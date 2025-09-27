ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा; कानपुर में सजेगा 161 साल पुराना मां का दरबार, शहर में उत्सव जैसा माहौल

कानपुर : नवरात्र के दिनों पूरे देश में जगतजननी मां जगदंबा की पूजा-अर्चना का विधान है. नवरात्र के छठे दिन से मंदिरों के साथ ही पंडालों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं. कानपुर में माल रोड स्थित एबी विद्यालय में बीते 161 साल से श्री श्री बारावरी दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजन किया जाता है. इस बार आयोजन को भव्य रूप देने के लिए मेन गेट पर ऑरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी. इसके अलावा शहरभर में दुर्गा पूजा उत्सव मनाने की तैयारियों अंतिम दौर में हैं.

कानपुर में सजेगा 161 साल पुराना मां का दरबार. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

माल रोड स्थित एबी विद्यालय में शहर की सबसे पुरानी दुर्गा पूजा का आयोजन होता है. श्री श्री बारावरी दुर्गा पूजा समिति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अमित घोष ने बताया कि हमारे यहां मां की प्रतिमा को कोलकाता के कलाकार तैयार करते हैं. इस साल की सारी तैयारियां हो चुकी हैं. यहां कानपुर के अलावा दूर-दराज के शहरों से लोग पहुंचते हैं. श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के सचिव राजा बासु ने बताया कि सिविल लाइंस स्थित डीएवी लॉन में 106 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है. हर साल मां के दर्शन नए स्वरूप में होते हैं. रविवार सुबह पूजन के बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा.