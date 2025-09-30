ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा 2025: हजारीबाग में मां थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल समाज को दिखा रहा आईना

हजारीबाग की कालीबाड़ी दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में स्थापित मां दुर्गे की प्रतिमा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: जिले में दुर्गा पूजा को लेकर एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है. अलग-अलग थीम पर बनाए गए पूजा पंडाल समाज को अलग-अलग संदेश दे रहे हैं. जिसमें एक पूजा पंडाल की काफी चर्चा हो रही है. हजारीबाग के कालीबाड़ी पूजा समिति की ओर से मां थीम पर आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है.

इस पूजा पंडाल में दर्शाया गया है कि मां कैसे अपने बच्चों को जन्म देती हैं, कष्ट सहते हुए पालती हैं और काबिल बनाती हैं, लेकिन जब मां बुजुर्ग हो जातीं हैं तो उन्हें वृद्धा आश्रम पहुंचा दिया जाता है. बेहद मार्मिक और वर्तमान स्थिति को पंडाल में दर्शाया गया है. यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि नई पीढ़ी मां के दर्द को समझें और उनका सम्मान करें.

हजारीबाग कालीबाड़ी दुर्गा पूजा समिति के पंडाल पर रिपोर्ट और जानकारी देते आयोजक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मां की ममता और महानता को पंडाल में दर्शाया गया

हजारीबाग की कालीबाड़ी दुर्गा पूजा समिति ने वर्तमान स्थिति को पंडाल में दर्शाया है. जिसमें दिखाया गया है कि मां 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में पालती हैं और बच्चा भ्रूण से स्वरूप प्राप्त करता है. जन्म देने के बाद मां अपने बच्चों को पलती हैं. इस दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना भी मां को करना पड़ता है. कई ऐसी मां भी होती हैं जो घर का काम करते हुए अपने बच्चे को पालती हैं तो कुछ सड़क किनारे सब्जी बेचकर भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देती हैं.

पंडाल में दर्शाया गया मां की महानता का मॉडल. (फोटो-ईटीवी भारत)

बच्चा जब बीमार होता है तो मां बच्चे की निस्वार्थ सेवा करती हैं. बच्चे को पढ़ाती हैं और व्यस्क होने पर बच्चे की शादी कराती हैं. लेकिन जब मां बुजुर्ग हो जाती हैं तो वही बेटा अपनी मां को वृद्धा आश्रम पहुंचा देता हैं. उस दिन उस मां के आंखों से खून के आंसू गिरते हैं, लेकिन मां अपने बेटे को कभी भी बद्दुआ नहीं देती, बल्कि आशीर्वाद देती हैं. उस दर्द को पंडाल में दर्शाया गया है.