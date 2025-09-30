दुर्गा पूजा 2025: हजारीबाग में मां थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल समाज को दिखा रहा आईना
हजारीबाग में दुर्गा पूजा की धूम है. अलग-अलग थीमों पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है. जिसमें एक खास पूजा पंडाल चर्चा में है.
Published : September 30, 2025 at 2:58 PM IST
हजारीबाग: जिले में दुर्गा पूजा को लेकर एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है. अलग-अलग थीम पर बनाए गए पूजा पंडाल समाज को अलग-अलग संदेश दे रहे हैं. जिसमें एक पूजा पंडाल की काफी चर्चा हो रही है. हजारीबाग के कालीबाड़ी पूजा समिति की ओर से मां थीम पर आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है.
इस पूजा पंडाल में दर्शाया गया है कि मां कैसे अपने बच्चों को जन्म देती हैं, कष्ट सहते हुए पालती हैं और काबिल बनाती हैं, लेकिन जब मां बुजुर्ग हो जातीं हैं तो उन्हें वृद्धा आश्रम पहुंचा दिया जाता है. बेहद मार्मिक और वर्तमान स्थिति को पंडाल में दर्शाया गया है. यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि नई पीढ़ी मां के दर्द को समझें और उनका सम्मान करें.
मां की ममता और महानता को पंडाल में दर्शाया गया
हजारीबाग की कालीबाड़ी दुर्गा पूजा समिति ने वर्तमान स्थिति को पंडाल में दर्शाया है. जिसमें दिखाया गया है कि मां 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में पालती हैं और बच्चा भ्रूण से स्वरूप प्राप्त करता है. जन्म देने के बाद मां अपने बच्चों को पलती हैं. इस दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना भी मां को करना पड़ता है. कई ऐसी मां भी होती हैं जो घर का काम करते हुए अपने बच्चे को पालती हैं तो कुछ सड़क किनारे सब्जी बेचकर भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देती हैं.
बच्चा जब बीमार होता है तो मां बच्चे की निस्वार्थ सेवा करती हैं. बच्चे को पढ़ाती हैं और व्यस्क होने पर बच्चे की शादी कराती हैं. लेकिन जब मां बुजुर्ग हो जाती हैं तो वही बेटा अपनी मां को वृद्धा आश्रम पहुंचा देता हैं. उस दिन उस मां के आंखों से खून के आंसू गिरते हैं, लेकिन मां अपने बेटे को कभी भी बद्दुआ नहीं देती, बल्कि आशीर्वाद देती हैं. उस दर्द को पंडाल में दर्शाया गया है.
समाज को आईना दिखाने की कोशिश
यह बताने की कोशिश की गई है कि मां की जगह वृद्धा आश्रम नहीं है. इस थीम के जरिए युवाओं को सीख देने की कोशिश की गई है कि वे कभी भी मां को कष्ट ना पहुंचाएं. मां ममता की स्वरूप हैं. समिति के सदस्यों का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी को इस थीम के जरिए सीख देने की कोशिश की गई है.
युवाओं को संदेश दे रहा पूजा पंडाल
कालीबाड़ी दुर्गा पूजा समिति की चर्चा पूरे हजारीबाग में हो रही है. भक्त भी मां के दरबार पहुंच रहे हैं. यहां मां की प्रतिमा बेहद आकर्षक और अनोखी है. पूरे पंडाल में एक से बढ़कर एक कोटेशन मां पर लिखे हैं. महिलाएं भी पंडाल की थीम को देखकर भावुक हो रही हैं. महिलाएं कहती हैं कि समाज को आईना दिखाने का काम इस पूजा समिति ने किया है. युवा वर्ग को मां के दर्द को समझना चाहिए.
मां के योद्धा स्वरूप को पंडाल में दर्शाया गया है. आज के समाज को आईना दिखाने का काम समिति ने किया है. साथ ही अपील भी की है कि सभी अपनी मां का सम्मान करें.
ये भी पढ़ें-
दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुलते ही पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव ने कई पूजा पंडालों का किया निरीक्षण
अमेरिका के स्वामी नारायण मंदिर का स्वरूप, जानें, कहां है ये पूजा पंडाल!
दुर्गोत्सव 2025: तामझाम से दूर डोरंडा का छप्पन सेठ कॉलोनी, आज भी पारंपरिक विधि-विधान के अनुसार होती है मां की पूजा
सीएम ने किया बांधगाड़ी और हरिमती दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, माता रानी के दरबार में लिया आशीर्वाद