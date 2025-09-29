ETV Bharat / state

दुमका में दुर्गा पूजा की धूम, मंदिरों के खुले पट, माता रानी ने भक्तों को दिया दर्शन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

उपराजधानी दुमका में दुर्गा पूजा की धूम ( Etv Bharat )

दुमकाः आज महा सप्तमी है. इसे लेकर झारखंड की उप राजधानी दुमका में मंदिरों के पट खुले. माता रानी ने भक्तों को दर्शन दिया. इस अवसर पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आया. उपराजधानी दुमका के पक्षिम बंगाल से सटे होने के कारण यहां दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है. शारदीय नवरात्र पर होने वाली मां जगत जननी दुर्गा पूजा के लिए शहर में तीन दर्जन से अधिक स्थानों पर भव्य और आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं. सोमवार माता रानी के भक्त ढोल-ढाक के साथ मंदिरों के कलश के लिए जलाशयों से पूरी निष्ठा के साथ जल लेकर आये. दुमका में दुर्गा पूजा की धूम, भक्तों की उमड़ी भीड़ (Etv Bharat) ढोल-ढाक की आवाज तथा नाच-गाकर किया माता का स्वागत कलश आगमन के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना का शुभारंभ हो गया, जो चार दिनों तक चलेगा. सुबह से ही लोग मां दुर्गा के आगमन को लेकर उत्साहित नजर आये. खास तौर पर महिलाओं में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिली. उन्होंने ढाक की ताल पर नाचते - गाते हुए मां दुर्गा का स्वागत किया. दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

