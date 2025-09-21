दुर्गोत्सव 2025: ओसीसी क्लब का इस बार खास है पंडाल, 3D डाइमेंशन में दिखेगा भव्य नजारा
ओसीसी क्लब द्वारा हर साल दुर्गा उत्सव का खास आयोजन किया जाता है. इस बार भी यहां का पंडाल एक अनूठी थीम पर आधारित है.
रांची: राजधानी में भव्यता के साथ मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्र में बेहद खास होता है ओसीसी क्लब एंड दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा मनाया जाने वाला दुर्गोत्सव. रांची के स्वामी विवेकानंद सरोवर के पास बांग्ला स्कूल परिसर में वर्ष 1971 से लगातार पूरी भव्यता से दुर्गा पूजा मनाया जाता रहा है. हर बार अलग-अलग थीम पर बनने वाले पंडाल और उसमें विराजीं मां दुर्गे की मनभावन प्रतिमा अपने आप में बेहद खास होता है. इस वर्ष भी ओसीसी की ओर से बेहद खास थीम पर पंडाल और मां के दरबार को बनाया जा रहा है.
आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का होगा अहसास- राजेश दास
ओसीसी क्लब एंड दुर्गा पूजा कमेटी के सचिव राजेश दास ने बताया कि इस बार हम मां भक्तों को आध्यात्मिक यात्रा में ले जा रहे हैं. एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जहां त्रिदेवों की त्रि-आयामी ऊर्जा- ब्रह्मा की रचना, विष्णु का पालन और शिव का संहार एवं रूपांतरण मिलकर प्रकट होती है. आदि शक्ति मां दुर्गा त्रिमत्रिक, त्रिआयामी पूजा स्थल अपने आप में बेहद खास होगा.
38 लाख से तैयार होगा दुर्गा पूजा पंडाल
ओसीसी क्लब के सचिव राजेश दास ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि इस वर्ष पूजा पर 60 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से 38 लाख रुपया पंडाल पर खर्च होगा. उन्होंने बताया कि इस बार करीब 40 फीट ऊंचा और 70 फीट चौड़े पंडाल के निर्माण में 15 टन लोहा का इस्तेमाल हुआ है.
रांची के मूर्तिकार अजय पाल द्वारा बनाई गई मां भगवती की प्रतिमा और उनका आभूषण अलौकिक होगा. उन्होंने बताया कि कोलकाता से आये 25-30 पंडाल कारीगर पिछले दो महीने से पंडाल निर्माण में लगे हैं.
26 सिंतबर को खुलेगा मां दुर्गा का पट
ओसीसी क्लब के सचिव राजेश दास ने बताया कि भक्तों के दर्शन के लिए पंडाल का पट 26 सितंबर यानी महाचतुर्थी के दिन खोल दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि शारदीय नवरात्र के दौरान सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होगी एवं 100 से अधिक वालंटियर पूरी रात पूजा परिसर के आस पास मौजूद रहेंगे. इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन से भी हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.
वहीं, मां के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों में महिला-पुरुष की अलग अलग कतारें होंगीं एवं परिसर में कंट्रोल रूम भी मौजूद रहेगा. बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और कई खाने-पीने के स्टाल भी होंगे.
