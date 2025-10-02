ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में विजयादशमी का उत्साह, जगह-जगह रामलीला और रावण दहन, रायपुर में 105 फीट ऊंचा पुतला

छत्तीसगढ़ में शहर से लेकर गांव तक विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है.

Dussehra 2025 Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में विजयादशमी का उत्साह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025

Updated : October 2, 2025

रायपुर: देशभर में विजयादशमी का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में भी शहर से लेकर गांवों तक रावण दहन और रामलीला का आयोजन हो रहा है. राजधानी रायपुर में भी दशहरा उत्सव खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां WRS कॉलोनी में 105 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है. जबकि कुंभकरण और मेघनाथ को 85- 85 फीट का बनाया गया है.

मुख्यमंत्री समेत कई नेता पहुंचे: रायपुर के WRS कॉलोनी के इस आयोजन में राज्यपाल डेका, मुख्यमंत्री साय समेत कई विधायक भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने आयोजन समिति और यहां के विधायक पुरंदर मिश्रा को बधाई दी. कहा, अधर्म पर धर्म की जीत का ये पर्व है. हमेशा सत्य की जीत होती है. इससे पहले आज मुख्यमंत्री ने शस्त्र पूजन भी किया था.

रावण के पास कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे योद्धा थे, प्रभु श्रीराम के पास वानर सेना थी, लेकिन वे सत्य के साथ थे इसलिए सत्य के साथ ही रहें- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

CM ने और क्या कहा?: मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमारी सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियद नेल्ला नार योजना ने लाल आतंक के भ्रम से भटके लोगों के दिलों में विश्वास का दीप जलाया है. पूना मारगेम अभियान" से प्रेरित होकर बीजापुर में कुल 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है.

जमकर आतिशबाजी: WRS कॉलोनी में रावण के पुतले के अलावा आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र रही. यहां पश्चिम बंगाल से आए कलाकारों ने आतिशबाजी को और भव्य बनाया था.

इसी तरह भाठागांव से मठपारा चौक तक का इलाका भी मुख्य आयोजन स्थल है. कई स्थानों पर ट्रैफिक रूट डायवर्ट किए गए हैं, जबकि कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई गई है.

Dussehra 2025 Chhattisgarh
आज मुख्यमंत्री ने शस्त्र पूजन भी किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
छत्तीसगढ़ में अनोखा रावण दहन, पानी के बीच में जलाया जाता है दशानन
दशानन ने पहना सुपर प्लास्टिक कवच, रावण दहन को लेकर सुरक्षा भी कड़ी
आदिकाल से हो रही देवियों की आराधना, छत्तीसगढ़ में प्राचीन प्रतिमाएं की गईं हैं संरक्षित
