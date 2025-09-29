ETV Bharat / state

रामगढ़ में ऋषिकेष पहाड़ की थीम पर बने पंडाल में विराजी है दुर्गे मां, श्रद्धालु मां से ले रहे आशीर्वाद

सुभाष चौक पूजा पंडाल के सचिव वरुण कुमार सिंह ने कहा कि चारों ओर पहाड़ नजर आ रहा है, जिस तरह चारों ओर पहाड़ के बीच में ऋषिकेश धाम में लक्ष्मण झूला है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धालु लक्ष्मण झूला और पहाड़ों के बीच होते हुए माता के दर्शनों के लिए जाएंगे जो श्रद्धालुओं को और वहां आने वाले लोगों को आकर्षित कर रहा है. पंडाल के अंदर खूबसूरत कारीगरी की गई है, यहां भव्य आकर्षक पूजा पंडाल और मेला लगाया गया है.

इसी कड़ी में रामगढ़ जिले में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं. किसी पंडाल में मंदिर का लुक दिया गया है तो कहीं जंगल थीम दिया गया है. रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पूजा पंडाल को ऋषिकेष पहाड़ का भव्य रूप दिया गया है, जो आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है.

रामगढ़ : शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिरों और रामगढ़ के सभी पूजा पंडाल के पट आज खुल गए हैं और कई जगहों पर मेले का भी आयोजन किया गया है. पूजा पंडाल और मेले में चहल-पहल दिख रही है और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है. लोग परिजनों के साथ पंडाल घूमने आ रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं.

देवी मां के दर्शन के साथ मेले का मजा लेने पहुंच रहे लोग

रामगढ़ का सबसे बड़ा मेला नयानगर बरकाकाना गुफा में लगता है और यहां 22 से अधिक झूले लगाए गए हैं, जो मेला आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो भी मेले में आ रहे हैं वह झूले के साथ-साथ वहां लगे स्टॉल और खाने पीने की सामानों में दुकानों में आनंद लेते नजर आ रहे हैं. यहां बड़ी संख्या में आसपास के जिलों से श्रद्धालु, देवी मां के दर्शन करने और मेला घूमने आ रहे हैं.

चार दिनों तक पूरे हर्षो उल्लास के साथ लोग यहां पूजा पंडाल में आकर माता की आराधना करते हैं. इसके साथ ही साथ यहां लगे मेले का भी लुफ्त उठाते हैं. भारी संख्या में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल के साथ-साथ वालंटियर और सीसीटीवी की मदद ली जाती है. 24 घंटे सीसीटीवी पर पूजा कमेटी और तैनात मजिस्ट्रेट निगरानी करेंगे ताकि निर्भीक होकर लोग मेले का आनंद उठा सके: उमाशंकर वर्मा, थाना प्रभारी, बरकाकाना

पंडाल के मुख्य दरवाजे पर बेहतरीन लाइटिंग (Etv Bharat)

खूबसूरत पंडालों को देख मंत्रमुग्ध हुए लोग

रामगढ़ की सबसे खूबसूरत लाइटिंग बरकाकाना रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी के चिल्ड्रेन पार्क में होती है. इसकी चर्चा पूरे जिले में रहती है और इसकी खूबसूरती को लोग अपने कैमरे में कैद करते हैं. लोग यहां सेल्फी भी लेते हैं, इसके साथ ही साथ घूमने आने वाले भक्त हैं वे रील भी बनाते हुए नजर आते हैं. वही पूजा पंडाल और मेला घूमने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है. चारों ओर माता के गीत और आराधना से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है. लोग ऐसे पंडालों में मेले का दृश्य देखने और आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.

ये भी पढ़ें- रांची में दुर्गा पूजा के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा! महिला सुरक्षा के लिए विशेष प्लान

लंदन के क्लॉक टावर प्रारूप में होंगे मां दुर्गा के दर्शन! जमशेदपुर का सबसे पुरानी पूजा कमेटी ने बनवाया भव्य पंडाल

दुर्गोत्सव 2025: हल्दीघाटी युद्ध और महाराणा प्रताप के रणकौशल का दिखेगा नजारा! अपर बाजार गाड़ीखाना में किलानुमा पंडाल में विराजेंगी मां दुर्गा