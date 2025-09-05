दुर्गोत्सव की तैयारीः करोड़ों की लागत से बन रहे पूजा पंडाल में विराजेंगी मां दुर्गा!

राजधानी रांची में दुर्गा पूजा पंडाल की तैयारी जोरों पर है. इस बार शहर में करोड़ों की लागत से पंडालों का निर्माण हो रहा है.
Published : September 5, 2025 at 8:27 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 8:41 PM IST
रांचीः राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश भर में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर है. एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं. इस पूजा पंडाल पर करोड़ों रुपये खर्च होने की संभावना है.
अकेले राजधानी रांची में बन रहे पूजा पंडालों पर करीब 60-80 करोड़ खर्च होंगे. सबसे महंगा पूजा पंडाल जिला स्कूल मैदान में बन रहा है जिसपर करीब एक करोड़ खर्च होगा. श्री रामलला पूजा समिति की ओर से बन रहा यह पूजा पंडाल झारखंड का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल होगा.
यह पूजा पंडाल गुजरात के भुज स्थित प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप पर बन रहा है. करीब 14000 वर्ग फीट क्षेत्र में बन रहा यह पूजा पंडाल 140 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा होगा. इस पंडाल को बंगाल के प्रसिद्ध कारीगर उत्तम दा के नेतृत्व में 150 से अधिक कारीगर निर्माण करने में जुटे हुए हैं.
इसी तरह हरमू में बन रहे वृंदावन के प्रेम मंदिर के प्रारुप पर करीब 70 लाख खर्च होगा. रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग और रांची रेलवे स्टेशन के पास बन रहे पूजा पंडाल पर क्रमशः 70 और 80 लाख खर्च होंगे.
प्रतिस्पर्धा में बढ़ रहा पूजा पंडाल पर खर्च
समय के साथ पूजा पंडाल की लागत में वृद्धि होती चली गई है. महंगाई के साथ साथ प्रतिस्पर्धा के कारण हालत यह है कि एक-एक पूजा पंडाल करोड़ रुपया में तैयार हो रहा है. राजधानी के हरमू पंच मंदिर पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज पांडे भी मानते हैं कि प्रतिस्पर्धा के कारण लागत जरूर बढ़ी है मगर लोगों की आस्था और इससे जुड़े रोजगार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि हरमू पंच मंदिर पूजा समिति के द्वारा 55 साल हो गये है. जिस समय इसकी शुरुआत की गई थी उस समय की लागत कुछ और था आज कुछ और है. इन पूजा पंडालों को बनाने में जुटे अधिकांश कारीगर पश्चिम बंगाल के हैं.
रांची के स्टेशन रोड में तिरुपति बालाजी का मंदिर का प्रारूप बना रहे बंगाल के मेदिनीपुर से आए कारीगर गौतम कहते हैं कि तीन वर्ष के बाद वे रांची में दुर्गा पूजा का पंडाल बनाने आए हैं. यहां के लोगों में मां दुर्गा पूजा के प्रति जबरदस्त आस्था है जिस वजह से पैसा कोई मायने नहीं रखता और लोग एक से बढकर एक मंदिर का प्रारुप यहां बनवाते हैं.
इसे भी पढ़ें- दुर्गोत्सव की तैयारी: रांची में वृंदावन के प्रेम मंदिर प्रारूप का दुर्गा पूजा पंडाल, कृष्ण लीला भी देख सकेंगे श्रद्धालु
इसे भी पढ़ें- पूजा पंडाल में दिखा पक्षियों की विलुप्त होती प्रजातियों का नजारा, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र
इसे भी पढ़ें- शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रहीं मां दुर्गा, जानें शुभ या अशुभ संकेत