ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा राजधानी रांची का भव्य पंडाल, यहां राफेल भी है और अत्याधुनिक टैंक भी

रांची के बूटी मोड़ में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है. लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं.

Durga Puja 2025
ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)
Published : September 26, 2025 at 1:12 PM IST

Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची इस बार नवरात्र में भक्ति और देशभक्ति के रंग में रंगी दिखाई दे रही है. बूटी मोड़ स्थित महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति ने इस साल अपनी भव्य दुर्गा पूजा का पंडाल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की थीम पर बनाया है. पंडाल का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. सुबह से लेकर देर रात तक यहां भक्तों का तांता लगा हुआ है. लोग न सिर्फ मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं बल्कि देश की सुरक्षा और शौर्य की झलक दिखाती इस अनोखी थीम को देखकर गर्व भी महसूस कर रहे हैं.

इस पंडाल में भारतीय सेना के पराक्रम को जीवंत रूप दिया गया है. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को बारीकी से दर्शाते हुए पंडाल सजाया गया है. पहलगाम में आतंकियों के हमले का दृश्य, उसके बाद सेना के शौर्य और फिर राफेल लड़ाकू विमान की ताकत, सब कुछ इसमें दिखाया गया है. समिति ने थीम को इस तरह प्रस्तुत किया है कि श्रद्धालुओं को न केवल धार्मिक आस्था का अनुभव हो रहा है, बल्कि देश की सेना और सुरक्षा बलों की वीरता पर भी गर्व हो रहा है.

ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा राजधानी का भव्य पंडाल (ईटीवी भारत)

भव्य पंडाल के अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है. भक्तों का कहना है कि यहां पूजा और देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है. श्रद्धालु दिन में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जबकि शाम ढलते ही पंडाल परिसर में भारी भीड़ उमड़ जाती है. रोशनी से जगमगाता पूरा पंडाल दूर से ही आकर्षित कर लेता है.

Durga Puja 2025
ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)

महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के महासचिव उमेश ने बताया कि इस बार राजधानी के लोगों के लिए कुछ नया और खास दिखाने की योजना बनाई गई थी. इसलिए समिति ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की थीम पर पंडाल निर्माण का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि यह पंडाल राजधानी का मुख्य आकर्षण बन गया है और लोग बड़ी संख्या में आकर इसकी सराहना कर रहे हैं.

Durga Puja 2025
ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)

पंडाल के बाहर और भीतर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. समिति के स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने में लगे हैं. वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के दर्शन कर सकें.

Durga Puja 2025
ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)

स्थानीय लोग और श्रद्धालु इस अनोखे थीम पंडाल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसे पंडाल न सिर्फ धार्मिक आस्था को मजबूत करते हैं बल्कि समाज में देशभक्ति की भावना को भी बढ़ाते हैं. राजधानी में बने अन्य पंडालों में भी आकर्षण है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा बूटी मोड़ के इस पंडाल की हो रही है.

Durga Puja 2025
ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)

पूरे राजधानी में दुर्गा पूजा का उल्लास चरम पर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित यह पंडाल रांची के लिए खास बन गया है. यहां आने वाले श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना के साथ भारतीय सेना के अदम्य साहस को भी नमन कर रहे हैं.

