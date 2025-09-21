ETV Bharat / state

महालया के साथ ही दुर्गोत्सव की शुरुआत, दुर्गा बाड़ी में महिषासुरमर्दिनी की भव्य प्रस्तुति

रांची के दुर्गा बाड़ी में महिषासुरमर्दिनी की भव्य प्रस्तुति ( Etv Bharat )

रांची: आज (रविवार) महालया है. पितृ पक्ष के समापन और देवी पक्ष की शुरुआत के संगम के इस दिन पर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी में "महिषासुरमर्दिनी" का मंचन किया गया. बांग्ला समुदाय के लोगों में देवी पक्ष के शुभारंभ होने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. महालया को ही भक्त मां से धरती पर अवतरित होकर भक्तों को दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं. रांची के दुर्गा बाड़ी में महिषासुरमर्दिनी की भव्य प्रस्तुति (ETV Bharat) "महिषासुरमर्दिनी" के मंचन में प्रख्यात कलाकार तृषा तान्या के निर्देशन में मां भगवती के नौ रूप में कलाकारों ने मन भावन प्रस्तुति दी. जिसके अंत में मां दुर्गा द्वारा महिषासुर मर्दन का भी मंचन किया गया. अन्य कलाकारों में अदिति, आराध्या, तुन्नी, सोमिली शामिल रहीं. ऐसी मान्यता है कि महालया के दिन होने वाले इस आयोजन में शामिल होने से मां दुर्गा की असीम आशीर्वाद की प्राप्ति भक्तों को होती है. आज के महिषासुरमर्दिनी मंचन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मां भक्त स्त्री पुरुष और बच्चे शामिल हुए.

