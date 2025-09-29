ETV Bharat / state

दुर्गोत्सव 2025: तामझाम से दूर डोरंडा का छप्पन सेठ कॉलोनी, आज भी पारंपरिक विधि-विधान के अनुसार होती है मां की पूजा

रांची: आधुनिकता के दौर में भले ही बड़ी लागत लगाकर एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं. मगर इन सबसे दूर आज भी रांची में एक ऐसा पूजा स्थल है जहां बगैर कोई तामझाम के मां दुर्गा की पूजा होती है. डोरंडा स्थित छप्पन सेठ कॉलोनी में करीब 63 सालों से हो रही दुर्गा पूजा आज भी अपनी पारंपरिक विधि विधान का निर्वाहन होती आ रही है.

दूर-दराज इलाकों से पहुंचते हैं लोग

झारखंड में पदस्थापित बिहार निवासी अच्युतानंद ठाकुर और कपिल देव सिंह ने इस स्थल पर आज से 62 साल पहले पूजा शुरू की थी. पूजा समिति के अध्यक्ष आलोक दूबे कहते हैं कि यहां पूजा के विधि-विधान की प्रधानता है जिस वजह से लोगों की आस्था बनी हुई है. राजधानी के विभिन्न स्थानों में रहने वाले लोग दुर्गा पूजा के मौके पर यहां जरूर आते हैं. यहां रहने वाले कई लोग अच्छी-अच्छी जगहों पर नौकरी करने गए हैं. ऐसे में इनकी आस्था आज भी इस स्थल को लेकर जुड़ी हुई है और दुर्गा पूजा के मौके पर वह जरूर यहां आते रहे हैं.

रांची के डोरंडा में दुर्गा पूजा की धूम (Etv Bharat)

बलि प्रदान करने की नहीं है परंपरा

दुर्गा पूजा के मौके पर पूरे 10 दिनों तक यहां भक्तिमय माहौल रहता है. यहां की खासियत यह है कि यहां बलि देने की प्रथा नहीं है. सुबह शाम पूजा अर्चना के साथ यहां भव्य आरती होती है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं. स्थानीय गौतम कुमार कहते हैं कि यहां की पूजा अर्चना दूसरे जगह की तुलना में अलग है क्योंकि बाजार में भले ही आधुनिकता का रंग चढ़ा हो और पूजा पंडालों में ताम-झाम होता है लेकिन यहां पर आज भी मां दुर्गा की आराधना पूरे नियम निष्ठा के साथ पारंपरिक रूप से की जाती है.

बेलवरण के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेल के पेड़ के पास पूजा अर्चना में शामिल होते हैं, जो अन्य जगह आपको देखने को कम मिलेगा. इसी तरह से जो कलश स्थापना से लेकर मां के सभी दसों दिन भक्तों की भीड़ यहां आपको देखने को मिलेगी.