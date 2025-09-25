ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा 2025: उदयपुर पैलेस की थीम पर यहां बना पूजा पंडाल, हर तरफ दिखेगी राजस्थानी झलक

आदित्यपुर में इस बार उदयपुर पैलेस की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह राजस्थानी झलक दिखाई गई है.

Durga Puja pandal
पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)
Published : September 25, 2025 at 5:20 PM IST

जमशेदपुर: दुर्गा पूजा को लेकर जमशेदपुर में भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं. अलग-अलग पूजा कमेटियों ने विभिन्न तरह के पंडालों का निर्माण कराया है. कुछ ऐसा ही भव्य पंडाल जमशेदपुर से सटे सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर में बनाया गया है. यहां राजस्थान के उदयपुर के राजा रतन सिंह की 400 साल पुरानी शाही हवेली के प्रारुप पर पूजा पंडाल बनाया गया है, जो लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है.

आदित्यपुर के प्रवीण सिंह सेवा संस्थान ने इस राजस्थानी हवेली प्रारुप पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया है. इस पंडाल में जब श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें पूरी तरह राजस्थानी वातावरण का अनुभव होगा. यह भव्य और अलौकिक पंडाल पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. मानो आदित्यपुर के इस मैदान में राजस्थान की एक धरोहर उतर आई हो.

पूजा पंडाल के बारे में जानकारी देत कमेटी मेंबर और श्रद्धालु (ईटीवी भारत)

1980 से हो रहा दुर्गा पूजा का आयोजन

गौरतलब है कि यहां 1980 से दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है. हर साल, अलग-अलग थीम पर पंडाल बनाए जाते हैं, जो न केवल स्थानीय लोगों को, बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं. यहां इतनी भीड़ होती है कि चौबीसों घंटे लोगों की कतार लगी रहती है. प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्थान द्वारा निर्मित दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धालु राजस्थानी कला, संस्कृति और खान-पान का भी आनंद ले सकते हैं.

Durga Puja pandal
पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)

पंडाल में हर ओर दिखेगी राजस्थानी झलक

पंडाल में स्थापित देवी दुर्गा की मनमोहक मूर्ति भी राजस्थान की झलक दिखाती है. पेंटिंग के जरिए राजस्थान की कहानी को श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की कोशिश की गई है. पूजा पंडाल के अंदर और बाहर राजस्थान के इतिहास को समाहित करने का प्रयास किया गया है.

पंडाल में राजस्थानी गीतों और नृत्यों के मॉडल भी देखने को मिलेंगे. मॉडलों की वेशभूषा लोगों को ऐसा महसूस कराएगी जैसे वे राजस्थान में आ गए हों. पूजा पंडाल के प्रवेश द्वार पर एक ऊंट लोगों का स्वागत करेगा. प्रवेश द्वार पर दो ऊंटों के मॉडल बने हुए हैं.

Durga Puja pandal
पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)

इसके अलावा पंडाल में एक राजस्थानी गांव भी मौजूद होगा. पंडाल और आसपास के क्षेत्र में आकर्षक लाइटिंग की गई है. पूजा पंडाल 70 फीट ऊंचा है और इसका निर्माण बंगाल के मेचेदा कारीगरों ने किया है. कोलकाता के मूर्तिकारों ने देवी दुर्गा और अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमा को मूर्त रूप दिया है.

Durga Puja pandal
पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)

25 सीसीटीवी और 150 वॉलंटियर्स तैनात

पूजा पंडाल के अंदर और बाहर कुल 25 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. वहीं 150 वॉलंटियर्स भी तैनात रहेंगे. प्रवीण सेवा संस्थान के संरक्षक सह पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ ​​मलखान सिंह ने बताया कि देवी के दर्शन के अलावा, श्रद्धालुओं को कुछ नया दिखाने का प्रयास किया जाता है ताकि वे मेले का आनंद उठा सकें. हर साल, पंडाल को एक अलग थीम पर बनाया जाता है. जिससे कुछ जानकारी भी मिल सके. इस बार, पंडाल के माध्यम से राजस्थान के एक प्राचीन महल को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है.

Durga Puja pandal
पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)

वहीं पंडाल में आने वाले श्रद्धालु भी पंडाल की प्रशंसा कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस तरह का नजारा पहली बार देखने को मिल रहा है, यह बेहद मनोरम और अलौकिक है.

उदयपुर पैलेस के बारे में

आपको बता दें कि राजस्थान के जिस उदयपुर पैलेस के प्रारुप पर इस पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है. वह पैलेस 400 साल पुराना है. एक संत के कहने पर महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था. आज भी पर्यटक इस भव्य महल को देखकर अचंभित रह जाते हैं. इस महल का निर्माण मेवाड़ महाराजाओं के शासनकाल में हुआ था. महल के भीतर फतेह प्रकाश होटल भी संचालित होता है. मेवाड़ का राजपरिवार आज भी इसी महल में निवास करता है. सदियों से चली आ रही सभी परंपराएं आज भी उसी रूप में मनाई जाती हैं.

