रावण के साथ धू-धूकर जला मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला, गांधी मैदान में हजारों की भीड़
पटना के गांधी मैदान में धूमधाम से रावण दहन कार्यक्रम हुआ. रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला भी धू-धूकर जल गया. पढ़ें खबर..
Published : October 2, 2025 at 4:45 PM IST
पटना: राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान गुरुवार को विजयादशमी के मौके पर उमड़ी भारी भीड़ का गवाह बना. परंपरा और आस्था से भरे इस आयोजन में बुराई पर अच्छाई की प्रतीकात्मक जीत का भव्य प्रदर्शन हुआ. विशाल मैदान में पहले मेघनाथ, फिर कुंभकरण और अंत में रावण का दहन किया गया. इस अवसर पर लोगों का उत्साह चरम पर था और चारों ओर जय श्रीराम और हर-हर महादेव के उद्घोष गूंजते रहे.
मेघनाथ, कुंभकरण और रावण का दहन: शाम ढलते ही गांधी मैदान में पहले 70 फीट ऊंचे मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया. इसके बाद 75 फीट ऊंचे कुंभकरण का पुतला जलाया गया और फिर 80 फीट ऊंचे रावण के पुतले को अग्नि के हवाले किया गया. आग की लपटों के साथ ही आतिशबाजी ने पूरे वातावरण को रंगीन कर दिया. आकाश में गूंजती आतिशबाजी और पुतलों की जलती हुई ऊंची लपटों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. रावण दहन कमेटी की ओर से इस बार भी पिछले वर्षों के जैसा ग्रीन पटाखे का ही इस्तेमाल किया गया.
वानर सेना का भव्य प्रवेश: इससे पहले गांधी मैदान में जब वानर सेना का प्रवेश हुआ तो दर्शकों ने तालियों और नारों से उनका जोरदार स्वागत किया. गांधी मैदान में अशोक वाटिका का भव्य स्वरूप तैयार किया गया था, जहां वानर सेना ने पहुंचकर उत्पात मचाया और उसे ध्वस्त कर दिया. इसके बाद सोने की लंका का आकर्षक स्वरूप, जिसे दो मंजिला ऊंचाई पर तैयार किया गया था, हनुमान जी ने अपने दिव्य स्वरूप में आग लगाकर भस्म कर दिया. इस दृश्य को देखकर पूरा मैदान जय हनुमान केजयकारों से गूंज उठा.
लंका दहन का रोमांच: सोने की लंका का जलता हुआ दृश्य दर्शकों के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहा. जैसे ही हनुमान द्वारा अग्नि प्रज्ज्वलित की गई, पूरा स्वरूप तेज लपटों में घिर गया. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करता नजर आया. लंका दहन ने लोगों को रामायण काल की याद दिला दी और लोगों ने इस पूरे आयोजन को धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम बताया.
गांधी मैदान में मौजूद लोगों का उत्साह: गांधी मैदान में जुटी भीड़ का उत्साह देखने लायक था. लोग दूर-दराज के जिलों से आकर इस भव्य आयोजन को देखने पहुंचे थे. महिलाओं और बच्चों की बड़ी संख्या ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया. दर्शकों ने कहा कि पटना का गांधी मैदान देशभर में रावण दहन के लिए प्रसिद्ध है और यहां का आयोजन हमेशा भव्य और यादगार होता है. कई लोगों ने बताया कि वे हर साल यहां आकर इस परंपरा को देखने का आनंद उठाते हैं.
प्रशासन की सख्त व्यवस्था: कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे. गांधी मैदान के सभी 13 गेट आम लोगों के लिए खोल दिए गए थे. वीआईपी और मीडिया के लिए अलग गेट की व्यवस्था की गई थी. सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हर गेट पर की गई थी, ताकि किसी तरह की अफरा-तफरी न हो. भीड़ को नियंत्रित करने और बच्चों तथा बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सतर्क दिखाई दिया.
आतिशबाजी ने बांधा समां: रावण दहन के साथ ही जब पटाखों और रंग-बिरंगी आतिशबाजी ने आकाश को रोशन किया तो मैदान में मौजूद लोग झूम उठे. कई लोगों ने कहा कि यह क्षण उनके जीवन का अविस्मरणीय पल है. आतिशबाजी की चमक और पुतलों की जलती लपटों ने विजयादशमी की रात को और भी खास बना दिया.
दहन से पहले ही टूटा रावण का सिर: हालांकि 30-40 मिनट की मूसलाधार बारिश और तेज हवा के झोंकों के बीच रावण का सिर गर्दन से टूटकर लटक गया था. पुतले का कुर्ता भींगने से फट गया और मेघनाथ के सीने के पास भी कपड़ा फट गया. मंच से कार्यक्रम को संभालने की कोशिशें जरूर हुईं लेकिन बारिश के कारण वहां मौजूद लोग भी परेशान हो गए.
सत्य और धर्म की जीत का संदेश: यह आयोजन राजधानी के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा बन गया है. रावण दहन केवल बुराई के अंत का प्रतीक नहीं बल्कि अच्छाई, सत्य और धर्म की जीत का संदेश भी देता है. इस बार भी हजारों दर्शकों की मौजूदगी ने इसे यादगार बना दिया. विजयादशमी का यह पर्व एक बार फिर संदेश देकर गया कि असत्य और अन्याय पर सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है.
