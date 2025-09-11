ETV Bharat / state

लौहनगरी में बन रहा स्टील का खास दुर्गा पूजा पंडाल, स्टील से बनी मां की प्रतिमा की होगी पूजा

जमशेदपुर: दुर्गा पूजा की तैयारियां जमशेदपुर में शुरू हो गई हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों में विभिन्न पूजा समितियों द्वारा आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं. इधर, जमशेदपुर के एग्रिको इलाके में एग्रिको दुर्गा पूजा समिति द्वारा एक अनोखा पंडाल बनाया जा रहा है, जो अभी से चर्चा का विषय बन गया है. आपको बता दें कि एग्रिको पूजा समिति द्वारा 1948 से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है. समिति हर साल अलग-अलग थीम पर पंडाल बनाती है. इस साल की थीम है लौह नगरी में स्टील की मूर्ति और स्टील का पंडाल.

पूजा समिति के महासचिव भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1947 में देश की आजादी के एक साल बाद यानी 1948 में यहां दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी. वर्तमान में समिति में 225 से अधिक सदस्य हैं जो अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं. उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस पूजा समिति के संरक्षक हैं.

लौहनगरी में बन रहा स्टील का खास दुर्गा पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)

पंडाल के बारे में भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष 45 फीट ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है, जो पतली स्टील शीट से बनेगा. पंडाल बनाने में 4 टन स्टील शीट का इस्तेमाल होगा, जिसे कोलकाता से मंगवाया गया है. 45 फीट ऊंचे पंडाल पर 20 फीट ऊंचे भगवान शंकर विराजमान होंगे जबकि पंडाल के मुख्य द्वार के सामने नंदी की स्थापना की जाएगी.

उन्होंने बताया कि इस वर्ष मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान कार्तिकेय और गणेश की मूर्तियां भी स्टील शीट से बनाई जा रही हैं, जिन्हें बंगाल के बेलदा से लाया जा रहा है. सुरक्षा के लिए 70 वालंटियर के अलावा अतिरिक्त निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे. पंडाल के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कोंटाई से आए कारीगरों की कारीगरी देखने को मिलेगी.