म्यांमार के श्वेत मंदिर और अक्षरधाम के शीश महल की थीम पर पंडाल, जांजगीर के नैला में दुर्गोत्सव की तैयारी
अगर आपने म्यामांर का श्वेत मंदिर नहीं देखा है तो उसी तर्ज पर नैला में दुर्गा उत्सव का पंडाल बन रहा है.
जांजगीर-चांपा: जिले के नैला में हर बार दुर्गा उत्सव के पंडाल का नजारा भव्य और आकर्षक रहता है. इसकी चर्चा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में होती है. हर बार अलग-अलग थीम मंदिरों की थीम पर इसे तैयार किया जाता है. कुछ ऐसा ही इस बार का भी होगा. इस बार म्यांमार के श्वेत मंदिर और अक्षरधाम के शीश महल का रूप पंडाल को दिया जा रहा है.
35 फीट ऊंची प्रतिमा: बताया जा रहा है कि, इस बार नैला में करीब 8 हजार फीट क्षेत्र में 2 विशाल पंडाल बन रहे हैं. म्यांमार के श्वेत मंदिर के तर्ज पर पंडाल और फिर माँ का दरबार शीश महल के तर्ज पर बन रहा है. हीरे, मोती, सोना चांदी से जड़ित आभूषण और माँ की 35 फीट ऊंची प्रतिमा आकर्षक का केंद्र रहेगी. कमल में विराजित स्वरुप का निर्माण भटगांव के मूर्तिकार देवांगन करीब 2 माह से बना रहे हैं.
इस बार भी होगा भव्य लाइट शो: नैला में पिछली बार लाइट शो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था. इस बार भी इसे और भव्य बनाने की तैयारी है. समिति के सदस्य बताते हैं कि, इस बार कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार की ओर से लाइटिंग शो होगा. इस बार प्रोजेक्टर लाइटिंग होगी जो शायद छत्तीसगढ़ में पहली बार ही होगी. इसके उपकरण करोड़ों में आते हैं. वहीं रायपुर से साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है.
हमने इस बार भी कुछ नया करने की कोशिश की है. जो श्वेत मंदिर है वो विश्व शांति का प्रतीक है इसलिए इस बार उस थीम पर पंडाल बना रहे हैं, लाइटिंग-साउंड से लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम को कोशिश कर रहे हैं- राजू पालीवाल, समिति के सदस्य
सुरक्षा के भी इंतजाम: बुजुर्गो के साथ बच्चों के आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो का इंतजाम किया जाएगा. सुरक्षा की दृष्टि से अस्थाई पुलिस चौकी, अग्निवीर के जवान तैनात रहेंगे. 100 CCTV कैमरा के साथ ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी. स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड और पेयजल के साथ श्रद्धालुओं के रुकने और भोजन प्रसाद की भी निशुल्क व्यवस्था करने की तैयारी.
समिति भी अपने आप में खास है: इस दुर्गा उत्सव समिति की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि यह समिति 42 साल से इसका आयोजन कर रही है लेकिन किसी को अध्यक्ष या कोई पद नहीं दिया जाता. सभी सदस्य अपने आप में अध्यक्ष और कार्यकर्ता होते हैं. सब मिल जुल कर कुछ नया करने के लिए मेहनत करते हैं.
पिछले साल थाइलैंड के मंदिर की थीम थी: हर साल यहां अलग-अलग और नई थीम पर पंडाल तैयार किया जाता है. 2024 में थाईलैंड के अरुण देव मंदिर की तर्ज पर इस पंडाल का प्रवेश द्वारा बनाया गया था, जिसे दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह लाइट से सजाया गया था. वहीं उससे पहले राम मंदिर समेत कई अलग-अलग थीम पर पंडाल बन चुके हैं.
तो अगर देखना है आपको भी म्यांमार का श्वेत मंदिर और अक्षर धाम का शीश महल तो तैयार हो जाइये जांजगीर नैला आने के लिए.