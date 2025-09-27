ETV Bharat / state

राजस्थानी थीम पर जमशेदपुर का दुर्गा पंडाल, रेगिस्तानी कल्चर और ऊंट लोगों को कर रहा आकर्षित

जमशेदपुर में राजस्थानी थीम पर दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया गया है. इस पंडाल को दो महीने में तैयार किया गया है.

राजस्थानी थीम पर बना पंडाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 10:51 AM IST

जमशेदपुर: देशभर में दुर्गा पूजा की धूम है. वहीं, झारखंड में एक से बढ़कर एक अद्भुत पंडाल बनाए गए हैं, जो अपने आप में अलौकिक है. जमशेदपुर में भी पूजा कमिटी द्वारा द्वारा कई आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं. इन्हीं में से एक है काशीडीह का राजस्थानी थीम पर बना पंडाल, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है. पंडाल के हर छोर से रंग-बिरंगी रोशिनियों के बीच राजस्थान की खास झलक देखने को मिल रही है.

राजस्थानी थीम पर बना पंडाल (ETV BHARAT)

पूर्णिमा दास ने राजस्थानी पंडाल का किया दौरा

साकची के काशीडीह ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब द्वारा राजस्थानी थीम पर पंडाल बनाया गया है. जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास ने भी पंडाल का दौरा किया. उन्होंने पंडाल को लेकर कहा कि यहां का नजारा बड़ा ही मनोरम है. मां दुर्गा सब पर कृपा बनाए रखे.

Durga Puja Pandal on Rajasthani theme in Jamshedpur
राजस्थानी थीम पर बना पंडाल (ETV BHARAT)

ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह दुर्गा पूजा कमिटी के संरक्षक अभय सिंह ने बताया कि इस बार का पंडाल 3 हिस्सों में बनाया गया है. पहले हिस्से में नवरात्रि के डांडिया नृत्य का विहंगम दृश्य दर्शाया गया है. दूसरे हिस्से में भगवान श्री कृष्ण की जीवनी को जीवंत करने का प्रयास किया गया है और गर्भ गृह में मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा सुस्सजित है. जिसे राजस्थानी थीम पर बंगाल के कारीगरों द्वारा दर्शाया गया है.

Durga Puja Pandal on Rajasthani theme in Jamshedpur
राजस्थानी थीम पर बना पंडाल (ETV BHARAT)

70 कारीगरों द्वारा तैयार किया दुर्गा पंडाल

हर साल की तरह इस साल भी 2 अक्टूबर को विसर्जन के बाद 5 अक्टूबर तक लगातार भव्य मेले का आयोजन रहेगा. श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए क्लब के कुल 200 सदस्यों द्वारा सुरक्षा परीक्षण कराया गया है. साथ ही पंडाल परिसर और आसपास के क्षेत्र में 50 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है. साथ ही 30 अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था भी की गई है. संरक्षक अभय सिंह ने बताया कि बंगाल के 70 कारीगरों द्वारा दो महीनों में इस पंडाल का निर्माण किया गया है.

Durga Puja Pandal on Rajasthani theme in Jamshedpur
पंडाल में विराजमान मां दुर्गा (ETV BHARAT)

इस बीच, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास ने दुर्गा पूजा पंडाल का दर्शन किया. उन्होंने कहा कि यहां का नजारा अद्भुत है और देवी के दर्शन करके उन्हें एक अलग ही अनुभूति हुई. विधायक ने कहा कि भारत में हर त्योहार हमें ऊर्जा देता है. उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि उनका क्षेत्र, जमशेदपुर और झारखंड हमेशा समृद्ध रहे.

