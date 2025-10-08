दुष्यंत चौटाला का हरियाणा सरकार पर अटैक, बोले- "प्रदेश के बदमाश नायब, मुख्यमंत्री गायब, यहां आम आदमी नहीं, शराब ठेकों को मिल रही सुरक्षा"
कुरुक्षेत्र में जेजेपी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया. इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने नायब सरकार पर हमला बोला.
Published : October 8, 2025 at 5:16 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2029 की तैयारियों के बीच जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रही है. 28 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत आज कुरुक्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय जाट धर्मशाला में पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया. इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला और पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रमुख रूप से मौजूद रहे. कार्यक्रम की शुरुआत सर छोटूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई, जिसमें पार्टी ने अपनी नीतियों से लोगों को अवगत कराया.
हरियाणा सरकार पर अटैक:इस दौरान जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि, "बरसात के कारण हरियाणा के कई जिलों में लाखों एकड़ फसल डूब चुकी है. खासकर कुरुक्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में मारकंडा नदी के ओवरफ्लो से किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. मंदिरों तक पानी घुस गया और किसानों की मेहनत बेकार हो गई. इसके बावजूद मुख्यमंत्री की ओर से कोई बयान या मुआवजे को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है."
धान खरीद में भारी गड़बड़ी: दुष्यंत चौटाला ने धान की खरीद प्रबंधन पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि, "22 सितंबर से शुरू हुई धान खरीद का सही प्रबंधन नहीं हो रहा है. तीन दिन पहले मैं पानीपत की इसराना मंडी गया था, जहां किसानों के ट्रक 17 दिन से खड़े हैं. यह सरकार की बड़ी नाकामी है."
मुख्यमंत्री से चौटाला का सवाल: इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सवाल किया कि, "वे पिछले एक साल से कुरुक्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने किसानों, व्यापारियों या युवाओं के लिए पांच बड़े काम बताएं जो उन्होंने इस जिले में किए हों."
कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल: दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "प्रदेश में गुंडे नायाब हो चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री गायब हैं. हर दिन सुपारी किलिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार केवल दिखावे में लगी है."
"आम अदमी से अधिक शराब ठेकों को मिल रही है सुरक्षा": दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि, "शराब के ठेकों को सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा को ताक पर रखा गया है. सरकार का एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन नायब सिंह सैनी नदारद हैं और प्रदेश के अपराधी दिन-ब-दिन ताकतवर होते जा रहे हैं."
