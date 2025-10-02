ETV Bharat / state

राजगढ़ में होती है रावण की पूजा, कैलाश विजयवर्गीय की एक मन्नत ने बदल दी थी दिग्विजय सरकार

ईटीवी भारत की टीम भाटखेड़ी गांव में पहुंची, जो राजगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है. ग्रामीणों के मुताबिक गांव में जिस दौरान यह परंपरा शुरू की गई थी, उस दौर के अब कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है. वर्तमान पीढ़ी जो इस परंपरा को निभा रही है, वो भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रही है कि रावण का वध नहीं, बल्कि उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए.

राजगढ़: देश भर में 2 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है. दशहरा पर हर साल रावण के पुतले का दहन किया जाता है, हालांकि मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा-मुंबई के किनारे पर बसे भाटखेड़ी गांव में दशहरे पर रावण का वध नहीं, बल्कि उसकी और उसके भाई कुंभकरण की पूजा की जाती है. गांव के लोग ऐसा क्यों और किसलिए करते हैं, इसको जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम गांव में पहुंची. जहां स्थानीय लोगों ने राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े कई खुलासे किये. जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा.

भाटखेड़ी गांव में विभिन्न जातियों और धर्मों के करीब 1800 लोग निवास करते हैं. इसके अलावा यहां 4 मुस्लिम परिवार भी रहते हैं जो इस पर्व की तैयारी से पूर्व होने वाली रामलीला के आयोजन में भी शामिल होते हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए स्थानीय पूर्व सरपंच भगवान सिंह यादव कहते हैं कि "दशहरा पर्व पर रावण और कुंभकरण की पूजा करने की परम्परा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, जिसका निर्वहन हम सभी ग्रामीण आज भी कर रहे हैं. इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी ये हमे भी नहीं पता है."

सुख-समृद्धि की करते हैं कामना

गांव वाले दशहरा की तैयारी नवरात्रि की शुरुआत से ही राम मंदिर के सामने रामलीला के मंचन के साथ शुरू कर देते हैं. जिसमें 9 दिनों तक रामलीला का मंचन होता है, फिर 10वें दिन यानि दशहरा पर गांव में एक विशाल जुलूस निकाला जाता है. जिसमें सभी ग्रामीण रावण और कुंभकरण की मूर्ति के पास एकत्रित होते हैं और रावण की पूजा के पश्चात रामलीला का समापन कर दिया जाता है.

रावण ने खुद का सिर काटकर भगवान शंकर को किया प्रसन्न

दशहरा पर रावण की पूजा करने को लेकर पूर्व सरपंच भगवान सिंह यादव बताते हैं कि "हमारे बुजुर्गों का मानना था कि रावण एक विद्वान और परम भक्त होने के साथ ब्राह्मण था. हिन्दू धर्म में पंडित को पूजनीय माना गया है. रावण इतना विद्वान था कि जब भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए तो वह अपने हाथ से खुद का सिर काटकर भगवान को प्रसन्न किया. जिसके बाद भगवान ने उन्हें अनन्य भक्त होने का वरदान दिया. जो ब्रह्मा उन्हें वेद सुनाने आया करते थे, ऐसे व्यक्ति की पूजा करने में क्या बुराई है. रावण की पूजा होनी चाहिए."

सिर्फ एक बुराई के चलते 100 अच्छाइयों को दबाना अच्छी बात नहीं

भगवान सिंह आगे बताते हैं कि "किसी की एक बुराई के लिए उसकी 100 अच्छाइयों को दबाना अच्छी बात नहीं है, रावण में केवल एक बुराई थी कि वह अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सीता का अपहरण किया था, क्योंकि शूर्पणखा और रावण के बीच नाक कटने के दौरान जो संवाद हुआ था, उस दौरान रावण ने अपने मन में विचार किया था कि यदि भगवान होंगे तो मैं भक्ति नहीं कर सकता हूं. इसलिए मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए माता सीता का हरण करूंगा और यदि कोई साधारण व्यक्ति होगा तो मार दूंगा."

रावण से मन्नत मांगने पर होती है पुत्र की प्राप्ति

गांव में सिर्फ दशहरे पर ही रावण की पूजा नहीं होती, बल्कि गांव में बारिश नहीं होने पर भी भंडारे का आयोजन कर मन्नत मांगी जाती है. जिससे पानी गिरने लगता है. भगवान सिंह बताते हैं कि "एक बार के चमत्कार का मैं खुद साक्षी हूं, नेशनल हाइवे पर ब्रिज बनने के कारण रावण की ये मूर्ति छुप सी गई है, पहले जब यह रोड खुला था तो यहां से गुजरने वाले लोगों की मन्नत के बाद पुत्र प्राप्ति भी हुई है. जिसके बाद कई लोगों ने यहां भंडारे भी किए है."

रावण से मन्नत मांगने पर गिर गई थी दिग्विजय की सरकार

भगवान सिंह दावा करते हुए कहते हैं कि "दिग्विजय सिंह की सरकार में पट्टा वितरण को लेकर विवाद हुए थे, जिसके बाद उस समय कैलाश विजयवर्गीय और बद्रीलाल यादव दोनों यहां मन्नत मांगने आए थे. उन्होंने रावण से मन्नत मांगते हुए कहा था कि अगर आप में शक्ति है तो सरकार बदलकर दिखाइए. ईश्वर की कृपा से ऐसा ही हुआ. जिसके बाद उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी."

भगवान सिंह ने कहा, "मैं अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूं कि वह रावण की तरह बने, क्योंकि रावण के इतने विद्वान होने के बावजूद भी उसमें इतना संयम था कि सीता के लंका में होने के बावजूद भी उसने बगैर सीता की इच्छा के उन्हें हाथ भी नहीं लगाया. ऐसा पुरुष जिसने यह कसम खाई थी कि यदि सीता उन्हें स्वीकार करेगी तो ही वे उन्हें हाथ लगाएंगे, अन्यथा हाथ नहीं लगाएंगे. ये अच्छी बातें भी रावण के अंदर थी."