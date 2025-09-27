ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा 2025: रामगढ़ में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र

रामगढ़ के बरकाकाना में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रामगढ़: जिले में दुर्गा पूजा को लेकर चारों ओर चहल-पहल है. पूजा समितियों की ओर से एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है. ऐसा ही एक पंडाल है नया नगर (घुटुवा) बरकाकाना का. आकर्षक पूजा पंडाल के साथ-साथ यहां भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है. इस बार नयानगर बरकाकाना में ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल बनाया गया है.

पंडाल देखने उमड़ रही लोगों की भीड़

रामगढ़ जिले के नया नगर बरकाकाना में हर साल की भांति इस बार भी भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है. नया नगर बरकाकाना का आकर्षक पंडाल देखने लोग दूर-दूर से पहुंच रहे हैं. साथ ही लोग यहां पर आयोजित भव्य मेले का भी लुत्फ उठा रहे हैं. प्रतिदिन यहां एक लाख से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ रही है.

दुर्गा पूजा पंडाल के संबंध में जानकारी देते पूजा समिति के सदस्य. (वीडियो-ईटीवी भारत)

300 से अधिक जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात

वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूजा पंडाल और मेला क्षेत्र में प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और 300 से अधिक जवानों का लगाया गया है. साथ ही पूजा समिति के वॉलेंटियर्स भी व्यवस्था बनाने में जुटे रहते हैं. पूरे मेला क्षेत्र और पंडाल की निगरानी रखने के लिए दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम और डॉक्टरों की टीम यहां मौजूद है.

पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रारूप पर पंडाल

इस वर्ष पूजा पंडाल का निर्माण ओडिशा पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर किया गया है. पंडाल के अंदर खूबसूरत कारीगरी की गई है. पूरे पंडाल में जगह-जगह झूमर लगाए गए हैं और कलाकृतियां बनाई गई हैं, जो काफी आकर्षित लग रही है. वहीं मेले में बड़ा झूला, छोटा झूला, ड्रैगन झूला सहित बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह के झूले लगाए गए हैं. साथ ही मेला क्षेत्र में तरह-तरह की दुकानें लगाई गई है.

पूजा समिति के सदस्यों ने दी जानकारी

इस संबंध में पूजा कमेटी के उपकोषाध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि इस बार जगन्नाथ मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल बनाया गया है. कारीगरों ने पंडाल बनाने में काफी मेहनत की है. उन्होंने बताया कि प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर पंडाल का दीदार कर रहे हैं. साथ ही मेले का आनंद भी उठा रहे हैं. पुलिस प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन पूजा समिति के द्वारा किया जा रहा है.