दिन सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुल जाएंगे. पूजन और हवन के बाद श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 बजे भंडारा लगेगा. शाम 5:30 बजे पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुतले का दहन करेंगे. इस दौरान आतिशबाजी का विशेष आकर्षण भी होगा, हालांकि इस बार सुरक्षा कारणों से आतिशबाजी पुतलों से थोड़ी दूरी पर की जाएगी, ताकि पहाड़ी इलाकों में पेड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे."

2 अक्टूबर को दशहरा

जाखू मंदिर के पुजारी ने कहा कि, इस बार दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा. जाखू मंदिर को गेंदे के फूलों और रोशनी से सजाया जा रहा है. हनुमान जी के आंगन में जब रावण का 45 फीट ऊंचा पुतला धधकती लपटों में जल उठेगा, तो शिमला की वादियों में एक बार फिर यही संदेश गूंजेगा कि सत्य की ही जीत होती है और बुराई का अंत निश्चित है. दशहरा उत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवान तैनात रहेंगे.

दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासन की खास तैयारी

शिमला शहरी की एसडीएम ओशिन शर्मा ने बताया कि, "दशहरे को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं. जाखू में हर साल हजारों लोग दशहरे में शामिल होने आते हैं. इस बार भी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहेगा. भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग और पैदल रास्तों पर विशेष व्यवस्था की गई है. प्रशासन का पूरा प्रयास है कि त्योहार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो."

