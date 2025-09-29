अमेरिका के स्वामी नारायण मंदिर का स्वरूप, जानें, कहां है ये पूजा पंडाल!
अमेरिका के स्वामी नारायण मंदिर का स्वरूप का दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण धनबाद में किया गया है.
Published : September 29, 2025 at 6:21 PM IST
धनबादः कोयलांचल में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है. जिला के विभिन्न पूजा कमेटियों द्वारा एक से बढ़कर एक भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है. ऐसी ही कतरास जीएनएम दुर्गा पूजा समिति है जिसके 25 साल पूरे हो गये हैं. इसे लेकर रजत जयंती कमेटी मना रही. साल 2000 से कमेटी ने पूजा शुरू किया था.
कतरास जीएनएम दुर्गापूजा समिति द्वारा अमेरिका स्थित स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल बनाया गया है. जो काफी भव्य और आकर्षक है, पंडाल की भव्यता के लोग आकर्षित होकर पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं. वहीं मां दुर्गा की प्रतिमा भी भव्य बनाया गया है.
पूजा पंडाल को देखने जिला के हर क्षेत्र से लोग अपने परिवार, दोस्तों के साथ पहुंच रहे हैं. सभी पंडाल और प्रतिमा को देख प्रसन्न हो रहे हैं. लोग पूजा पंडाल प्रतिमा की प्रशंसा कर रहें हैं. वहीं कमेटी के सदस्य मुकेश भट्ट और सरोज विश्वकर्मा ने बताया कि पूरे पूजा का खर्च करीब 45 लाख है. पूजा पंडाल में 35 लाख खर्च हुआ है.
जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार कार्य कर रही है. हर साल लोगों की भीड़ पूजा के दौरान उमड़ती है. लोग कतरास का पूजा पंडाल घूमना कभी नहीं भूलते हैं. दुर्गोत्सव में कतरास का यह पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र रहता है.
