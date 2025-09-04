रांचीः शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां जोरों पर है. राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है. इन सबके बीच इस बार रांची के लोगों को वृंदावन का काल्पनिक प्रेम मंदिर देखने को मिलेगा. जिसके निर्माण में बंगाल से आए कारीगर पिछले तीन महीने से रात-दिन मेहनत कर रहे हैं. पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति हरमू द्वारा तैयार कराए जा रहे इस पूजा पंडाल में श्रद्धालु भगवान कृष्ण से जुड़ी लीला के बीच मां दुर्गा का दर्शन कर सकते हैं.

पंडाल निर्माण में सिर्फ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल

मुख्य कारीगर पुलक महतो कहते हैं कि दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण कार्य में केवल प्राकृतिक चीजों जैसे- बांस, कपड़े, थर्मोकोल आदि का ही इस्तेमाल किया जा रहा है. पूजा पंडाल की ऊंचाई 100 फीट और लंबाई 125 फीट रखी गई है. इसके निर्माण में करीब 20 कारीगर रात-दिन मेहनत कर रहे हैं. पंडाल बनने के बाद इसे दूर से ही देखा जा सकता है.

जानकारी देते कारीगर और स्थानीय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पूजा समिति करीब 70 लाख रुपये कर रही खर्च

पूजा समिति की ओर से इस साल करीब 70 लाख रुपये इस वर्ष पूजा के आयोजन पर खर्च किया जा रहा है. भव्यता के साथ श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसका खास खयाल रखा जा रहा है. स्थानीय प्रह्लाद कुमार अग्रवाल कहते हैं कि हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति हर साल नई-नई थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कराती रही है. जिस वजह से यह श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना रहता है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार वृंदावन का प्रेम मंदिर जरूर लोगों को पसंद आयेगा और नंबर वन पूजा पंडाल का खिताब पाएगा.

रांची में दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण में जुटे कारीगर. (फोटो-ईटीवी भारत)

पंचमी से पहले सज जाएगा मां का दरबार

वहीं कारीगर राजेश मंडल का मानना है कि पंचमी से पहले मां दुर्गा का दरबार सजकर तैयार हो जाएगा.पूजा पंडाल को समय पर तैयार करने के लिए कारीगर रात-दिन काम कर रहे हैं. आकर्षक लाइटिंग के साथ पंडाल के अंदर और बाहर भगवान कृष्ण से जुड़ी झांकी भी देखने को मिलेगी. बहरहाल, आगामी 22 सितंबर 2025 से कलश स्थापना के साथ दुर्गोत्सव की शुरुआत होगी, जो 2 अक्टूबर तक चलेगी.

रांची में दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण में जुटे कारीगर. (फोटो-ईटीवी भारत)

