ETV Bharat / state

रावण के साथ धू-धूकर जला मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला, गांधी मैदान में हजारों की भीड़

पटना में रावण दहन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 2, 2025 at 4:45 PM IST 5 Min Read

पटना: राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान गुरुवार को विजयादशमी के मौके पर उमड़ी भारी भीड़ का गवाह बना. परंपरा और आस्था से भरे इस आयोजन में बुराई पर अच्छाई की प्रतीकात्मक जीत का भव्य प्रदर्शन हुआ. विशाल मैदान में पहले मेघनाथ, फिर कुंभकरण और अंत में रावण का दहन किया गया. इस अवसर पर लोगों का उत्साह चरम पर था और चारों ओर जय श्रीराम और हर-हर महादेव के उद्घोष गूंजते रहे. मेघनाथ, कुंभकरण और रावण का दहन: शाम ढलते ही गांधी मैदान में पहले 70 फीट ऊंचे मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया. इसके बाद 75 फीट ऊंचे कुंभकरण का पुतला जलाया गया और फिर 80 फीट ऊंचे रावण के पुतले को अग्नि के हवाले किया गया. आग की लपटों के साथ ही आतिशबाजी ने पूरे वातावरण को रंगीन कर दिया. आकाश में गूंजती आतिशबाजी और पुतलों की जलती हुई ऊंची लपटों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. रावण दहन कमेटी की ओर से इस बार भी पिछले वर्षों के जैसा ग्रीन पटाखे का ही इस्तेमाल किया गया. गांधी मैदान में रावण दहन (ETV Bharat) वानर सेना का भव्य प्रवेश: इससे पहले गांधी मैदान में जब वानर सेना का प्रवेश हुआ तो दर्शकों ने तालियों और नारों से उनका जोरदार स्वागत किया. गांधी मैदान में अशोक वाटिका का भव्य स्वरूप तैयार किया गया था, जहां वानर सेना ने पहुंचकर उत्पात मचाया और उसे ध्वस्त कर दिया. इसके बाद सोने की लंका का आकर्षक स्वरूप, जिसे दो मंजिला ऊंचाई पर तैयार किया गया था, हनुमान जी ने अपने दिव्य स्वरूप में आग लगाकर भस्म कर दिया. इस दृश्य को देखकर पूरा मैदान जय हनुमान केजयकारों से गूंज उठा. लंका दहन का रोमांच: सोने की लंका का जलता हुआ दृश्य दर्शकों के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहा. जैसे ही हनुमान द्वारा अग्नि प्रज्ज्वलित की गई, पूरा स्वरूप तेज लपटों में घिर गया. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करता नजर आया. लंका दहन ने लोगों को रामायण काल की याद दिला दी और लोगों ने इस पूरे आयोजन को धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम बताया.