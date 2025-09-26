लोहरदगा में नजर आएगा रामेश्वरम का भव्य मंदिर, 18 फीट की होगी माता रानी की प्रतिमा
लोहरदगा में दुर्गा पूजा को लेकर पूजा पंडालों का निर्माण चल रहा है. इनमें से एक रामेश्वरम मंदिर की तर्ज पर पंडाल बन रहा है.
Published : September 26, 2025 at 7:33 PM IST
लोहरदगा : दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है. महासप्तमी से पूर्व सभी पूजा पंडालों को तैयार करने का लक्ष्य पूजा समितियां द्वारा रखा गया है. इसे लेकर रात-दिन एक कर पूजा पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है. लोहरदगा शहर के अलग-अलग स्थानों में भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है. इनमें से एक महावीर चौक स्थित दुर्गा पूजा पंडाल है.
रामेश्वरम मंदिर के प्रारूप पर पूजा पंडाल
लोहरदगा शहर के महावीर चौक में हर साल एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल का निर्माण कराया जाता है. इस बार दक्षिण के प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है. शारदीय नवरात्र को लेकर जो उत्साह भक्तों में है, वही उत्साह पूजा समिति के सदस्यों में भी नजर आ रहा है. प्रत्येक सदस्य पूजा पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटा है.
18 फीट की होगी मां दुर्गा की प्रतिमा
महावीर चौक दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस बार तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर के प्रारूप पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है. इस पूजा पंडाल की ऊंचाई 75 फीट है. इसके अलावा परंपरागत रूप से शहर में सबसे भव्य माता की प्रतिमा भी यहीं पर बनाई जा रही है. मां दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई 18 फीट की होगी. खास बात यह है कि माता इस बार गजराज पर सवार होंगी.
पूजा समिति के सदस्यों ने दी जानकारी
लोहरदगा शहर की महावीर चौक पूजा समिति हमेशा से एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल के निर्माण के लिए जानी जाती है. समिति के सचिव राजेश अग्रवाल उर्फ टिंकू कहते हैं कि हर साल हमारी समिति लोगों को कुछ नया और भव्य दिखाने का प्रयास करती है. हमने हमेशा भक्तों की श्रद्धा का ख्याल रखा है. इस बार रामेश्वर मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल का निर्माण कर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है. यह पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा.
ये भी पढ़ें-
रांची के दुर्गा पूजा पंडालों में दिख रही विविध झलक, कहीं कठपुतली तो कहीं स्वामीनारायण मंदिर का प्रारूप देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध
ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा राजधानी रांची का भव्य पंडाल, यहां राफेल भी है और अत्याधुनिक टैंक भी
दुर्गा पूजा 2025: उदयपुर पैलेस की थीम पर यहां बना पूजा पंडाल, हर तरफ दिखेगी राजस्थानी झलक
शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन: रांची में तिरुपति बालाजी स्वरूप का पंडाल, 51 फीट बजरंगबली की प्रतिमा आकर्षण