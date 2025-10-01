ETV Bharat / state

रावण पुतला बनाने का पैटर्न कैसे बदला, कहां बनते हैं सबसे ज्यादा रावण, जानिए ?

दुर्ग के कुथरेल गांव में बने रावण के पुतलों की पूरे प्रदेश में डिमांड है.

DUSSEHRA UTSAV
रावण का पुतला बनाने वाला गांव (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 6:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से 12 किलोमीटर दूर कुथरेल गांव है. यहां रहने वाला साहू परिवार पिछले 50 वर्षों से रावण का पुतले बना रहा है. यहां बनाए गए रावण के पुतले हर साल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजे जाते हैं.

विरासत में मिली रावण पुतला बनाने की कला: मुख्य कारीगर जितेंद्र साहू ने बताया कि पिता से विरासत में यह कला मिली है. बचपन से पिता के साथ पुतला बनाना शुरू कर दिया था. अब तो हर साल दर्जनों पुतले बनाते हैं. ज्यादा आर्डर होने की वजह से अब गांव में ही पुतला बनाने लगे हैं. अबतक 10 से 50 फीट तक की ऊंचाई का पुतला बनाया है.

कुथरेल गांव में रावण पुतला कैसे हो रहा तैयार (ETV BHARAT)

पहले कागज से रावण बनाते थे, फिर कलर पेपर लगा देते थे लेकिन रावण बारिश में भीग जाता था. लेकिन इसे मैंने चेंज कर दिया है. पहले हम बांस से ढांचा बनाते हैं, उसके बाद बोरी का कवर लगाते हैं. फिर कपड़ा लगाते हैं. बारिश में रावण भीग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है-जितेंद्र साहू, मुख्य कारीगर

Artisans giving finishing touches to the effigy of Ravana
रावण के पुतले को अंतिम रूप देते कारीगर (ETV BHARAT)

दशहरा के दो महीने पहले शुरू होता है काम: दशहरा के 2 महीने पहले से रावण के पुतले बनाने का काम शुरू कर देते हैं. इस काम में उनके छोटे भाई अंचल कुमार साहू के अलावा कई कर्मचारी लगातार डेढ़ माह सहयोग करते हैं, तब जाकर इन पुतलों का निर्माण पूरा हो पाता है. जितेंद्र साहू के यहां काम करने वाले कारीगर कृष्णराम साहू ने बताया कि इस काम से उनकी आजीविका में मदद मिलती है.

Ravana effigy made in Durg
रावण पुतले को किया जा रहा तैयार (ETV BHARAT)

मैं जितेंद्र साहू के पिताजी के जमाने से रावण बनाने का काम कर रहा हूं. करीब 50 साल हो गए. करीब डेढ़ महीने यह काम चलता है. बाकी दस महीने खेती किसानी और मजदूरी का काम करता हूं- कृष्णराम साहू, कारीगर

रावण के पुतले के कपड़े की करते हैं सिलाई: दूसरे कारीगर प्रमोद ने बताया कि वह रावण के लिए कपड़ों की सिलाई, कटिंग, बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करने का काम करते हैं. हम काफी पहले से यह काम करते आ रहे हैं, इसलिए यह काम अच्छा लगता है. हालांकि यह काफी मेहनत का काम है. इसमें समय काफी लगता है.

Demand for Ravana effigy of Kutharel village
कुथरेल गांव के रावण पुतले की डिमांड (ETV BHARAT)

जितेंद्र साहू का दावा है कि वे प्रदेश में हर साल सबसे ज्यादा रावण का पुतला बनाते हैं. उनके बनाए ये पुतले प्रदेश के विभिन्न शहरों में जाते हैं. इस वर्ष महाराष्ट्र से भी रावण का पुतला बनाने आर्डर मिला है. जितेंद्र साहू बताते हैं कि कई दिनों की मेहनत से तैयार किए गए इन पुतलों को दशहरा के दिन अपने ही सामने पल भर में आग में जलकर खाक होते देखकर काफी तकलीफ भी होती है.

रावण बनाने में काफी समय लगता है, लेकिन मेरे पिता इस काम को करते थे, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं, ताकि लोग उन्हें याद करते रहें-जितेंद्र साहू, मुख्य कारीगर

Ravana effigy in durg
दुर्ग में रावण का पुतला बनाता साहू परिवार (ETV BHARAT)

साहू परिवार के लोग बनाते हैं रावण का पुतला: साहू परिवार के बनाए रावण के पुतले भिलाई-दुर्ग के अलावा राजधानी रायपुर, राजनांदगांव सहित कई जिलों में जाते हैं. अकेले जितेंद्र साहू के पास ही इस बार 18 समितियों ने रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले तैयार करने का आर्डर दिया है.

कोरबा में सजा बलूचिस्तान की हिंगलाज माता का दरबार, देवपहरी में जल रही पांच शक्तिपीठों की अखंड ज्योति

गरियाबंद में मनाया जाता है देव दशहरा, लंकेश्वरी देवी करती हैं रावण के पुतले की परिक्रमा

रामानुजगंज में रावण दहन की तैयारी, बन रहा 60 फीट का पुतला लेकिन बारिश डाल सकती है खलल

For All Latest Updates

TAGGED:

PATTERN OF MAKING RAVANA EFFIGYDEMAND OF RAVAN PUTLA IN DURGDURG KUTHAREL VILLAGEरावण पुतला की कलाDUSSEHRA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.