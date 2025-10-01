रावण पुतला बनाने का पैटर्न कैसे बदला, कहां बनते हैं सबसे ज्यादा रावण, जानिए ?
दुर्ग के कुथरेल गांव में बने रावण के पुतलों की पूरे प्रदेश में डिमांड है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2025 at 6:59 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से 12 किलोमीटर दूर कुथरेल गांव है. यहां रहने वाला साहू परिवार पिछले 50 वर्षों से रावण का पुतले बना रहा है. यहां बनाए गए रावण के पुतले हर साल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजे जाते हैं.
विरासत में मिली रावण पुतला बनाने की कला: मुख्य कारीगर जितेंद्र साहू ने बताया कि पिता से विरासत में यह कला मिली है. बचपन से पिता के साथ पुतला बनाना शुरू कर दिया था. अब तो हर साल दर्जनों पुतले बनाते हैं. ज्यादा आर्डर होने की वजह से अब गांव में ही पुतला बनाने लगे हैं. अबतक 10 से 50 फीट तक की ऊंचाई का पुतला बनाया है.
पहले कागज से रावण बनाते थे, फिर कलर पेपर लगा देते थे लेकिन रावण बारिश में भीग जाता था. लेकिन इसे मैंने चेंज कर दिया है. पहले हम बांस से ढांचा बनाते हैं, उसके बाद बोरी का कवर लगाते हैं. फिर कपड़ा लगाते हैं. बारिश में रावण भीग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है-जितेंद्र साहू, मुख्य कारीगर
दशहरा के दो महीने पहले शुरू होता है काम: दशहरा के 2 महीने पहले से रावण के पुतले बनाने का काम शुरू कर देते हैं. इस काम में उनके छोटे भाई अंचल कुमार साहू के अलावा कई कर्मचारी लगातार डेढ़ माह सहयोग करते हैं, तब जाकर इन पुतलों का निर्माण पूरा हो पाता है. जितेंद्र साहू के यहां काम करने वाले कारीगर कृष्णराम साहू ने बताया कि इस काम से उनकी आजीविका में मदद मिलती है.
मैं जितेंद्र साहू के पिताजी के जमाने से रावण बनाने का काम कर रहा हूं. करीब 50 साल हो गए. करीब डेढ़ महीने यह काम चलता है. बाकी दस महीने खेती किसानी और मजदूरी का काम करता हूं- कृष्णराम साहू, कारीगर
रावण के पुतले के कपड़े की करते हैं सिलाई: दूसरे कारीगर प्रमोद ने बताया कि वह रावण के लिए कपड़ों की सिलाई, कटिंग, बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करने का काम करते हैं. हम काफी पहले से यह काम करते आ रहे हैं, इसलिए यह काम अच्छा लगता है. हालांकि यह काफी मेहनत का काम है. इसमें समय काफी लगता है.
जितेंद्र साहू का दावा है कि वे प्रदेश में हर साल सबसे ज्यादा रावण का पुतला बनाते हैं. उनके बनाए ये पुतले प्रदेश के विभिन्न शहरों में जाते हैं. इस वर्ष महाराष्ट्र से भी रावण का पुतला बनाने आर्डर मिला है. जितेंद्र साहू बताते हैं कि कई दिनों की मेहनत से तैयार किए गए इन पुतलों को दशहरा के दिन अपने ही सामने पल भर में आग में जलकर खाक होते देखकर काफी तकलीफ भी होती है.
रावण बनाने में काफी समय लगता है, लेकिन मेरे पिता इस काम को करते थे, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं, ताकि लोग उन्हें याद करते रहें-जितेंद्र साहू, मुख्य कारीगर
साहू परिवार के लोग बनाते हैं रावण का पुतला: साहू परिवार के बनाए रावण के पुतले भिलाई-दुर्ग के अलावा राजधानी रायपुर, राजनांदगांव सहित कई जिलों में जाते हैं. अकेले जितेंद्र साहू के पास ही इस बार 18 समितियों ने रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले तैयार करने का आर्डर दिया है.