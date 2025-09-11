ETV Bharat / state

लौहनगरी में बन रहा स्टील का खास दुर्गा पूजा पंडाल, स्टील से बनी मां की प्रतिमा की होगी पूजा

जमशेदपुर में एग्रिको पूजा समिति द्वारा बनाया जा रहा दुर्गा पूजा पंडाल चर्चा का विषय बन गया है. यहां खास पंडाल बन रहा है.

Durga Puja 2025
मां दुर्गा की प्रतिमा (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुर: दुर्गा पूजा की तैयारियां जमशेदपुर में शुरू हो गई हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों में विभिन्न पूजा समितियों द्वारा आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं. इधर, जमशेदपुर के एग्रिको इलाके में एग्रिको दुर्गा पूजा समिति द्वारा एक अनोखा पंडाल बनाया जा रहा है, जो अभी से चर्चा का विषय बन गया है. आपको बता दें कि एग्रिको पूजा समिति द्वारा 1948 से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है. समिति हर साल अलग-अलग थीम पर पंडाल बनाती है. इस साल की थीम है लौह नगरी में स्टील की मूर्ति और स्टील का पंडाल.

पूजा समिति के महासचिव भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1947 में देश की आजादी के एक साल बाद यानी 1948 में यहां दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी. वर्तमान में समिति में 225 से अधिक सदस्य हैं जो अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं. उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस पूजा समिति के संरक्षक हैं.

लौहनगरी में बन रहा स्टील का खास दुर्गा पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)

पंडाल के बारे में भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष 45 फीट ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है, जो पतली स्टील शीट से बनेगा. पंडाल बनाने में 4 टन स्टील शीट का इस्तेमाल होगा, जिसे कोलकाता से मंगवाया गया है. 45 फीट ऊंचे पंडाल पर 20 फीट ऊंचे भगवान शंकर विराजमान होंगे जबकि पंडाल के मुख्य द्वार के सामने नंदी की स्थापना की जाएगी.

उन्होंने बताया कि इस वर्ष मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान कार्तिकेय और गणेश की मूर्तियां भी स्टील शीट से बनाई जा रही हैं, जिन्हें बंगाल के बेलदा से लाया जा रहा है. सुरक्षा के लिए 70 वालंटियर के अलावा अतिरिक्त निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे. पंडाल के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कोंटाई से आए कारीगरों की कारीगरी देखने को मिलेगी.

Durga Puja 2025
पंडाल का प्रारूप (ईटीवी भारत)

वहीं, बदलते मौसम के कारण पंडाल बनाने वाले कारीगरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्टील शीट से पंडाल बनाने वाले कारीगर लगातार मेहनत कर रहे हैं. पंडाल निर्माण में छोटे स्टील के बर्तनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

Durga Puja 2025
पंडाल बनाने में लगे कारीगर (ईटीवी भारत)

बंगाल के कोंटाई से आए कारीगरों ने बताया कि ज़्यादातर दुर्गा पूजा पंडाल बंगाल में ही बनते हैं, लेकिन झारखंड के जमशेदपुर में उन्हें बंगाल से ज़्यादा कमाई होती है और सम्मान भी मिलता है. इस बार स्टील शीट से पंडाल बनाना एक चुनौती है. हमारी कोशिश है कि पूजा देखने आए श्रद्धालु खुश होकर जाएं और समिति भी खुश रहे.

एग्रिको दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाए जा रहे स्टील शीट पंडाल की लागत 13 लाख रुपये बताई जा रही है. मूर्ति की लागत 1.8 लाख रुपये, लाइटिंग पर 2.5 लाख रुपये और सीसीटीवी कैमरों पर 12 हजार रुपये खर्च होंगे.

यह भी पढ़ें:

दुर्गोत्सव की तैयारी: किताबों से सजे दरबार में विराजमान होंगी मां दुर्गा, अरगोड़ा पूजा समिति तैयार कर रही 21 हजार किताबों का पूजा पंडाल

रांची में दुर्गा पूजाः बकरी बाजार में तैयार हो रहा दुनिया के सबसे बड़े अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर पंडाल

दुर्गोत्सव की तैयारी: रांची में वृंदावन के प्रेम मंदिर प्रारूप का दुर्गा पूजा पंडाल, कृष्ण लीला भी देख सकेंगे श्रद्धालु

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMSHEDPUR DURGA PUJADURGA PUJA PANDAL STEELAGRICO DURGA PUJA COMMITTEEस्टील का दुर्गा पूजा पंडालDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.