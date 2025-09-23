ETV Bharat / state

दुष्यंत चौटाला का हरियाणा सरकार पर हमला, बोले - 'गुंडे नायब हैं, मुख्यमंत्री और पुलिस गायब है'

पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में जिला स्तरीय कार्यक्रम युवा योद्धा सम्मेलन का आयोजन किया.

Dushyant Chautala Attack On BJP government
पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 23, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसाः जन नायक जनता पार्टी (जेजेपी) की ओर से मंगलवार को सिरसा में जिला स्तरीय कार्यक्रम युवा योद्धा सम्मेलन का आयोजन किया गया. जेजेपी ने युवा योद्धा सम्मेलन की शुरुआत सिरसा से की है. यह आयोजन आने वाले समय में प्रदेश के सभी 22 जिलों में किया जायेगा. 13 मार्च को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा. इस दौरान युवाओं की समस्याओं पर संवाद किया जायेगा. सिरसा के कार्यक्रम में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला सहित जेजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे.

"गुंडे नायब हैं" : मीडिया से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि "आज गुंडे नायब हैं और मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस गायब है. दुष्यंत ने कहा कि आगे आने वाले समय में तो हालात और भी बद से बदतर होंगे क्योंकि अभी तो ठेकेदारों और शराब कारोबारियों से ही फिरौती मांगी जा रही है. आने वाले समय में रेहड़ी वालों और फेरी वालों से भी फिरौती मांगी जाएगी."

सिरसा में जन नायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला (Etv Bharat)

बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं देना चाहती है सरकार: प्रदेश में बाढ़ के चलते नुकसान पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "सरकार को प्रदेश में बाढ़ घोषित करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की, क्योंकि सरकार मुआवजा नहीं देना चाहती है. मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 दिन बाद दौरा करने जाते हैं. इसी से उनकी गंभीरता का पता चलता है."

बैक डोर से लूटी जा रही है नौकरियांः बिना खर्ची बिना पर्ची के बीजेपी के नारे पर सवाल उठाते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "सिरसा की यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों 18 भर्तियां करने के बाद उसकी एड दी गई जो ये दर्शाता है कि बिना खर्ची पर्ची की बात करने वाले बैक डोर से नौकरियों को लूटने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जेजेपी का प्रत्येक युवा योद्धा प्रदेश की प्रत्येक यूनिवर्सिटी में होने वाली अनियमितताओं के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेगा."

'उनको तो नींद ही जेजेपी का नाम लेने के बाद आती है': वहीं अपने संबोधन में दुष्यंत चौटाला ने पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो और हलोपा के गठबंधन पर चुटकी लेते हुए राहत इन्दौरी के एक शेर के माध्यम से तंज कसते हुए कहा कि "एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए ये गठजोड़ किया गया था." वहीं इनेलो पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "जब से जेजेपी बनी है, तब से इनेलो का ऐसा कोई बयान नहीं जिसमें जेजेपी का जिक्र ना हो. उनको तो नींद ही जेजेपी का नाम लेने के बाद आती है."

ये भी पढ़ें- चौधरी देवीलाल की जयंती पर 72 मूर्तियां स्थापित करेगी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला बोले- सभी जिलाध्यक्षों की भी करेंगे घोषणा

For All Latest Updates

TAGGED:

DUSHYANT CHAUTALA ATTACK ON BJPदुष्यंत चौटालाजन नायक जनता पार्टीYOUNG WARRIORS CONFERENCEDUSHYANT CHAUTALA ON BJP GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.