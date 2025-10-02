ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में विजयादशमी का उत्साह, जगह-जगह रामलीला और रावण दहन, रायपुर में 105 फीट ऊंचा पुतला

रायपुर: देशभर में विजयादशमी का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में भी शहर से लेकर गांवों तक रावण दहन और रामलीला का आयोजन हो रहा है. राजधानी रायपुर में भी दशहरा उत्सव खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां WRS कॉलोनी में 105 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है. जबकि कुंभकरण और मेघनाथ को 85- 85 फीट का बनाया गया है. मुख्यमंत्री समेत कई नेता पहुंचे: रायपुर के WRS कॉलोनी के इस आयोजन में राज्यपाल डेका, मुख्यमंत्री साय समेत कई विधायक भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने आयोजन समिति और यहां के विधायक पुरंदर मिश्रा को बधाई दी. कहा, अधर्म पर धर्म की जीत का ये पर्व है. हमेशा सत्य की जीत होती है. इससे पहले आज मुख्यमंत्री ने शस्त्र पूजन भी किया था.

