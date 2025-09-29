ETV Bharat / state

दुमका में दुर्गा पूजा की धूम, मंदिरों के खुले पट, माता रानी ने भक्तों को दिया दर्शन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

उपराजधानी दुमका में भी दुर्गा पूजा की धूम है. मंदिरों के पट खोल दिए गए, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है.

DURGA PUJA 2025
उपराजधानी दुमका में दुर्गा पूजा की धूम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2025 at 4:18 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमकाः आज महा सप्तमी है. इसे लेकर झारखंड की उप राजधानी दुमका में मंदिरों के पट खुले. माता रानी ने भक्तों को दर्शन दिया. इस अवसर पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आया.

उपराजधानी दुमका के पक्षिम बंगाल से सटे होने के कारण यहां दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है. शारदीय नवरात्र पर होने वाली मां जगत जननी दुर्गा पूजा के लिए शहर में तीन दर्जन से अधिक स्थानों पर भव्य और आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं. सोमवार माता रानी के भक्त ढोल-ढाक के साथ मंदिरों के कलश के लिए जलाशयों से पूरी निष्ठा के साथ जल लेकर आये.

दुमका में दुर्गा पूजा की धूम, भक्तों की उमड़ी भीड़ (Etv Bharat)

ढोल-ढाक की आवाज तथा नाच-गाकर किया माता का स्वागत

कलश आगमन के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना का शुभारंभ हो गया, जो चार दिनों तक चलेगा. सुबह से ही लोग मां दुर्गा के आगमन को लेकर उत्साहित नजर आये. खास तौर पर महिलाओं में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिली. उन्होंने ढाक की ताल पर नाचते - गाते हुए मां दुर्गा का स्वागत किया.

दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बता दें कि दुमका जिले में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पिछले 15 दिनों से जिला प्रशासन इसकी व्यवस्था में लगा हुआ है. जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा और एसपी पीतांबर सिंह खेरवार खुद व्यवस्था की मॉनीटरिंग कर रहे हैं. सभी पूजा-पंडालों में सुरक्षा बल के साथ-साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

महिला पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई

पूजा कमिटियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सीसीटीवी का इंतजाम बेहतर तरीके से करें. साथ ही जो भी समिति के सदस्य हैं वे आई कार्ड के साथ पंडाल में मौजूद रहें. चोर उचक्कों, मनचलों और पॉकेट मारो के लिए सादी वर्दी में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे. इसमें महिला पुलिस बल की भी ड्यूटी लगाई गई है. यातायात की दुरुस्त व्यवस्था के लिए पूरे शहर में बड़ी गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है.

ये भी पढ़ें-

नवरात्रि के सातवें दिन मां का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु

ऐसा गांव जहां त्योहारों में धार्मिक दूरी पाटने में आगे रहती हैं महिलाएं

देवघर श्रावणी मेला में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल, मोहम्मद जमीर वर्षों से कर रहे कांवरियों की सेवा

Last Updated : September 29, 2025 at 4:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DUMKA ME DURGA PUJA KI DHUMदुमकाउप राजधानी दुमका में दुर्गा की धूमDURGA PUJA CELEBRATIONS IN DUMKADURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.