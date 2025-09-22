नवरात्र का पहला दिन: दिल्ली-एनसीआर में गूंजे जयकारे, झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, देखें तस्वीरें
Published : September 22, 2025 at 8:52 AM IST
नई दिल्ली: शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन (सोमवार) माता की अगवानी के लिए मंदिरों और घरों में तैयारियां पूरी कर ली गईं. माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा-अर्चना के साथ ही मंदिरों में मंगला आरती हुई और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिए गए. सुबह से ही भारी संख्या में भक्त दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में पहुंचे. घरों में कलश स्थापना और मां नवदुर्गा की चौकी सजाकर पूजा-अर्चना का क्रम प्रारंभ हो गया.
दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक झंडेवालान माता देवी मंदिर में सुबह चार बजे से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था. बड़ी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाल रखा है.
मंदिरों में भक्तों का उत्साह
राजधानी के श्री झंडेवालान माता देवी मंदिर, कालकाजी देवी मंदिर और छतरपुर स्थित श्री अध्या कात्यायनी देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. झंडेवालान मंदिर परिसर "जय माता दी" के जयकारों से गूंज रहा है. भक्तों में विशेष उत्साह और उल्लास देखा जा रहा है.
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों को आसानी से दर्शन कराने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. लंबी-लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए.
एनसीआर से भी पहुंचे श्रद्धालु
सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु झंडेवालान मंदिर पहुंचे. खास तौर पर युवा वर्ग में माता के दर्शन के लिए भारी उत्साह देखा गया.
नवरात्रि के पहले दिन हर कोई अपनी-अपनी मनोकामना लेकर माता रानी के दरबार में पहुंचा और श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना की.
