महालया के साथ ही दुर्गोत्सव की शुरुआत, दुर्गा बाड़ी में महिषासुरमर्दिनी की भव्य प्रस्तुति

महालया के साथ ही दुर्गोत्सव की शुरुआत, दुर्गा बाड़ी में महिषासुरमर्दिनी की भव्य प्रस्तुति
महालया के साथ ही दुर्गोत्सव का उत्साह शुरू हो गया है.
Published : September 21, 2025 at 9:25 PM IST|
Updated : September 21, 2025 at 10:21 PM IST
रांची: आज (रविवार) महालया है. पितृ पक्ष के समापन और देवी पक्ष की शुरुआत के संगम के इस दिन पर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी में "महिषासुरमर्दिनी" का मंचन किया गया.
बांग्ला समुदाय के लोगों में देवी पक्ष के शुभारंभ होने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. महालया को ही भक्त मां से धरती पर अवतरित होकर भक्तों को दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं.
"महिषासुरमर्दिनी" के मंचन में प्रख्यात कलाकार तृषा तान्या के निर्देशन में मां भगवती के नौ रूप में कलाकारों ने मन भावन प्रस्तुति दी. जिसके अंत में मां दुर्गा द्वारा महिषासुर मर्दन का भी मंचन किया गया. अन्य कलाकारों में अदिति, आराध्या, तुन्नी, सोमिली शामिल रहीं.
ऐसी मान्यता है कि महालया के दिन होने वाले इस आयोजन में शामिल होने से मां दुर्गा की असीम आशीर्वाद की प्राप्ति भक्तों को होती है. आज के महिषासुरमर्दिनी मंचन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मां भक्त स्त्री पुरुष और बच्चे शामिल हुए.
आस्था और परंपरा का संगम है महालया
आश्विन महीने की अमावस्या का दिन, जिसे महालया भी कहा जाता है. भारत में आस्था और परंपरा का अनोखा संगम का दिन है. इस दिन पितृ पक्ष के समापन और देवी पक्ष के आरंभ का प्रतीक भी माना जाता है. इसी दिन से दुर्गा पूजा की औपचारिक शुरुआत हो जाती है और मां दुर्गा के पृथ्वी लोक पर आगमन का विश्वास भी महालया से जुड़ा हुआ है.
पौराणिक कथा और परंपरा के अनुसार यह भी मान्यता है कि जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ा, तब देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा प्रकट हुईं और महिषासुर का वध किया. महालया इस विजय गाथा के शुभारंभ का भी दिन है. पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड प्रदेश में महालया के दिन विशेष रूप से महिषासुरमर्दिनी का मंत्रोच्चार और मंचन भी शारदीय नवरात्र में महालया की महत्ता को दर्शाता है.
