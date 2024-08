ETV Bharat / state

भारत बंद के दौरान यूपी में कई स्थानों पर भीड़ हुई हिंसक, आजमगढ़ में पत्थरबाजी, बदायूं में तोड़फोड़ - Violence in UP during Bharat Bandh

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 23 hours ago | Updated : 19 hours ago

बंद के दौरान हिंसा की तस्वीर ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़: सुप्रीम कोर्ट के एसटी और एससी रिजर्वेशन में क्रीमीलेयर और कोटा के अंदर कोटा लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने बुधवार को भारत बंद बुलाया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने विरोध जताते हुए केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है. वहीं बंद के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में लोग सड़कों पर उतरकर फैसला पर विरोध जताया. इस दौरान कई जिलों में प्रदर्शन हिंसक भी हो गया. आजमगढ़ और बदायूं जिलों में तोड़फोड़ करने की घटनाएं भी सामने आई है. दुकान में तोड़फोड़ की तस्वीर (Video Credit; ETV Bharat) आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील में भारत बंद के दौरान उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए. जब प्रदर्शनकारियों ने बाजार में जमकर बवाल काटा. बंद के समर्थन में जुटे प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानों को बंद कराने की कोशिश की, जिसके विरोध में स्थानीय व्यापारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस दौरान मार्टिनगंज बाजार में बीजेपी नेता आनंद मटेरियल की विल्टिंग मटेरियल की दुकान पर लूटपाट और तोड़फोड़ की घटना घटी. वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा. पुलिस ने पहुंचकर हालात को संभाला और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी भी हुईं. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और हालत को काबू में किया जा सका. फिलहाल, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें. प्रदर्शनकारियों की पिटाई से कई घायल (Video Credit; ETV Bharat)

मिठाई दुकान में जमकर तोड़फोड़ बदायूं: यूपी के बदायूं के सदर कोतवाली इलाके में आरक्षण विरोधी रैली के दौरान जमकर हिंसा देखने को मिली. भारत बंद के समर्थन में निकाली गई रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने शिवपुरम मोहल्ले में गुरु कृपा मिष्ठान भंडार की दुकान पर जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की. जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. घटना में मिठाई दुकान संचालक सहित कई लोग घायल हुए हैं. वहीं दुकान पर भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है.। वहीं मिठाई दुकान संचालक का कहना है कि. रैली में आये कार्यकर्ताओं ने बिना वर्दी के पुलिस कर्मी को हमला कर उसके साथ जमकर मारपीट की. सिपाही बचने के लिए दुकान के अंदर दाखिल हो गया और भीड़ उसके पीछे लगी हुई थी. वहीं भीड़ सिपाही को दुकान के अंदर मारपीट करने लगी और बचाव में आए दुकानदार और उसके कर्मचारी को भी चोटे आईं है. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसमें दुकान स्वामी के दो बेटे और एक नौकर घायल हुआ है. कार्यकर्ताओं एक ईको कार को भी निशाना बनाया है. वहीं मौके पर मौजूद सिपाही वहां से भाग खड़ा हुआा. अब तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. प्रदर्शनकारियों ने घंटो घंटाघर चौक पर लगाया जाम सहारनपुर: दलित संगठनों की ओर से बुधवार को बुलाए गए भारत बंद का सराहनपुर में भी असर देखा गया. बसपा, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी सहित कई संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने घंटो तक घंटाघर चौक पर जाम लगाए रखा. पुलिस बल बेबस नजर आया और आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन करते रहे. यह भी पढ़ें : भारत बंद पर यूपी के कई जिलों में जोरदार प्रदर्शन, नारेबाजी, पुलिस चप्पे-चप्पे पर अलर्ट

Last Updated : 19 hours ago