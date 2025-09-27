दुर्गा पूजा; कानपुर में सजेगा 161 साल पुराना मां का दरबार, शहर में उत्सव जैसा माहौल
माल रोड स्थित एबी विद्यालय में होगा आयोजन. गेट पर दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झलक. डीएवी काॅलेज लाॅन में 106 साल से हो रहा आयोजन.
कानपुर : नवरात्र के दिनों पूरे देश में जगतजननी मां जगदंबा की पूजा-अर्चना का विधान है. नवरात्र के छठे दिन से मंदिरों के साथ ही पंडालों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं. कानपुर में माल रोड स्थित एबी विद्यालय में बीते 161 साल से श्री श्री बारावरी दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजन किया जाता है. इस बार आयोजन को भव्य रूप देने के लिए मेन गेट पर ऑरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी. इसके अलावा शहरभर में दुर्गा पूजा उत्सव मनाने की तैयारियों अंतिम दौर में हैं.
माल रोड स्थित एबी विद्यालय में शहर की सबसे पुरानी दुर्गा पूजा का आयोजन होता है. श्री श्री बारावरी दुर्गा पूजा समिति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अमित घोष ने बताया कि हमारे यहां मां की प्रतिमा को कोलकाता के कलाकार तैयार करते हैं. इस साल की सारी तैयारियां हो चुकी हैं. यहां कानपुर के अलावा दूर-दराज के शहरों से लोग पहुंचते हैं. श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के सचिव राजा बासु ने बताया कि सिविल लाइंस स्थित डीएवी लॉन में 106 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है. हर साल मां के दर्शन नए स्वरूप में होते हैं. रविवार सुबह पूजन के बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा.
दुर्गा पूजा के कार्यक्रम शुरू : शहर में शनिवार से अशोक नगर, कल्याणपुर, पनकी, शास्त्री नगर, मॉडल टाउन पांडु नगर समेत अन्य स्थानों पर दुर्गा पूजा के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे. यहां प्रतिमा स्थापना के बाद आगामी दिनों में सिंदूर खेला समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. जिसमें डांडिया, धुनुची नृत्य, खेलकूद प्रतियोगिताएं शामिल हैं. कई स्थानों पर मां को महाभोग का प्रसाद भी अर्पित किया जाएगा. पंडालों को विशेष प्रकार के फूलों से सजाया गया है. अशोक नगर के दुर्गा पूजा पार्क में 84वां आयोजन होगा. श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा पनकी में 41वां आयोजन होगा.
