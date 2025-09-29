ETV Bharat / state

अमेरिका के स्वामी नारायण मंदिर का स्वरूप, जानें, कहां है ये पूजा पंडाल!

अमेरिका के स्वामी नारायण मंदिर का स्वरूप का दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण धनबाद में किया गया है.

Durga Puja pandal modeled after Swaminarayan Temple in United States in Dhanbad
अमेरिका स्थित स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2025 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः कोयलांचल में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है. जिला के विभिन्न पूजा कमेटियों द्वारा एक से बढ़कर एक भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है. ऐसी ही कतरास जीएनएम दुर्गा पूजा समिति है जिसके 25 साल पूरे हो गये हैं. इसे लेकर रजत जयंती कमेटी मना रही. साल 2000 से कमेटी ने पूजा शुरू किया था.

कतरास जीएनएम दुर्गापूजा समिति द्वारा अमेरिका स्थित स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल बनाया गया है. जो काफी भव्य और आकर्षक है, पंडाल की भव्यता के लोग आकर्षित होकर पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं. वहीं मां दुर्गा की प्रतिमा भी भव्य बनाया गया है.

धनबाद में अमेरिका स्थित स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल (ETV Bharat)

पूजा पंडाल को देखने जिला के हर क्षेत्र से लोग अपने परिवार, दोस्तों के साथ पहुंच रहे हैं. सभी पंडाल और प्रतिमा को देख प्रसन्न हो रहे हैं. लोग पूजा पंडाल प्रतिमा की प्रशंसा कर रहें हैं. वहीं कमेटी के सदस्य मुकेश भट्ट और सरोज विश्वकर्मा ने बताया कि पूरे पूजा का खर्च करीब 45 लाख है. पूजा पंडाल में 35 लाख खर्च हुआ है.

Durga Puja pandal modeled after Swaminarayan Temple in United States in Dhanbad
पूजा पंडाल में मांग दुर्गा की प्रतिमा (ETV Bharat)

जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार कार्य कर रही है. हर साल लोगों की भीड़ पूजा के दौरान उमड़ती है. लोग कतरास का पूजा पंडाल घूमना कभी नहीं भूलते हैं. दुर्गोत्सव में कतरास का यह पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र रहता है.

Durga Puja pandal modeled after Swaminarayan Temple in United States in Dhanbad
अमेरिका स्थित स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें- दुर्गोत्सव 2025: तामझाम से दूर डोरंडा का छप्पन सेठ कॉलोनी, आज भी पारंपरिक विधि-विधान के अनुसार होती है मां की पूजा

इसे भी पढे़ं- रांची में 143 वर्षों से परंपराओं का संगम: दुर्गाबाड़ी में होती है देवी की अनूठी पूजा

इसे भी पढे़ं- दुमका में दुर्गा पूजा की धूम, मंदिरों के खुले पट, माता रानी ने भक्तों को दिया दर्शन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

For All Latest Updates

TAGGED:

अमेरिका का स्वामी नारायण मंदिरDURGA PUJA PANDALPANDAL SWAMINARAYAN TEMPLEDHANBADDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.