दुर्गोत्सव की तैयारीः करोड़ों की लागत से बन रहे पूजा पंडाल में विराजेंगी मां दुर्गा!

September 5, 2025

रांचीः राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश भर में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर है. एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं. इस पूजा पंडाल पर करोड़ों रुपये खर्च होने की संभावना है. अकेले राजधानी रांची में बन रहे पूजा पंडालों पर करीब 60-80 करोड़ खर्च होंगे. सबसे महंगा पूजा पंडाल जिला स्कूल मैदान में बन रहा है जिसपर करीब एक करोड़ खर्च होगा. श्री रामलला पूजा समिति की ओर से बन रहा यह पूजा पंडाल झारखंड का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल होगा. जानकारी देते पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष और कारीगर (ETV Bharat) यह पूजा पंडाल गुजरात के भुज स्थित प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप पर बन रहा है. करीब 14000 वर्ग फीट क्षेत्र में बन रहा यह पूजा पंडाल 140 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा होगा. इस पंडाल को बंगाल के प्रसिद्ध कारीगर उत्तम दा के नेतृत्व में 150 से अधिक कारीगर निर्माण करने में जुटे हुए हैं. इसी तरह हरमू में बन रहे वृंदावन के प्रेम मंदिर के प्रारुप पर करीब 70 लाख खर्च होगा. रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग और रांची रेलवे स्टेशन के पास बन रहे पूजा पंडाल पर क्रमशः 70 और 80 लाख खर्च होंगे. प्रतिस्पर्धा में बढ़ रहा पूजा पंडाल पर खर्च

