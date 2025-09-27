ETV Bharat / state

आंशिक बदलाव के बाद थमा पूजा पंडाल का विवाद! ये थी बहस की वजह

रांची में दुर्गा पूजा पंडाल का विवाद अब थम गया है.

Durga Puja pandal controversy resolved after some minor changes in Ranchi
आरआर स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा पंडाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 7:54 PM IST

4 Min Read
रांचीः वेटिकन सिटी थीम पर रांची में बने एक पूजा पंडाल के विवादों में आने के बाद निर्माणकर्ता पूजा समिति ने इसमें आंशिक संशोधन कर दिया है. जिसके बाद इसको लेकर उठा विवाद शांत होने लगा है.

रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा तैयार इस पूजा पंडाल में वेटिकन सिटी थीम के जरिए रोमन कैथोलिक चर्च को दर्शाया गया था. विश्व हिन्दू परिषद सहित अन्य हिन्दू धर्मावलंबियों के द्वारा इस पर आपत्ति जताने के बाद इस पंडाल के अंदर से यीशु मसीह की तस्वीर हटाकर उसकी जगह भगवान कृष्ण से संबंधित विभिन्न तस्वीरें आकर्षक ढंग से लगाई गयी हैं.

जानकारी देते आरआर स्पोर्टिंग क्लब उपाध्यक्ष समेत अन्य भक्त (ETV Bharat)

क्लब के वरीय उपाध्यक्ष सुभाष राय कहते हैं कि यह एक पूजा पंडाल है ना कि कोई मंदिर है और ना ही गिरजाघर. हमलोगों का किसी के आस्था से खिलवाड़ करने का मकसद नहीं था. इसके बाबजूद किसी को कोई ठेस पहुंचा हो तो हमलोग क्षमाप्रार्थी हैं. उन्होंने कहा कि आरआर स्पोर्टिंग शुरू से ही भव्य तरीके से पूजा करते आ रहे हैं. इसलिए इस पूजा पंडाल में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे किसी को आत्मा को ठेस पहुंचे.

उन्होंने कहा कि इससे पहले कोलकाता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब द्वारा 2022 में वेटिकन सिटी थीम वाले पंडाल बनाया गया. जिसको दोहराने का निर्णय लिया गया था इसके लिए कोलकाता से कारीगरों को बुलाया गया था.

श्रद्धालुओं ने भी जताया आपत्ति

दुर्गा पूजा पंडाल देखने जगह जगह जा रहे श्रद्धालुओं के बीच-बीच आरआर स्पोर्टिंग का पूजा पंडाल बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ है. इस पूजा पंडाल को देखने आ रहे श्रद्धालु ने भी इसकी आलोचना की है. श्रद्धालु डॉ. शशिबाला सिंह ईटीवी भारत से बात करते हुए कहती हैं कि किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है.

Durga Puja pandal controversy resolved after some minor changes in Ranchi
आरआर स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा पंडाल (ETV Bharat)

जिस तरह से वेटिकन सिटी के तर्ज पर बने इस पूजा पंडाल में तस्वीर लगाए गए थे उससे लग रहा था कि पूजा पंडाल में नहीं किसी गिरजाघर में आ गए हैं. अब बदलाव हुआ मगर अभी भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक है. कुछ इसी तरह की बात एक अन्य श्रद्धालु वीणा दूबे कहती नजर आ रही हैं.

बहरहाल वेटिकन सिटी थीम पर तैयार इस पूजा पंडाल के अंदर भगवान कृष्ण की जीवन लीला से संबंधित तस्वीर और उसमें विराजित मां दुर्गा को देखकर श्रद्धालु बेहद ही आकर्षित होंगे.

Durga Puja pandal controversy resolved after some minor changes in Ranchi
दुर्गा पूजा पंडाल (ETV Bharat)

विश्व हिन्दू परिषद ने जताया था विरोध

वेटिकन सिटी थीम पर बने पूजा पंडाल तैयार होने के बाद विश्व हिन्दू परिषद ने कड़े शब्दों में निंदा की थी. राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बीते गुरुवार को एक्स पर वेटिकन सिटी थीम वाले दुर्गा पूजा पंडाल पर कड़घ आपत्ति जताई थी. उन्होंने लिखा था कि “यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धर्मांतरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। अगर इस दुर्गा पूजा पंडाल की आयोजन समिति को धर्मनिरपेक्षता में इतनी रुचि है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या वे चर्च या रांची के मदरसों में आयोजित किसी कार्यक्रम में किसी हिंदू देवी-देवता की तस्वीर प्रदर्शित करेंगे?”.

इतना ही नहीं शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर विश्व हिन्दू परिषद ने इसकी शिकायत करते हुए राज्य सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया था. इन सबके बीच इस पूजा पंडाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को देर शाम उद्घाटन किया था. जिसके बाद से आम श्रद्धालुओं का तांता यहां लगा हुआ है.

