ETV Bharat / state

अमेरिका के स्वामी नारायण मंदिर का स्वरूप, जानें, कहां है ये पूजा पंडाल!

धनबादः कोयलांचल में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है. जिला के विभिन्न पूजा कमेटियों द्वारा एक से बढ़कर एक भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है. ऐसी ही कतरास जीएनएम दुर्गा पूजा समिति है जिसके 25 साल पूरे हो गये हैं. इसे लेकर रजत जयंती कमेटी मना रही. साल 2000 से कमेटी ने पूजा शुरू किया था.

कतरास जीएनएम दुर्गापूजा समिति द्वारा अमेरिका स्थित स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल बनाया गया है. जो काफी भव्य और आकर्षक है, पंडाल की भव्यता के लोग आकर्षित होकर पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं. वहीं मां दुर्गा की प्रतिमा भी भव्य बनाया गया है.

धनबाद में अमेरिका स्थित स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल (ETV Bharat)

पूजा पंडाल को देखने जिला के हर क्षेत्र से लोग अपने परिवार, दोस्तों के साथ पहुंच रहे हैं. सभी पंडाल और प्रतिमा को देख प्रसन्न हो रहे हैं. लोग पूजा पंडाल प्रतिमा की प्रशंसा कर रहें हैं. वहीं कमेटी के सदस्य मुकेश भट्ट और सरोज विश्वकर्मा ने बताया कि पूरे पूजा का खर्च करीब 45 लाख है. पूजा पंडाल में 35 लाख खर्च हुआ है.